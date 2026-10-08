Για περισσότερες από έξι δεκαετίες, οι «Ανθισμένες Καστανιές» του Βίνσεντ βαν Γκογκ παρέμεναν μακριά από τις δημόσιες εκθέσεις. Τώρα επιστρέφουν στο προσκήνιο, με μια εκτίμηση που μπορεί να αλλάξει τον χάρτη των δημοπρασιών του Ολλανδού ζωγράφου: 180 εκατομμύρια δολάρια πριν από την προμήθεια του αγοραστή.

Ο πίνακας «Châtaigniers en fleurs» θα προσφερθεί από τον Sotheby’s στη Νέα Υόρκη στις 18 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο της δημοπρασίας της συλλογής Blaquier-Arrieta. Εφόσον επιβεβαιωθεί η εκτίμηση, το συνολικό τίμημα με την προμήθεια υπολογίζεται περίπου στα 207 εκατ. δολάρια. Πρόκειται για αναμενόμενο ποσό και όχι για τιμή πώλησης που έχει ήδη επιτευχθεί.

Οι καστανιές των τελευταίων μηνών του

Ο Βαν Γκογκ ζωγράφισε το έργο τον Μάιο του 1890, λίγο μετά την άφιξή του στην Οβέρ-σιρ-Ουάζ, κοντά στο Παρίσι, όπου πέρασε τους τελευταίους δύο μήνες της ζωής του.

Είχε προηγηθεί η παραμονή του στο ψυχιατρικό άσυλο του Σεν Ρεμί. Στη νέα του καθημερινότητα, το τοπίο του χωριού έγινε πηγή μιας ιδιαίτερα παραγωγικής περιόδου. Σε επιστολή προς τον αδελφό του, Τεό, στις 25 Μαΐου, ανέφερε ότι είχε μόλις ολοκληρώσει μια μελέτη με καστανιές.

Το έργο εκτέθηκε για τελευταία φορά το 1964, στο Μουσείο Γκούγκενχαϊμ της Νέας Υόρκης, σύμφωνα με το The Art Newspaper.

Το ρεκόρ των 117 εκατομμυρίων που μπορεί να καταρριφθεί

Η σπανιότητα του πίνακα ενισχύει το ενδιαφέρον των συλλεκτών. Είναι ένα από τα μόλις οκτώ τοπία της περιόδου της Οβέρ που παραμένουν σε ιδιωτικά χέρια, από τα περίπου 50 που δημιούργησε εκεί ο ζωγράφος.

Το σημερινό ρεκόρ για έργο του Βαν Γκογκ σε δημοπρασία ανήκει στον «Οπωρώνα με τα Κυπαρίσσια», ο οποίος πωλήθηκε το 2022 στον Christie’s της Νέας Υόρκης έναντι περίπου 117 εκατ. δολαρίων, μαζί με τις προμήθειες.

Αν οι «Ανθισμένες Καστανιές» φτάσουν στο αναμενόμενο τίμημα, η διαφορά θα είναι εντυπωσιακή.

Μια συλλογή που χτιζόταν από τη δεκαετία του 1960

Ο πίνακας προέρχεται από τη συλλογή του Κάρλος Πέδρο Μπλακιέ και της Νέλι Αριέτα ντε Μπλακιέ, οι οποίοι άρχισαν να αγοράζουν έργα τη δεκαετία του 1960.

Σε συνεργασία με γνωστές γκαλερί, όπως οι Lefevre και Wildenstein, συγκέντρωσαν σημαντικούς πίνακες της ιμπρεσιονιστικής και της μοντέρνας τέχνης.

Ανάμεσα στα έργα που θα δημοπρατηθούν βρίσκεται και ο «Αρλεκίνος» του Πολ Σεζάν, με εκτίμηση περίπου 120 εκατ. δολαρίων. Όπως και ο πίνακας του Βαν Γκογκ, δεν είχε εκτεθεί δημόσια για περισσότερα από 50 χρόνια.

Στη δημοπρασία περιλαμβάνονται επίσης «Ο Κήπος του Κεραμεικού» του Κλοντ Μονέ και το «Στη Βάρκα» του Πιερ-Ογκίστ Ρενουάρ, το οποίο εκτιμάται μεταξύ 25 και 35 εκατ. δολαρίων.

Πέρα από το ενδεχόμενο ενός νέου ρεκόρ, η δημοπρασία επαναφέρει στο δημόσιο βλέμμα έργα που για δεκαετίες γνώριζαν από κοντά ελάχιστοι. Για τις «Ανθισμένες Καστανιές», η επιστροφή αυτή συνδέει μια δημιουργία των τελευταίων μηνών του Βαν Γκογκ με ένα από τα μεγαλύτερα οικονομικά στοιχήματα της φετινής αγοράς τέχνης.