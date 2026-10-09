Όταν η Άννα Βίσση βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Ανοιχτά» της Αννίτας Πάνια, τον Οκτώβριο του 2021, μίλησε για ένα περιστατικό με τον Νίκο Καρβέλα όπου είχε ενοχληθεί που η τραγουδίστρια έλεγε τραγούδια-ντουέτα του συνθέτη με τον Λάμπη Λιβιεράτο.

«Τα είχα φτιάξει με τον Λάμπη Λιβιεράτο, ένας κούκλος, κι ο Καρβέλας είχε τη σχέση του, μια πολύ ωραία γκόμενα. Επειδή ο Λάμπης τραγουδούσε, μου λέει “καλά μια χαρά, αλλά δεν θα τραγουδάς μαζί του”. Δεν ήθελε να είμαι με τραγουδιστή. Εγώ τότε τραγουδούσα με τον Λάμπη τα ντουέτα του Καρβέλα κι ήταν τρομερά ενοχλητικό για τον Νίκο. Του είπα θα τραγουδώ ό,τι γουστάρω και μου είπε “ωραία, σου απαγορεύω να τραγουδάς τραγούδια μου γενικώς”. Τι να πω που δεν είναι του Νίκου; Όλο μου το ρεπερτόριο ήταν Καρβέλας», είχε πει τότε χαρακτηριστικά η Άννα Βίσση.

Δείτε το σημείο στο 2:16: