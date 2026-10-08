Στον πολιτιστικό χώρο TAF – The Art Foundation στην οδό Νορμανού 5 στην Αθήνα, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου παρουσιάζει τη νέα έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «ΦΩΣ», η οποία διαρκεί έως και τις 11 Οκτωβρίου 2026 με στόχο την ενίσχυση της δράσης κατά του bullying και τη στήριξη στο Σπίτι του Παιδιού.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί τη συνέχεια της εικαστικής διαδρομής που ξεκίνησε πέρυσι στο Ολυμπιακό Μουσείο, πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Betsson Foundation και διοργανώνεται υπό τον άξονα «Φωτογραφία – Άνθρωπος – Κοινωνία», διαθέτοντας μέρος των εσόδων για φιλανθρωπικό σκοπό.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, αφήνοντας για λίγο τον ρόλο του μπροστά από τις κάμερες, εστιάζει στις λεπτομέρειες της καθημερινότητας και εξηγεί την τεχνική αλλά και τη φιλοσοφία των έργων του.

«Αρχικά παίρνω μια φωτογραφία, την επεξεργάζομαι και πάνω σε αυτή την επεξεργασία βάζω φως. Θέλω να ξεκινήσω την επανάσταση του χρώματος. Τώρα κάποιοι μπορεί να γελάσει, αλλά δε με ενδιαφέρει καθόλου. Γίναν όλα μουντά. Τα σπίτια μονόχρομα, γκρίζα και εκρού. Τα αυτοκίνητα, τα περισσότερα, μονόχρομα. Έχει να κάνει και λίγο με την κατάσταση που επικρατεί. Μια μαυρίλα, ένα γκρι πράγμα. Εγώ έχω ανάγκη να ξαναγυρίσω στο χρώμα. Και θέλω να σου πω ότι με την έναρξη αυτής της έκθεσης φωτογραφίας με φως, ξεκινάω το δικό μου αγώνα για την επιστροφή των χρωμάτων στη ζωή μας», δήλωσε στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Ο κοινωνικός χαρακτήρας και η εικαστική ματιά

Μέσα από τη συλλογή αυτή, ο παρουσιαστής επιχειρεί να αποτυπώσει στιγμές που τον άγγιξαν, χρησιμοποιώντας το φως ως μέσο μεταμόρφωσης των εικόνων. Παράλληλα, η έκθεση φωτογραφίας λειτουργεί ως πλατφόρμα ευαισθητοποίησης για την αποδοχή και την αντιμετώπιση φαινομένων εκφοβισμού, συνδέοντας την καλλιτεχνική δημιουργία με την κοινωνική προσφορά.