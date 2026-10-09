Η Αγγελική Ηλιάδη βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Κοινωνία Άνω Κάτω» του Κωνσταντίνου Μπογδάνου, όπου μίλησε μεταξύ άλλων για τη σημερινή γυναίκα και την «αρρώστια της εποχής».

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η τραγουδίστρια σημείωσε: «Παρόλο που είμαι κακοποιημένη γυναίκα και μάλιστα πολύ άσχημα, θέλω να πω το εξής: Λατρεύω τις γυναίκες. Και μετά την αποκάλυψη που έκανα, ήρθα σε επαφή με πολλές γυναίκες που ακόμη μιλάω και προσπαθώ να βοηθήσω κορίτσια που το έχουν ανάγκη. Αυτό για εμένα, αυτή τη στιγμή, είναι ο πρωταρχικός μου ρόλος μετά τη μητρότητα. Τότε εγώ δεν βοηθήθηκα από κάποιον. Η οικογένειά μου προσπαθούσε να με βοηθήσει, αλλά εγώ έπρεπε να βγάζω μία εικόνα προς τα έξω ότι δεν τους ήθελα για να τους προστατέψω».

Στη συνέχεια η Αγγελική Ηλιάδη ανέφερε: «Είναι δυνατόν να μην αγαπώ τις γυναίκες; Γυναίκα είμαι! Όμως, να προσέξουμε λίγο πώς έχει μεταμορφωθεί σε αυτή την εποχή η γυναίκα. Η γυναίκα πλέον είναι ένα άψυχο πράγμα, ένα πολύ καλό ποσοστό, που δεν θέλει από μικρή ηλικία ούτε σχέση ούτε έρωτα ούτε να κάνει οικογένεια. Δεν είναι ανάγκη να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, ψάχνει ένα πορτοφόλι. Έναν άνδρα ο οποίος να είναι καλά οικονομικά στημένος, έτοιμος, να τη συντηρεί και να περνάει καλά. Αυτή είναι η αρρώστια της εποχής».