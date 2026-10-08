Μια πρωτοφανής υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς η 50χρονη Κρίστα Πάικ, η οποία είχε καταδικαστεί σε θάνατο για τη βίαιη δολοφονία μιας 19χρονης συμφοιτήτριάς της, επέζησε από την εκτέλεσή της με θανατηφόρα ένεση και ανέκτησε τις αισθήσεις της έπειτα από ημέρες νοσηλείας σε κρίσιμη κατάσταση.

Η θεία της, Κάρι Ρος, που συνέβαλε στην ανατροφή της και δηλώνει ότι την αγαπά σαν κόρη της, πιστεύει πως η επιβίωσή της δεν ήταν τυχαία, αλλά αποτέλεσμα θεϊκής παρέμβασης, όπως σημειώνει η New York Post.

Μιλώντας στην Daily Mail, στην πρώτη συνέντευξη της οικογένειας μετά την αφύπνιση της 50χρονης, η Κάρι Ρος υποστήριξε ότι η ανιψιά της πρέπει να παραμείνει ζωντανή, καθώς, κατά την άποψή της, ο Θεός έδειξε ξεκάθαρα ότι δεν επιθυμεί τον θάνατό της. «Όταν ο Θεός απλώνει το χέρι του πάνω σε κάποιον, εκείνος έχει τον έλεγχο. Όχι το Σωφρονιστικό Τμήμα, όχι εμείς, αλλά ο Θεός», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Christa Pike’s aunt believes killer’s survival of botched execution is God’s will: ‘God is in control, not the Department of Correction’ https://t.co/u10AIEsgwb https://t.co/wrq0g8mYMB — New York Post (@nypost) October 8, 2026

Ξύπνησε από το κώμα μετά από δύο δόσεις θανατηφόρου φαρμάκου

Η εκτέλεση της Κρίστα Πάικ πραγματοποιήθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2026, στο σωφρονιστικό ίδρυμα υψίστης ασφαλείας Ρίβερμπεντ, στο Νάσβιλ του Τενεσί. Ωστόσο, η διαδικασία δεν εξελίχθηκε όπως προβλεπόταν. Παρότι της χορηγήθηκαν δύο δόσεις πεντοβαρβιτάλης, του φαρμάκου που χρησιμοποιείται για τη θανατηφόρα ένεση, η 50χρονη δεν πέθανε. Αντίθετα, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση, όπου παρέμεινε σε κώμα προτού ανακτήσει τις αισθήσεις της την Τρίτη 6 Οκτωβρίου.

Η Κρίστα Πάικ θεωρείται η πρώτη γνωστή περίπτωση κρατουμένης στις ΗΠΑ που επιβίωσε από εκτέλεση με θανατηφόρα ένεση, αφού της είχαν ήδη χορηγηθεί τα προβλεπόμενα φάρμακα. Σύμφωνα με τους δικηγόρους της, η κατάσταση της υγείας της εξακολουθεί να είναι σοβαρή. Η 50χρονη πάσχει από πνευμονία, αντιμετωπίζει θρόμβωση και σοβαρά προβλήματα στα χέρια της, ενώ αδυνατεί να τραφεί κανονικά.

Η θεία της αποκάλυψε ότι ούτε η ίδια ούτε άλλα μέλη της οικογένειας έχουν καταφέρει να επικοινωνήσουν μαζί της μετά την αφύπνισή της. «Ήταν μια συνεχής εναλλαγή συναισθημάτων. Έχω κλάψει περισσότερα δάκρυα την τελευταία εβδομάδα απ’ όσα έχω κλάψει σε ολόκληρη τη ζωή μου», ανέφερε η Κάρι Ρος, προσθέτοντας πως όσα συνέβησαν τις τελευταίες ημέρες μοιάζουν με θολή ανάμνηση.

Το φρικτό έγκλημα του 1995 και η έκκληση να μην εκτελεστεί ξανά

Η Κρίστα Πάικ καταδικάστηκε σε θάνατο για τη βάναυση δολοφονία της 19χρονης Κολίν Σλέμερ, συμφοιτήτριάς της, τον Ιανουάριο του 1995. Η Κρίστα Πάικ ήταν μόλις 18 ετών όταν, σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση, βασάνισε και σκότωσε τη νεαρή κοπέλα, με κίνητρο τη ζήλια. Το έγκλημα είχε συγκλονίσει την αμερικανική κοινή γνώμη λόγω της ιδιαίτερης αγριότητάς του.

Παρά τη βαρύτητα της πράξης για την οποία καταδικάστηκε, η θεία της επιμένει ότι η 50χρονη έχει ήδη υποστεί τη διαδικασία της εκτέλεσης και πως μια δεύτερη απόπειρα θα ισοδυναμούσε με βασανιστήριο. «Αυτό θα ήταν φρικτό. Βασανιστήριο. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι τέτοιο σε έναν άνθρωπο», δήλωσε η Κάρι Ρος, ζητώντας να μετατραπεί η θανατική ποινή της ανιψιάς της σε άλλη ποινή. «Έχει ήδη ολοκληρώσει την εκτέλεσή της. Πήγε οικειοθελώς», πρόσθεσε, υποστηρίζοντας ότι η Κρίστα Πάικ έχει υποφέρει αρκετά.

Η αποτυχημένη εκτέλεση έχει προκαλέσει σοβαρά ερωτήματα για τις διαδικασίες εφαρμογής της θανατικής ποινής στο Τενεσί. Ο κυβερνήτης της πολιτείας, Μπιλ Λι, διέταξε ανεξάρτητη έρευνα και ανέστειλε τις υπόλοιπες εκτελέσεις για το 2026. Την ίδια στιγμή, παραμένει ανοιχτό το ερώτημα εάν οι Αρχές θα επιχειρήσουν να εκτελέσουν ξανά την Κρίστα Πάικ, με την οικογένεια και τους δικηγόρους της να ζητούν να μη συμβεί κάτι τέτοιο.

Για τη θεία της, πάντως, η απάντηση είναι ήδη ξεκάθαρη: το γεγονός ότι η ανιψιά της επέζησε από δύο δόσεις θανατηφόρου φαρμάκου αποτελεί, όπως πιστεύει, ένα σημάδι ότι η ζωή της πρέπει να διατηρηθεί.