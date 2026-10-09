Τη μεγαλύτερη ίσως δοκιμασία της περνά τις τελευταίες ημέρες η σχέση της Άννας Βίσση και του Νίκου Καρβέλα, με την κόντρα ανάμεσά τους να οδηγείται στα άκρα και τη συζήτηση να περιστρέφεται πλέον γύρω από τα τραγούδια που έχει γράψει ο συνθέτης και έχει ερμηνεύσει η τραγουδίστρια.

Όπως έγινε γνωστό μετά τη ρήξη που προέκυψε με αφορμή τη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ, ο Νίκος Καρβέλας θα διαχειρίζεται ο ίδιος τα τραγούδια του και θα χρειάζεται η άδειά του για να χρησιμοποιηθούν από την Άννα Βίσση.

Τι ορίζει, ωστόσο, το νομικό πλαίσιο για τα πνευματικά δικαιώματα που κατέχει ο δημιουργός και τα συγγενικά δικαιώματα που κατέχει ο ερμηνευτής; Η καθηγήτρια Νομικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας Ειρήνη Σταματούδη εξηγεί στο MEGA:

«Σε ένα τραγούδι δημιουργός είναι ο μουσικοσυνθέτης και ο στιχουργός, ενώ ο ερμηνευτής έχει ένα ξεχωριστό δικαίωμα, το λεγόμενο συγγενικό δικαίωμα και αυτό είναι δικαίωμα μόνο σε σχέση με την ερμηνεία του. Ο νόμος αναγνωρίζει στον δημιουργό απόλυτο και αποκλειστικό δικαίωμα. Αυτό σημαίνει ότι κανένας δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει το έργο του χωρίς την άδειά του».

«Το συγγενικό δικαίωμα είναι ένα πολύ σημαντικό δικαίωμα. Δίνεται στους δημιουργούς, δηλαδή στους ερμηνευτές καλλιτέχνες, ακριβώς για να τους ενισχύσει και δεν δίνεται μόνο από τον ελληνικό νόμο, αλλά από όλους τους νόμους των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή ο ερμηνευτής έχει δικαίωμα στην ερμηνεία του και οποιοσδήποτε θέλει να χρησιμοποιήσει την ερμηνεία του, ραδιόφωνο, τηλεόραση, δισκογραφική εταιρεία, οφείλει να του πληρώσει δικαιώματα και οφείλει να έχει την άδειά του».

Σχολιάζοντας τη σημερινή ανακοίνωση του δικηγόρου της Άννας Βίσση, Μ. Δημητρακόπουλου, και συγκεκριμένα το σημείο: «Η προσωπική νομική μου άποψη είναι ότι δεν μπορεί να υπάρξει δικαστική κρίση που θα απαγορεύει στην Άννα Βίσση να ερμηνεύει τραγούδια που αποτελούν πολιτιστικό ιδίωμα για τους ανθρώπους στην Ελλάδα και στην Κύπρο», η κ. Σταματούδη επισήμανε:

«Θεωρώ ότι έχει παντελώς άδικο. Ο ελληνικός νόμος είναι ξεκάθαρος. Ο δημιουργός είναι εκείνος που επιτρέπει ή απαγορεύει τη χρήση του έργου του. Δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ μια τέτοια υπόθεση να κερδηθεί στα δικαστήρια προς όφελος της Άννας Βίσση ή οποιουδήποτε ερμηνευτή».

Όπως εξήγησε η νομικός, η δημόσια εκτέλεση τραγουδιών χωρίς την απαραίτητη άδεια επισύρει αυστηρές αστικές και ποινικές κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένης της αυτόφωρης διαδικασίας και της άμεσης διακοπής μιας συναυλίας.

Η ανακοίνωση του Μιχάλη Δημητρακόπουλου

«Όσα –για πρώτη και τελευταία φορά– η Άννα Βίσση είπε δημόσια σε σχέση με τον Νίκο Καρβέλα και τα γεγονότα πριν και μετά τη συναυλία της 26ης Σεπτεμβρίου 2026 απηχούν την πραγματικότητα.

Οι αναφορές της στις ψυχολογικά φορτισμένες στιγμές που βίωσε κινούνται στις ράγες της αλήθειας. Για όσα ισχυρίσθηκε σχετικά με τα οικονομικά θέματα, οι αποδείξεις της αλήθειας στριμώχνονται στη σειρά.

Ο συνθέτης και στιχουργός Νίκος Καρβέλας, στο πρόσωπο της Άννας Βίσση, βρήκε την ιδανική ερμηνεύτρια, η οποία προσέδωσε μοναδική άυλη υπεραξία στο έργο του, που, ατυχώς και ανεπιτυχώς, επιχειρείται να υποβαθμιστεί ως «συγγενικό δικαίωμα».

Η προσωπική νομική μου άποψη είναι ότι δεν μπορεί να υπάρξει δικαστική κρίση που θα απαγορεύει στην Άννα Βίσση να ερμηνεύει τραγούδια που αποτελούν πολιτιστικό ιδίωμα για τους ανθρώπους στην Ελλάδα και στην Κύπρο.

Τέλος, αποτελεί συνειδητή απόφαση της Άννας Βίσση, την οποία προσυπογράφω, να μη συμμετάσχουμε σε περαιτέρω δημόσιες αντιπαραθέσεις μέσω τηλεοπτικών εκπομπών και δημοσιευμάτων».