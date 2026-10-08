Με λόγια γεμάτα εκτίμηση και θαυμασμό αναφέρθηκε ο Μπεν Άφλεκ στην πρώην σύζυγό του, Τζένιφερ Λόπεζ, αποδεικνύοντας ότι, παρά το τέλος του γάμου τους, εξακολουθεί να αναγνωρίζει το ταλέντο και την καλλιτεχνική της αξία.

Σε νέα συνέντευξή του στο περιοδικό Variety, ο 54χρονος ηθοποιός και σκηνοθέτης ρωτήθηκε για το γεγονός ότι η 57χρονη τραγουδίστρια και ηθοποιός δεν έχει καταφέρει μέχρι σήμερα να εξασφαλίσει ούτε μία υποψηφιότητα για Όσκαρ, παρά τις ιδιαίτερα θετικές κριτικές που έχει δεχτεί για ορισμένες κινηματογραφικές εμφανίσεις της. Η απάντησή του, όπως αναφέρει το People, ήταν ξεκάθαρη: «Δεν είμαι αντικειμενικός. Τρέφω τεράστιο σεβασμό και θαυμασμό για όσα μπορεί να κάνει».

Ben Affleck Has ‘Enormous Respect and Admiration’ for Jennifer Lopez as He Addresses Her Oscar Snubs: It’s a ‘Subjective Business’ https://t.co/6V6Kwff5Gs — People (@people) October 7, 2026

«Δεν πιστεύω πάντα ότι το σωστό πρόσωπο κερδίζει το σωστό βραβείο»

Η Τζένιφερ Λόπεζ έχει βρεθεί αρκετές φορές στο επίκεντρο συζητήσεων σχετικά με τις επιλογές της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, ιδιαίτερα μετά την ερμηνεία της στην ταινία «Hustlers» το 2019, για την οποία είχε αποσπάσει εξαιρετικές κριτικές, αλλά δεν κατάφερε να εξασφαλίσει υποψηφιότητα για Όσκαρ.

Αντίστοιχες συζητήσεις προκάλεσε και η συμμετοχή της στην ταινία «Kiss of the Spider Woman» το 2025, στην παραγωγή της οποίας συμμετείχαν η ίδια, αλλά και η εταιρεία Artists Equity, που έχουν ιδρύσει ο Μπεν Άφλεκ και ο Ματ Ντέιμον.

Σχολιάζοντας τις αποφάσεις της Ακαδημίας, ο Μπεν Άφλεκ υποστήριξε ότι οι κινηματογραφικές διακρίσεις δεν αποτελούν απαραίτητα αντικειμενικό μέτρο της αξίας ενός καλλιτέχνη. «Αυτό που έχω διαπιστώσει με τα βραβεία είναι ότι μερικές φορές ο βαθμός της εμπορικής επιτυχίας ενός έργου δεν συμβαδίζει απαραίτητα με το προσωπικό μου γούστο», δήλωσε. Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Είναι μέρος αυτής της παράξενης, υποκειμενικής βιομηχανίας, στην οποία οι άνθρωποι φέρνουν πολλές από τις προσωπικές τους απόψεις».

Ο ηθοποιός δεν δίστασε μάλιστα να αμφισβητήσει γενικότερα τον τρόπο με τον οποίο απονέμονται τα κινηματογραφικά βραβεία. «Δεν πιστεύω πάντα ότι το σωστό πρόσωπο κερδίζει το σωστό βραβείο. Αλλά ξέρετε κάτι; Δεν πιστεύω ότι όταν πεθαίνεις και πηγαίνεις στον Παράδεισο, ο Θεός σου λέει ποια ήταν πραγματικά η καλύτερη ταινία του 1986. Στο τέλος της ημέρας, είναι απλώς μια ομάδα ανθρώπων που ψηφίζουν για κινηματογραφικά βραβεία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο σεβασμός μετά το διαζύγιο και τα τρυφερά λόγια για την οικογένειά τους

Ο Μπεν Άφλεκ και η Τζένιφερ Λόπεζ υπήρξαν ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ζευγάρια του Χόλιγουντ. Μετά τον πρώτο τους αρραβώνα, που διαλύθηκε το 2004, επανασυνδέθηκαν σχεδόν δύο δεκαετίες αργότερα και παντρεύτηκαν τον Ιούλιο του 2022. Ωστόσο, η δεύτερη ευκαιρία που έδωσαν στη σχέση τους δεν είχε την κατάληξη που πολλοί περίμεναν. Η Τζένιφερ Λόπεζ κατέθεσε αίτηση διαζυγίου τον Αύγουστο του 2024, ενώ η διαδικασία ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2025.

Παρά τον χωρισμό τους, ο Μπεν Άφλεκ έχει επανειλημμένα εκφράσει δημόσια τον σεβασμό και την αγάπη που εξακολουθεί να τρέφει για εκείνη. Τον Μάρτιο του 2025, σε συνέντευξή του στο περιοδικό GQ, είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν αισθάνεται τίποτα άλλο παρά σεβασμό για την πρώην σύζυγό του. Έναν μήνα αργότερα, στην πρεμιέρα της ταινίας «The Accountant 2», αναφέρθηκε με ιδιαίτερη θέρμη και στη σχέση που διατηρεί η Τζένιφερ Λόπεζ με τα παιδιά του. «Η Τζένιφερ Λόπεζ είναι εκπληκτική. Είναι υπέροχη με τα παιδιά μου και εξακολουθεί να έχει εξαιρετική σχέση μαζί τους», είχε δηλώσει στο Entertainment Tonight. «Αγαπώ τα παιδιά της. Είναι υπέροχα. Είναι ένας εξαιρετικά σημαντικός άνθρωπος, με τεράστια ακεραιότητα, τον οποίο λατρεύω και για τον οποίο αισθάνομαι ευγνωμοσύνη», είχε προσθέσει.

Η Τζένιφερ Λόπεζ έχει αποκτήσει τα δίδυμα Μαξ και Έμε με τον πρώην σύζυγό της, Μαρκ Άντονι, ενώ ο Μπεν Άφλεκ έχει τρία παιδιά, τη Βάιολετ, τη Σεραφίνα και τον Σάμιουελ, από τον γάμο του με την Τζένιφερ Γκάρνερ.

Μαρκ Άντονι και Τζένιφερ Λόπεζ

Στη νέα του συνέντευξη στο Variety, ο ηθοποιός επαίνεσε και τις δύο πρώην συζύγους του για τον τρόπο με τον οποίο έχουν αξιοποιήσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια δουλειά που απαιτεί σημαντική προσπάθεια. «Μην πιστεύετε ότι αυτό δεν είναι πραγματική δουλειά. Εγώ δεν θα μπορούσα να το κάνω», παραδέχτηκε.

Ο Μπεν Άφλεκ ετοιμάζεται παράλληλα για την κυκλοφορία του νέου του θρίλερ «Animals», στο οποίο πρωταγωνιστεί και υπογράφει τη σκηνοθεσία, με συμπρωταγωνιστές την Κέρι Ουάσινγκτον, τον Στίβεν Γιουν και την Τζίλιαν Άντερσον. Η ταινία έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει σε επιλεγμένες κινηματογραφικές αίθουσες στις 9 Οκτωβρίου.

Οι δηλώσεις του για την Τζένιφερ Λόπεζ, πάντως, δείχνουν ότι, τουλάχιστον σε δημόσιο επίπεδο, το τέλος της ερωτικής τους σχέσης δεν έχει σβήσει την εκτίμηση που τρέφει ο ένας για τον άλλον.