Για τη δουλειά της στην υποδοχή του νυχτερινού κέντρου, όπου εμφανίζεται ο Θοδωρής Φέρρης, μίλησε, μεταξύ άλλων, η Βρισηίδα Ανδριώτου στο vidcast της Δάφνης Καραβοκύρη.

Σε ερώτηση αν αισθάνθηκε ποτέ περίεργα επειδή, ενώ είναι γνωστή στο ευρύ κοινό, εργάζεται στην πόρτα νυχτερινού κέντρου και αν σκέφτηκε ότι κάποιοι μπορεί να την αντιμετωπίσουν διαφορετικά, η πρώην παίκτρια ριάλιτι απάντησε:

«Μου το είπε ο κόσμος αυτό. “Βρισηίδα, δουλεύεις εδώ; Δεν χαλάς το όνομά σου;” και τέτοια».

«Δεν είναι ένα κίνητρο στη νεολαία ότι έπιασα δουλειά, το ότι είμαι η Βρισηίδα και δουλεύω; Δηλαδή, τι θα μπορούσα να κάνω; Δηλαδή, δεν δίνεις ένα κίνητρο στον κόσμο ότι, όποια και να είσαι, η δουλειά είναι δουλειά, δεν είναι ντροπή;», πρόσθεσε η Βρισηίδα Ανδριώτου.

Η ίδια ξεκαθάρισε πως δεν θα δίσταζε να εργαστεί ακόμη περισσότερο για να ανταποκριθεί στις ανάγκες της. «Εγώ σε αυτό το σημείο θα κάνω τέσσερις δουλειές, θα τα βγάλω πέρα», είπε χαρακτηριστικά.