Η πολύχρονη αφοσίωση της Άννας Βίσση στον Νίκο Καρβέλα ενδέχεται να λειτούργησε ως εμπόδιο στην προσωπική της ελευθερία, οδηγώντας σε συσσωρευμένα απωθημένα, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Λάκης Γαβαλάς στην τηλεοπτική εκπομπή «Live News».

Ο σχεδιαστής σημείωσε χαρακτηριστικά: «Ίσως η Άννα Βίσση να είχε ένα απωθημένο χρόνων να ταξιδεύει, να κάνει τρελούτσικες παρέες, να περνάει καλά και επειδή είχε μία εμμονή υπέροχη με έναν συνθέτη που τύχαινε να είναι ο σύζυγός της, μετά ένας άνθρωπος που ήταν πάντα δίπλα της, να είχε παραλείψει να διασκεδάζει, να φοράει ρούχα, ενώ ήταν τσιγκούνα με την καλή έννοια. Είναι ένας άνθρωπος που ενθουσιάζεται με πράγματα και καμιά φορά μπορούμε να ξεφύγουμε με τον ενθουσιασμό μας γιατί και εγώ είμαι έτσι».

«Η κόντρα έγινε γιατί ήθελε να κάνει χατίρια»

Αναφερόμενος στα αίτια που προκάλεσαν την απόσταση ανάμεσα στους δύο καλλιτέχνες, ο Λάκης Γαβαλάς απέκλεισε τις οικονομικές διαφορές, εστιάζοντας στις επιρροές του νέου κύκλου της τραγουδίστριας.

Όπως δήλωσε ο ίδιος: «Η κόντρα νομίζω ότι έγινε γιατί η Άννα Βίσση ήθελε να κάνει χατίρια στις καινούργιες της παρέες. Αυτό το δικαιολογώ εν μέρει. Από εκεί και πέρα πρέπει να μας δείξει ποιες είναι οι καινούργιες της παρέες. Να πούμε και εμείς ”Εντάξει, στερηθήκαμε την Άννα Βίσση. Θα τραγουδήσει, δεν θα τραγουδήσει, θα πάει με άλλους, δεν θα πάει, γιατί έχει κάνει τις τάδε παρέες, έχει να κάνει με τον τάδε κόσμο. Είναι κρίμα να χαραμίζεται μια ολόκληρη ζωή για κάποιες εμμονές. Τελικά, αν την αγαπούν οι άνθρωποι αυτοί, οι καινούργιοι, πρέπει να τη συμβουλεύσουν, να συμπορευτούν με το παρελθόν της, το οποίο είναι λαμπρό και κανένας δεν θέλει να το “καταπιεί ένας αγωγός καινούριου φωταερίου”».