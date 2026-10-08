Ο ηθοποιός, Αργύρης Αγγέλου, βρέθηκε καλεσμένος στο vidcast «The Room», όπου κλήθηκε να απαντήσει αν ισχύουν οι φήμες που τον ήθελαν να μην μιλάει με τον Γιώργο Καπουτζίδη.

«Έχω ακούσει πάρα πολλές φήμες για την παρέα του “Παρά Πέντε”, αλλά ποτέ δεν έχω ακούσει ότι έχει υπάρξει περίοδος που δεν μιλούσα με τον Γιώργο Καπουτζίδη. Μπορεί να παρερμηνεύτηκε κάτι. Δεν έχει υπάρξει τέτοια περίοδος. Μη χειρότερα Παναγία μου! Ο Γιώργος πλέον μένει μόνιμα στην Αίγινα. Αυτό αυτόματα δημιουργεί μια απόσταση στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Έχει επιλέξει αυτό που κατά βάθος θέλουμε να ζήσουμε όλοι, να μένουμε εκτός Αθηνών και να δουλεύουμε κατά επιλογή, όποτε θέλουμε. Η αλήθεια είναι ότι δεν μιλάμε κάθε μέρα στο τηλέφωνο. Σου εγγυώμαι ότι τέτοια περίοδος δεν έχει υπάρξει ποτέ, δηλαδή να έχει συμβεί κάτι ανάμεσά μας. Αλήθεια, με το χέρι στην καρδιά», σημείωσε ο Αργύρης Αγγέλου στη Χρίσλα Γεωργακοπούλου.

«Είμαι βαθιά ευγνώμων στον Γιώργο για πάντα. Είμαι πλέον βέβαιος ότι αν δεν ήταν ο Γιώργος στη ζωή μου, θα ήταν κάπως αλλιώς τα πράγματα τώρα για μένα. Νιώθω πολύ καλά και θα του το χρωστάω μια ζωή. Ο Γιώργος στα δύσκολα είναι πάντα εκεί και θα του το χρωστάω πάντα ότι μου έδωσε ένα γερό σπρώξιμο στο να κάνω αυτά που ονειρευόμουν στη ζωή μου λίγο πιο εύκολα», συμπλήρωσε στη συνέχεια. «Δεν νομίζω ότι μπορεί να κάνει κάτι ο Γιώργος που να με κάνει να μην του μιλήσω ξανά. Θα πρέπει να κοπιάσει πολύ για να συμβεί κάτι τέτοιο», κατέληξε.