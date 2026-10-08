Η Σίντνεϊ Σουίνι έχει συγκριθεί πολλές φορές με τη Μέριλιν Μονρόε, τόσο για την εντυπωσιακή εμφάνισή της όσο και για τον τρόπο με τον οποίο έχει καταφέρει να καθιερωθεί ως ένα από τα σύγχρονα σύμβολα του Χόλιγουντ. Ωστόσο, μια νέα αποκάλυψη έρχεται να δώσει εντελώς διαφορετική διάσταση σε αυτές τις συγκρίσεις, καθώς αποδεικνύεται ότι οι δύο ηθοποιοί δεν μοιράζονται μόνο κοινά χαρακτηριστικά, αλλά και οικογενειακές ρίζες, όπως σημειώνεται στην Daily Mail.

Σύμφωνα με το Entertainment Weekly, μια νέα γενεαλογική έρευνα της εταιρείας MyHeritage αποκάλυψε ότι η 29χρονη πρωταγωνίστρια της σειράς «Euphoria» είναι μακρινή συγγενής της θρυλικής Μέριλιν Μονρόε, η οποία πέθανε το 1962 σε ηλικία μόλις 36 ετών.

Μάλιστα, η αποκάλυψη αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθώς η Σίντνεϊ Σουίνι έχει επανειλημμένα αποτίσει φόρο τιμής στη Μέριλιν Μονρόε μέσα από τις δημόσιες εμφανίσεις της, επιλέγοντας δημιουργίες που παραπέμπουν στο χαρακτηριστικό στιλ της.

Sydney Sweeney is officially related to Marilyn Monroe, new genealogy study confirms… after her multiple attempts to channel the late Hollywood legend https://t.co/AQvxOmpB8g — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 7, 2026

Ο κοινός πρόγονος που συνδέει τις δύο σταρ σχεδόν 400 χρόνια μετά

Η έρευνα της MyHeritage αποκάλυψε ότι η Σίντνεϊ Σουίνι και η Μέριλιν Μονρόε είναι μακρινές εξαδέλφες, συγκεκριμένα ένατου βαθμού με διαφορά μίας γενιάς. Οι ερευνητές κατάφεραν να εντοπίσουν την οικογενειακή τους σύνδεση μέσα από την πατρική γραμμή των δύο γυναικών. Ο πατέρας της Σίντνεϊ Σουίνι, Στίβεν Σουίνι, και ο βιολογικός πατέρας της Μέριλιν Μονρόε, Τσαρλς Στάνλεϊ Γκίφορντ, έχουν έναν κοινό πρόγονο. Πρόκειται για τον Έζρα Πέρι, ο οποίος έζησε τον 17ο αιώνα, περίπου από το 1625 έως το 1689, και ήταν ένας από τους πρώτους εποίκους στην περιοχή Σάντουιτς της Μασαχουσέτης, στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Μέσα από τη μελέτη των οικογενειακών δέντρων, η εταιρεία κατάφερε να εντοπίσει τη σύνδεση που ενώνει τις δύο ηθοποιούς, παρά τους σχεδόν τέσσερις αιώνες που τις χωρίζουν από τον κοινό τους πρόγονο.

Ο διευθυντής ερευνών της MyHeritage, Ρόι Μάντελ, χαρακτήρισε την ανακάλυψη ιδιαίτερα εντυπωσιακή, επισημαίνοντας ότι αποτελεί μια ακόμη υπενθύμιση του πόσο στενά συνδεδεμένοι μπορεί να είναι οι άνθρωποι, ακόμη και όταν δεν το γνωρίζουν. Μέχρι στιγμής, η Σίντνεϊ Σουίνι δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια σχετικά με την ανακάλυψη της μακρινής συγγένειάς της με τη Μέριλιν Μονρόε.

Οι εμφανίσεις της Σίντνεϊ Σουίνι που θύμισαν Μέριλιν Μονρόε

Η σύνδεση ανάμεσα στις δύο ηθοποιούς δεν περιορίζεται πλέον μόνο στις συγκρίσεις που γίνονται για την εμφάνισή τους. Η Σίντνεϊ Σουίνι έχει επιλέξει αρκετές φορές να υιοθετήσει στοιχεία από το χαρακτηριστικό στιλ της Μέριλιν Μονρόε, προκαλώντας αίσθηση στις εμφανίσεις της στο κόκκινο χαλί.

