Μεγάλη δικαστική νίκη σημείωσε ο Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου, καθώς επιβεβαιώθηκε επίσημα η συμφωνία με την Αστυνομία της Κοιλάδας του Τάμεση για την ακύρωση των ενταλμάτων έρευνας που είχαν χρησιμοποιηθεί στις εφόδους στα ακίνητά του.

Η σχετική ακρόαση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη στα Βασιλικά Δικαστήρια υπό τον δικαστή Χίλιαρντ, χωρίς την παρουσία του ίδιου του Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ. Τα αμφισβητούμενα εντάλματα είχαν εκδοθεί αρχικά στις 18 Φεβρουαρίου 2026 από δικαστή του Old Bailey, επιτρέποντας στους αστυνομικούς να πραγματοποιήσουν έρευνες σε ιδιοκτησίες στο Νόρφολκ και το Μπέρκσαϊρ, στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελιών για παράπτωμα κατά την άσκηση δημόσιου αξιώματος.

Το Ανώτατο Δικαστήριο προχώρησε στην επίσημη ακύρωσή τους στις 22 Ιουλίου, με τις δύο πλευρές να συνομολογούν ότι η νομική βάση έκδοσής τους ήταν λανθασμένη.

Η διευκρίνιση του δικαστή και η θέση της αστυνομίας

Παρά την εξέλιξη αυτή, το δικαστήριο φρόντισε να ξεκαθαρίσει το εύρος της απόφασης, σημειώνοντας πως η ακύρωση αφορά αποκλειστικά τη δικονομική διαδικασία εξασφάλισης των ενταλμάτων.

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο δικαστής Χίλιαρντ: «Το γεγονός ότι τα εντάλματα έρευνας ακυρώθηκαν δεν σημαίνει ότι η έρευνα τερματίζεται ούτε ότι το σύνολο της έρευνας ήταν παράνομο».

Από την πλευρά της, η Αστυνομία της Κοιλάδας του Τάμεση υπογράμμισε ότι «η συμφωνία που οδήγησε στην ακύρωση των ενταλμάτων αφορά συγκεκριμένα μια απόφαση του δικαστηρίου σχετικά με τη νομική βάση τους και δεν αποτελεί κρίση για την έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη».

Σε αναλυτική τοποθέτησή της, η αστυνομική αρχή ανέφερε πως είχε «διασφαλίσει πως το δικαστήριο είχε στη διάθεσή του όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και τα έγγραφα για να λάβει την απόφασή του, ακολουθώντας σε όλη τη διαδικασία τις προβλεπόμενες νομικές διαδικασίες».

Παράλληλα, επιβεβαιώθηκε ότι «η έρευνά της σχετικά με καταγγελίες για παράπτωμα κατά την άσκηση δημόσιου αξιώματος από άνδρα περίπου 60 ετών από το Νόρφολκ παραμένει σε εξέλιξη», ενώ η αστυνομία συμπλήρωσε πως συνεχίζει «να εξετάζει κάθε εύλογη κατεύθυνση έρευνας, ώστε η υπόθεση να προχωρήσει αποτελεσματικά και δίκαια».

Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη ξεχωριστή δικαστική διαμάχη για την τύχη των κατασχεθέντων αντικειμένων και του υλικού από τις έρευνες, προκειμένου να αποφασιστεί αν η αστυνομία μπορεί να τα διατηρήσει νόμιμα στην κατοχή της για τις ανάγκες της δικογραφίας.