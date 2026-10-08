Με αφορμή όσα αποκάλυψε η Σταματίνα Τσιμτσιλή για τον Μιχάλη Δημητρακόπουλο, η Σίσσυ Χρηστίδου ανέφερε ότι και στη δική της εκπομπή ο δικηγόρος της Άννας Βίσση αρνήθηκε να εμφανιστεί.

Πιο συγκεκριμένα η Σίσσυ Χρηστίδου ανέφερε στον αέρα του MEGA: «Η αλήθεια είναι ότι και σε εμάς κάπως έτσι ήρθαν οι πληροφορίες από τον κύριο Δημητρακόπουλο. Ότι η οικογένεια Κούστα αποφασίζει που θα εμφανιστεί. Το σέβομαι αυτό, απόλυτα. Ούτε από εμάς όμως επιβεβαιώθηκε ότι αυτή η κατεύθυνση έχει δοθεί από εκεί. Οπότε δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ποιά είναι η αλήθεια, οπότε καταλαβαίνω τη Σταματίνα πώς το λέει».

«Η αλήθεια είναι ότι, χθες όλοι θέλαμε να φιλοξενήσουμε τον κύριο Δημητρακόπουλο στην εκπομπή. Ο κύριος Δημητρακόπουλος επιλέγει πού θα βγει μόνος του, δεν είχε κάποια κατεύθυνση από την Άννα Βίσση ή το περιβάλλον της ή την εταιρεία παραγωγής. Ο ίδιος αισθάνεται πιο άνετα να βγει στην Κατερίνα Καινούργιου. Αισθάνεται ότι εκεί είναι το περιβάλλον πιο φιλόξενο και φιλικό. Κι αυτό όμως είναι μέσα στο παιχνίδι. Υπάρχουν και προσωπικές σχέσεις. Ο καθένας όπου νιώθει πιο άνετα. Έκανε και αυτός τη μοιρασιά του στα κανάλια, βγήκε και στον Νίκο Ευαγγελάτο στο κανάλι μας, βγήκε και το πρωί στην “Κοινωνία Ώρα MEGA”. Εμείς ξαναεπικοινωνήσαμε μαζί του σήμερα, σε περίπτωση που θα ήθελε να βγει, ο ίδιος μας είπε ότι δεν άρεσαν στην πλευρά Βίσση και στην οικογένεια κάποιοι χειρισμοί μας. Η δική μας επαφή με την πλευρά αυτή, δεν μας επιβεβαιώνει αυτή τη δυσαρέσκεια ή αυτήν την οδηγία αυτή. Δεν έδωσαν καμία οδηγία. Αυτό μας λένε. Μια παρόμοια ιστορία δηλαδή με την Σταματίνας. Όμως εγώ, όπως είπα και στον ίδιο, το σέβομαι απόλυτα αυτό, παρόλο που θέλω το θέμα. Καταλαβαίνω ότι είναι μια επιλογή του και το σέβομαι. Θέλουμε πάντα να έχουμε και τις δυο πλευρές. Θέλω να διευκρινίσω ότι εγώ δεν είπα ποτέ στον κύριο Δημητρακόπουλο να μην βγει στην Κατερίνα για να βγει εδώ. Εγώ του είπα να βγει εκεί που είναι να βγει, αλλά να έρθει κι εδώ και αρνήθηκε. Δεν θέλω να μείνει στον αέρα ότι πήγα να το πάρω το θέμα. Σέβομαι πάντα τους συναδέλφους και θεωρώ ότι χώρος υπάρχει για όλους», πρόσθεσε στη συνέχεια.

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