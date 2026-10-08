Η Μία Γκοθ κατέθεσε αίτηση διαζυγίου από τον Σάια ΛαΜπέφ, δέκα χρόνια μετά τον γάμο τους στο Λας Βέγκας.

Σύμφωνα με το ΑP, στην αίτηση που υποβλήθηκε στο Ανώτερο Δικαστήριο της Κομητείας του Λος Άντζελες αναφέρεται ότι το ζευγάρι βρίσκεται σε διάσταση από τον Ιούλιο του 2025. Ως αιτία του διαζυγίου η πρωταγωνίστρια της ταινίας «Pearl» επικαλέστηκε ασυμβίβαστες διαφορές.

Οι δύο ηθοποιοί γνωρίστηκαν το 2012 κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Nymphomaniac: Vol. II» του Λαρς φον Τρίερ και παντρεύτηκαν τέσσερα χρόνια αργότερα. Παρ’ ότι είχαν χωρίσει ξανά το 2018, επανασυνδέθηκαν το 2020 και δύο χρόνια αργότερα απέκτησαν την κόρη τους, Ίζαμπελ.

Η Γκοθ ζητά την κύρια νομική και φυσική επιμέλεια της 4χρονης κόρης τους, ενώ αιτήθηκε από το δικαστήριο να μην επιδικαστεί διατροφή συζύγου σε κανέναν από τους δύο.

Τον Μάρτιο ο σταρ του «Transformers» μίλησε ανοιχτά για τον χωρισμό τους στην εκπομπή «Channel 5 With Andrew Callaghan» και παραδέχθηκε ότι απέτυχε στον γάμο του: «Ήμασταν βαθιά δυστυχισμένοι. Έκανα πολλά λάθη από νωρίς, πριν προσπαθήσουμε να κάνουμε παιδί. Είχα προδώσει την εμπιστοσύνη της σε πολύ μεγάλο βαθμό».

Η ηθοποιός, η οποία γεννήθηκε στο Λονδίνο ως Μία Τζίπσι Μέλο ντα Σίλβα Γκοθ εμφανίστηκε πρόσφατα ως Μελανθώ στην «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν, ενώ τον περασμένο χρόνο είχε διπλό ρόλο στην ταινία «Frankenstein» του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο.