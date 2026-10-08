Τα πράγματα στη θέση τους θέλησε να βάλει η Σταματίνα Τσιμτσιλή, ξεκαθαρίζοντας τι ακριβώς συνέβη ανάμεσα στην ίδια και τον δικηγόρο Μιχάλη Δημητρακόπουλο. Η παρουσιάστρια υποστήριξε ότι ο γνωστός ποινικολόγος τής είχε αναφέρει πως η πλευρά της Άννας Βίσση και της Δήμητρας Κούστα τού υποδείκνυε σε ποιες τηλεοπτικές εκπομπές θα εμφανιστεί, κάτι που, όπως ισχυρίστηκε, διαψεύστηκε όταν η ίδια επικοινώνησε με την πλευρά της τραγουδίστριας.

«Θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι που με αφορά. Χθες εδώ τελειώνοντας τη συζήτηση με τον Διονύση Θανασούλα, μεταξύ αστείου και σοβαρού είπα “μη με τσιγκλάτε, είμαι ήδη τσιγκλημένη, Ζαμέ Κορωπί“, αφήνοντας να εννοηθεί ότι προφανώς ο εκνευρισμός μου προέκυψε από ένα θέμα που συνέβη ανάμεσα σε εμένα και τον κύριο Μιχάλη Δημητρακόπουλο», είπε αρχικά η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Στη συνέχεια η παρουσιάστρια του Alpha πρόσθεσε: «Γενικά, λόγω της ιδιότητάς του, θέλω να σας πω ότι υπάρχει ένας σεβασμός γιατί τυχαίνει και είναι συνάδελφος και με τον σύζυγό μου και καταλαβαίνω και τα ωράρια και τη δουλειά και την ιδιοσυγκρασία και το επάγγελμα των νομικών. Ο κύριος Δημητρακόπουλος όμως, μετά βγαίνοντας στην Κατερίνα Καινούργιου, άφησε ένα υπονοούμενο λέγοντας “κάποιοι παρουσιαστές θύμωσαν γιατί δεν είναι δυνατόν να διχοτομηθώ”, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ενδεχομένως κάποιος έχει παράπονο από αυτόν. Πολλοί βιάστηκαν να συμπεράνουν ότι η απάντησή του ήταν προς εμένα. Εγώ θέλω να σας πω ότι δεν είχα καμία συμφωνία με τον κύριο Δημητρακόπουλο να βγει στην εκπομπή. Ούτε μου είπε κάτι τέτοιο και τελικά βγήκε στην Καινούργιου μετά στον Λιάγκα και μετά σε ένα σεργιάνι σε δέκα κανάλια».

«Ο δικός μου εκνευρισμός απέναντι στον κύριο Δημητρακόπουλο ήταν για έναν ισχυρισμό. Δεν θέλω να το χαρακτηρίσω ψευδή, γιατί είναι βαρύς όρος που όμως, δεν ανταποκρίθηκε στην πραγματικότητα σύμφωνα με την άλλη πλευρά. Ο κύριος Δημητρακόπουλος επί δύο ημέρες μου έλεγε ότι η παραγωγή της συναυλίας είναι αυτή που του επιλέγει και του υποδεικνύει σε ποια εκπομπή θα βγει να μιλήσει και ότι από την πρώτη μέρα η παραγωγή του υπέδειξε να βγει στον κύριο Λιάγκα, τη δεύτερη μέρα στην κυρία Καινούργιου. Αυτά όλα που σας λέω υπάρχουν σε γραπτά μηνύματα, αν μου ζητηθούν. Όταν εγώ μέσα από την ομάδα μου έψαξα να δω αν όντως η παραγωγή της Άννας Βίσση και της οικογένειας Κούστα επιλέγει τις εκπομπές στις οποίες ο κύριος Δημητρακόπουλος θα βγει για να μιλήσει για το θέμα, μου ξεκαθαρίστηκε ρητά και απερίφραστα ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Όταν λοιπόν του το είπα και πάλι μου είπε ότι έχω λανθασμένη πληροφόρηση. Εγώ το άφησα στο χιούμορ λέγοντας αυτό το υπονοούμενο, το “Ζαμέ Κορωπί”. Από κει και πέρα, το να έχω παράπονο για το πώς θα διχοτομηθεί από τη στιγμή που η εκπομπή της Κατερίνας έπεται της δικής μου; Μήπως εννοούσε τον κύριο Λιάγκα που όπως ο ίδιος μου είπε σε μήνυμα αρχικά ότι του το ακύρωσε για να βγει στην κυρία Καινούργιου, αλλά μετά βγήκε στον κύριο Λιάγκα; Ας βρει ο κύριος Δημητρακόπουλος την ατζέντα με τις εμφανίσεις του για να τα διαχειριστεί σωστά. Παιχνιδάκια με εμάς, θα μπορούσε εξαρχής να μου πει δεν θέλω να βγω στην εκπομπή, δεν μου αρέσει η εκπομπή. Αλλά, να μου δείχνει την πλευρά Βίσση και να την κάνει στα μάτια της εκπομπής αντιπαθή, ότι δήθεν η Βίσση δεν επιλέγει αυτή την εκπομπή, αλλά επιλέγει τις υπόλοιπες εκπομπές και μετά να αφήνει και υπονοούμενα, δεν είναι ωραίο. Όλο αυτό δεν μου άρεσε, όποιος δεν θέλει μία, δεν τον θέλουμε δέκα», κατέληξε η Σταματίνα Τσιμτσιλή.