Καλεσμένος στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 βρέθηκε σήμερα ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, με τον Γιώργο Λιάγκα να αναφέρεται στον Δημήτρη Ουγγαρέζο, με τον οποίο δεν διατηρούν πλέον επαφές.

Ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1 ξεκαθάρισε στο τέλος της συνέντευξης ότι δεν πρόκειται να τον ρωτήσει για τη μεταξύ τους διαφωνία, καθώς, όπως εξήγησε, σέβεται τόσο τον καλεσμένο του όσο και τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, ο οποίος βρίσκεται στην ομάδα της εκπομπής του.

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης εκτίμησε τη στάση του Γιώργου Λιάγκα, λέγοντάς του μάλιστα: «Καλά έκανες και ήρθε εδώ ο Δημήτρης, γιατί πρέπει να βρίσκεται στην ελληνική τηλεόραση. Μακάρι να τα πάτε φέτος σούπερ».

Η συζήτηση, ωστόσο, δεν σταμάτησε εκεί, καθώς ο Γιώργος Λιάγκας τον ρώτησε με χιούμορ: «Να πάρω και τον Δημήτρη μαζί μου στην πρεμιέρα σου;». Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης περιορίστηκε σε ένα χαμόγελο, χωρίς να δώσει απάντηση στο ερώτημα του παρουσιαστή.

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