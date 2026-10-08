Στιγμιότυπα από το ταξίδι της στη γαλλική ύπαιθρο μοιράστηκε η Ελένη Μενεγάκη με τους διαδικτυακούς της ακολούθους, δημοσιεύοντας μια σειρά από φωτογραφίες με τον σύζυγό της, Ματέο Παντζόπουλο. Η παρουσιάστρια συνόδευσε την ανάρτησή της με τη λιτή λεζάντα: «Οι μέρες μας στην Προβηγκία 🤍🇫🇷».

Το φωτογραφικό άλμπουμ περιλαμβάνει στιγμές από την παραμονή τους στη γαλλική ύπαιθρο, με το ζευγάρι να απολαμβάνει τοπικές γεύσεις σε προσεγμένους χώρους. Σε μία από τις εικόνες, η Ελένη Μενεγάκη ποζάρει χαμογελαστή σε εσωτερικό χώρο εστιατορίου με κλασική διακόσμηση και πράσινους βελούδινους καναπέδες, ενώ σε άλλη λήψη καταγράφεται σε μπαλκόνι παραδοσιακού πετρόκτιστου κτίσματος με φόντο το καταπράσινο τοπίο της περιοχής.

Χαλαρές στιγμές και αυθόρμητα χαμόγελα

Στα στιγμιότυπα ξεχωρίζει η ασπρόμαυρη selfie του ζευγαριού σε εσωτερικό χώρο με ρουστίκ αισθητική, αλλά και οι φωτογραφίες από τα γεύματά τους. Σε μία από αυτές, ο Ματέο Παντζόπουλος χαμογελά στον φακό φορώντας μπλε t-shirt κατά τη διάρκεια υπαίθριου γεύματος, ενώ σε βραδινή τους έξοδο οι δυο τους καταγράφονται ευδιάθετοι σε τραπέζι εστιατορίου με πέτρινους τοίχους και χαμηλό φωτισμό.