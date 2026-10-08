«Σοφία, δίπλα στην πατσαβούρα ταιριάζεις τέλεια», είχε πει το 2017 η Ιωάννα Τούνη στη Σοφία Λεοντίτση όταν συμμετείχαν και οι δύο στο «My Style Rocks» με παρουσιάστρια την Ευαγγελία Αραβανή.

Μετά από εννιά χρόνια, η Σοφία Λεοντίτση θέλησε με ένα μακροσκελές μήνυμα στο Instagram να τονίσει πόσο πολύ την πλήγωσε αυτή η φράση που είχε γίνει viral. Όπως περιέγραψε, μετά το γύρισμα τηλεφώνησε κλαίγοντας στον πατέρα της και του είπε ότι ήθελε να αποχωρήσει από το παιχνίδι.

To μήνυμα της Σοφίας Λεοντίτση

Δέκα χρόνια δεν μίλησα γι’ αυτό. Δεν του έδωσα χώρο δημόσια, αλλά αυτό συνέχισε να αναπαράγεται. Σήμερα το φέρνω εγώ στην επιφάνεια για να βγάλω από μέσα μου κάτι που με πλήγωσε. Και να πω την ιστορία που δεν φαινόταν στην οθόνη. Ο μπαμπάς μου δεν ήθελε να πάω στο “My Style Rocks”. Ανησυχούσε για τη δουλειά μας, την έκθεση, τους καβγάδες. Όταν τελείωσε εκείνο το γύρισμα, πήγα να κρυφτώ από τη ντροπή μου και τον πήρα κλαίγοντας. Του είπα ότι ήθελα να φύγω. Με είχαν αποκαλέσει «πατσαβούρα» μπροστά σε όλη την Ελλάδα, χωρίς να έχω προσβάλει ποτέ καμία συμπαίκτριά μου.

Κι εκείνος, που δεν ήθελε καν να πάω, μου είπε αυστηρά «Εγώ δεν σε μεγάλωσα για να είσαι λιποτάκτης. Εσύ ξέρεις ποια είσαι και ξέρω κι εγώ. Θα μείνεις εκεί και θα το δείξεις με την προσωπικότητά σου». Έμεινα. Και κάποια στιγμή ο ίδιος άνθρωπος μου είπε «Έπρεπε να πας εκεί για να μάθω τι παιδί έχω; Με εμένα γιατί δεν είσαι έτσι;». Αυτό κράτησα. Έμεινα και άφησα να φανεί ποια είμαι. Σε κάποιους άρεσε, σε άλλους όχι. Είμαι όμως εγώ και είμαι υπερήφανη. Μπορεί να μην κατέκτησα τα social media, αλλά κέρδισα πολύ πιο ουσιαστικά πράγματα στην αληθινή ζωή.

Η βρισιά της Τούνη με πλήγωσε. Δεν με περιέγραψε. Και όσοι την αναπαράγετε σαν αστείο, συνεχίζετε μια προσβολή που εγώ χρειάστηκε να διαχειριστώ πολύ μακριά από τις κάμερες. Έχετε κάνει πρότυπο το θράσος να προσβάλλεις δημόσια, ενώ τα κότσια φαίνονται στο να σταθείς μπροστά στο ίδιο κοινό και να πεις «έκανα λάθος, συγγνώμη». Μέχρι τότε, αυτή η συμπεριφορά παραμένει παράδειγμα προς αποφυγή. Όσους ακόλουθους κι αν έχει εκείνη που την επέλεξε.