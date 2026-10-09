Για τον Πέτρο Φιλιππίδη και για το σπίτι του στο Πόρτο Γερμενό, που κάηκε φέτος το καλοκαίρι από τη μεγάλη πυρκαγιά, μίλησε, μεταξύ άλλων, ο Τάσος Χαλκιάς.

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» του Action 24 και την Αθηναΐδα Νέγκα, το βράδυ της Πέμπτης, απάντησε σε όσους λένε ότι «έχει άλλα πέντε, κάηκε το ένα του σπίτι», αναφέροντας:

«Με αυτή τη γελοιότητα δεν μπορώ να εκνευριστώ, έχω άλλα 100… Έχω κατηγορηθεί για ληστεία; Δεν είναι από τη δουλειά μου; Δεν μπορείς να κρίνεις έναν άνθρωπο που πηγαίνει καλά ότι είναι πλούσιος, δεν είναι αντάμα αυτά τα πράγματα».

Στην ερώτηση αν θα φτιάξει ξανά το σπίτι που καταστράφηκε, ο ηθοποιός απάντησε «δεν είμαι προς το παρόν σε mood να ξαναφτιάξω το σπίτι μου, δεν είναι εύκολο αυτό. Ένα σπίτι που έχεις ζήσει 57 χρόνια, δεν είναι εύκολο. Τι να φτιάξω; Το ίδιο σπίτι; Τι θα έχει μέσα; Ούτε τα παιδιά μου θα μεγαλώσουν, ούτε οι αναμνήσεις μου. Ξέρεις γιατί έκλαψα; Γιατί χάσαμε πολύ πνευματικό έργο εγώ και η σύντροφός μου. Και εκείνη έγραφε και εγώ έγραφα. Ήταν ένας τόπος ήσυχος. Αυτά που χαθήκαν δεν ξαναγίνονται. Το οικόπεδο είναι εκεί, η τσιμεντένια πλατφόρμα υπάρχει. Ένα σπίτι δεν ξαναφτιάχνεται, είναι η ζωή που έζησα εκεί μέσα», πρόσθεσε ο ηθοποιός.

«Εκεί που πέρασα δύσκολα ήταν πολλοί φίλοι που περάσαμε μαζί αυτό το χάος, άλλοι παθόντες και περισσότερο. Όταν είναι γεγονός είτε το αφήνεις και προχωράς, είτε το αφήνεις και σε βασανίζει και δεν θα συνέλθεις ποτέ. Το άφησα πίσω και τελείωσε», σημείωσε ακόμα ο Τάσος Χαλκιάς.

Σε άλλο σημείο, ο ηθοποιός αναφέρθηκε στον Πέτρο Φιλιππίδη, λέγοντας πως «δεν έχω καμία αμηχανία απέναντί του. Του λέω ότι πρέπει να κάνεις κάποια πράγματα. Πρέπει να επιστρέψει στον πολιτισμό, είναι ένας άνθρωπος του θεάτρου που λείπει, θα έπρεπε να είναι στο θέατρο. Ο χαρακτήρας ενός καλλιτέχνη με την καλλιτεχνική του αξία θα έπρεπε να είναι λίγο διαχωρισμένος αλλά δεν ξέρω πώς γιατί ο χαρακτήρας επηρεάζει τον καλλιτέχνη».

«Το έχει αλλάξει (σ.σ. ο Πέτρος Φιλιππίδης) είναι μεγάλη κουβέντα. Το ότι έχει επηρεαστεί και έχει μαλακώσει, το βλέπω επάνω του. Και όταν βγαίνει έξω δεν τραντάζεται από την παρουσία κάποιου δημοσιογράφου. Νομίζω τιμωρήθηκε. Για να συνέλθεις ο ίδιος πρέπει να αποδεχθείς ότι αυτό που έκανες δεν έπρεπε να το κάνεις, αυτό δεν μπορώ να ξέρω τι λειτουργία γίνεται μέσα του», σημείωσε ο Τάσος Χαλκιάς.

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