Τον Φεβρουάριο του 2026, στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Σάντα Μπάρμπαρα, η 29χρονη εμφανίστηκε φορώντας ένα εφαρμοστό, κρεμ φόρεμα της σχεδιάστριας Σιλ Τσάπμαν, το οποίο είχε φορέσει στο παρελθόν η Μέριλιν Μονρόε. Η θρυλική ηθοποιός είχε φωτογραφηθεί με το συγκεκριμένο φόρεμα για το εξώφυλλο του περιοδικού Life το 1952, σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές φωτογραφίσεις της.

Λίγους μήνες νωρίτερα, τον Δεκέμβριο του 2025, η Σίντνεϊ Σουίνι είχε τραβήξει ξανά τα βλέμματα στην πρεμιέρα της ταινίας «The Housemaid», επιλέγοντας μια λευκή τουαλέτα με βαθύ ντεκολτέ. Η εμφάνισή της θύμιζε το εμβληματικό λευκό φόρεμα που φορούσε η Μέριλιν Μονρόε στην ταινία «The Seven Year Itch», σε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες κινηματογραφικές σκηνές όλων των εποχών.

@independent Sydney Sweeney channels her inner Marilyn Monroe at the Los Angeles Premiere of The Housemaid. Stepping out on the red carpet on Monday (15 December) with co-star Amanda Seyfried, the 28-year-old wore a white dress with a feathery hemline, reminiscent of Monroe’s iconic billowing ensemble from The Seven Year Itch. Click the link in bio for more 🔗 ♬ original sound – Independent

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι και οι δύο ηθοποιοί έχουν φυσικά καστανά μαλλιά, παρότι το ξανθό χρώμα έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της δημόσιας εικόνας τους.

Δύο σύμβολα του Χόλιγουντ με διαφορετικές πορείες αλλά κοινά χαρακτηριστικά

Πέρα από την εξωτερική τους εμφάνιση, η Σίντνεϊ Σουίνι και η Μέριλιν Μονρόε έχουν βρεθεί αντιμέτωπες με ένα παρόμοιο φαινόμενο: τη διαρκή εστίαση του κοινού στην ομορφιά τους, η οποία πολλές φορές επισκιάζει την υποκριτική τους ικανότητα. Η Σίντνεϊ Σουίνι έχει κερδίσει την αναγνώριση μέσα από τις σειρές «Euphoria» και «The White Lotus», ενώ έχει αποσπάσει θετικές κριτικές και για τις ερμηνείες της στις ταινίες «Reality» και «Christy».

Αντίστοιχα, η Μέριλιν Μονρόε, παρά την τεράστια φήμη της ως σύμβολο ομορφιάς, είχε προσπαθήσει τα τελευταία χρόνια της ζωής της να αναδείξει μια διαφορετική πλευρά του ταλέντου της, επιλέγοντας πιο απαιτητικούς δραματικούς ρόλους.

Μία από τις σημαντικότερες ερμηνείες της ήταν στην ταινία «The Misfits» του 1961, για την οποία απέσπασε ιδιαίτερα θετικές κριτικές. Η Μέριλιν Μονρόε πέθανε στις 4 Αυγούστου 1962, στο σπίτι της στο Μπρέντγουντ του Λος Άντζελες, σε ηλικία 36 ετών. Ο θάνατός της αποδόθηκε σε πιθανή αυτοκτονία έπειτα από υπερβολική δόση φαρμάκων.

Στις 1 Ιουνίου 2026, η εμβληματική ηθοποιός θα συμπλήρωνε 100 χρόνια ζωής. Με αφορμή την επέτειο, το Μουσείο της Ακαδημίας Κινηματογράφου στο Λος Άντζελες διοργάνωσε την έκθεση «Marilyn Monroe: Hollywood Icon», παρουσιάζοντας εκατοντάδες προσωπικά αντικείμενα, φωτογραφίες, επιστολές, αφίσες και σπάνιο αρχειακό υλικό. Η έκθεση επιχειρεί να φωτίσει τις διαφορετικές πλευρές της προσωπικότητας και της καλλιτεχνικής διαδρομής της Μέριλιν Μονρόε, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο η ίδια διαμόρφωσε τη δημόσια εικόνα της μέσα στο κινηματογραφικό σύστημα του Χόλιγουντ.

Σχεδόν 64 χρόνια μετά τον θάνατό της, η Μέριλιν Μονρόε εξακολουθεί να αποτελεί σημείο αναφοράς για τις νεότερες γενιές ηθοποιών. Και πλέον, στην περίπτωση της Σίντνεϊ Σουίνι, η σύνδεση με το θρυλικό είδωλο δεν περιορίζεται μόνο στην εικόνα και το στιλ, αλλά φτάνει μέχρι τις ίδιες τις οικογενειακές τους ρίζες.