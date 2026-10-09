Στα άκρα έχει οδηγηθεί η καλλιτεχνική σχέση του Νίκου Καρβέλα και της Άννας Βίσση, με την ερμηνεύτρια να υποστηρίζει ότι ο συνθέτης είχε τεράστιες οικονομικές απαιτήσεις για τη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ, ενώ ο Νίκος Καρβέλας πέρασε στην αντεπίθεση με γραπτή του δήλωση στο MEGA διαψεύδοντας τους ισχυρισμούς της Άννας Βίσση.

«Χρηματικούς πόρους μπορεί να έχετε άφθονους. Τους μουσικούς πόρους πάλι πολύ φοβάμαι ότι θα πρέπει να ξεκινήσετε να τους αναζητάτε από το μηδέν», καταλήγει στη δήλωσή του ο Νίκος Καρβέλας και λίγες ώρες αργότερα έγινε γνωστό ότι ο συνθέτης πήρε πάνω του τα δικαιώματα όλων του των τραγουδιών και θα χρειαστεί η άδειά του προκειμένου να χρησιμοποιηθούν από την Άννα Βίσση.

Μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» ο Λάκης Γαβαλάς αναφέρθηκε στις τεταμένες σχέσεις του καλλιτεχνικού διδύμου, τονίζοντας πως το ζήτημα δεν είναι οικονομικό, αλλά οφείλεται σε εξωτερικούς παράγοντες, κόλακες και τρίτα πρόσωπα.

«Αυτοί οι δύο άνθρωποι δεν αξίζουν κάτι τέτοιο. Αν είναι να τιμωρηθεί κάποιος, θα πρέπει να τιμωρηθούν κάποιοι τρίτοι, αν υπάρχουν, που τους έβαλαν αυτά τα ζιζάνια και τους έκαναν να έρθουν σε αυτό το σημείο. Έχει συμβεί στο παρελθόν και σε μένα, να έχω κόλακες δίπλα μου, να έχω ανθρώπους που με μισούσαν, ανθρώπους που με υπεραγαπούσαν και αυτή η υπεραγάπη, το υπερμίσος και η ασυδοσία των συναισθημάτων και των αισθημάτων παίρνει κάποια στιγμή τέτοια κρίση σε ανθρώπους. Δεν νομίζω ότι είναι τα λεφτά. Άλλωστε ο συνθέτης και δημιουργός είναι αυτός που θα καθορίσει και άνετα της άφησε να την θαυμάζει σε όλα αυτά που έκανε. Οπότε λοιπόν υπήρχε και θεωρώ ότι υπάρχει ακόμη μια αγάπη σε αυτά τα δύο άτομα», σημείωσε ο Λάκης Γαβαλάς.

Ο Λάκης Γαβαλάς είναι αισιόδοξος πως το δίδυμο Άννα Βίσση – Νίκος Καρβέλας θα επανενωθεί, καθώς τους συνδέει μία ζωή γεμάτη αμοιβαίο θαυμασμό και αγάπη.