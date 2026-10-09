Τη δική της απάντηση στα δημοσιεύματα και τις φήμες που κυκλοφορούν το τελευταίο διάστημα για τα επόμενα επαγγελματικά της βήματα δίνει το περιβάλλον της Άννας Βίσση, στον απόηχο της κόντρας της με τον Νίκο Καρβέλα.

Η εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» επικοινώνησε με το περιβάλλον της διάσημης τραγουδίστριας, το οποίο ξεκαθάρισε ότι δεν σχεδιάζει να κυκλοφορήσει σύντομα νέο τραγούδι, ενώ διέψευσε κατηγορηματικά τις πληροφορίες που τη θέλουν να βρίσκεται σε επαφές με άλλους συνθέτες για πιθανή συνεργασία.

Τι λέει το περιβάλλον της Άννας Βίσση περί συνεργασίας με άλλους συνθέτες

«Η Άννα Βίσση, μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του τραγουδιού της “Όχι γιατί”, σε στίχους και μουσική του Νίκου Καρβέλα, που κυκλοφόρησε πριν από έναν μήνα, διευκρινίζει ότι δεν βρίσκεται στα άμεσα σχέδιά της η κυκλοφορία νέου τραγουδιού. Παράλληλα, διαψεύδονται κατηγορημετικά τα δημοσιεύματα και οι φήμες περί επικοινωνίας ή συνεργασίας της με άλλους συνθέτες».