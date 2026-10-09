Για τα παιδικά του χρόνια και τη σχέση με τον πατέρα του μίλησε ο Τάσος Χαλκιάς, ο οποίος βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου.

Ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε στο ξύλο που δεχόταν όταν ήταν μικρός, εξηγώντας ότι εκείνη την εποχή οι γονείς μεγάλωναν τα παιδιά τους με διαφορετικό τρόπο. Μάλιστα, παραδέχτηκε ότι θεωρεί δικαιολογημένο το ξύλο που έτρωγε από τον πατέρα του, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Έτρωγα ξύλο για πολλές σαχλαμάρες που έκανα και δικαίως έτρωγα, δεν το συζητώ. Άλλωστε είχα δύο αδέλφια που δεν τα είχε αγγίξει».

Πιο συγκεκριμένα, ο Τάσος Χαλκιάς ανέφερε: «Το να τρως ξύλο ήταν γνώριμο θέμα της εποχής. Υπήρχε η νοοτροπία ακόμα των παλιών πατεράδων, όπως κι εκείνοι είχαν γευτεί από τους γονείς τους. Θεωρούσαν ότι είναι ένα μέτρο πειθαρχίας. Έτρωγα ξύλο για πολλές σαχλαμάρες που έκανα και δικαίως έτρωγα, δεν το αμφισβητώ. Άλλωστε είχα δύο αδέλφια που δεν τα είχε αγγίξει ποτέ. Ήταν καλά παιδιά. Εγώ ήμουν πειραχτήρι, ήμουν ένα παλιόπαιδο. Έκανα πράγματα που δεν ήταν ευγενικά. Ήμουν ατίθασος, τσακωνόμουν, δεν δεχόμουν μύγα στο σπαθί μου. Όλο αυτό δημιουργούσε γύρω μου ένα κλίμα ότι είμαι το ατίθασο παιδί, το κακό παιδί, και όλα αυτά πήγαιναν καρφωτά στη μανούλα μου και τα μάθαινε και ο πατέρας μου στο καφενείο. Μέχρι και τα 16 μου έτρωγα ξύλο, μετά του το έκοψα. Τον πατέρα μου τον έχω δικαιώσει πολλές φορές στη ζωή μου».

Ο Τάσος Χαλκιάς στη συνέχεια αναφέρθηκε και στη στιγμή που ανακοίνωσε στην οικογένειά του ότι ήθελε να ασχοληθεί με την υποκριτική. «Όταν του είπα ότι θα γίνω ηθοποιός, μου είπε “πώς θα ζήσεις; Και λεφτά από πού θα βγάζεις;”. Μου λέει “είσαι σοβαρός; Θες να κουβεντιάσω σοβαρά μαζί σου;”. Είχε πολύ άσχημη αντίδραση. Η μάνα μου με θαύμασε για την απόφασή μου αυτή. Τραγουδούσε πολύ όμορφα».

«Το πείσμα του πατέρα μου δεν τον άφηνε να δεχτεί ότι τα κατάφερα κάπου που για εκείνον δεν ήταν επάγγελμα. Όταν ήρθε να με δει στο θέατρο με πήρε μια αγκαλιά, ήταν όλες οι συγγνώμες μαζί», πρόσθεσε ο ηθοποιός.