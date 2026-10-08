Στο πλευρό της μητέρας της, Χάλι Μπέρι, στέκεται η 18χρονη κόρη της, Νάλα Ομπρί, η οποία αποφάσισε να τοποθετηθεί για πρώτη φορά σχετικά με τις σοβαρές καταγγελίες κακοποίησης που αντιμετωπίζει η διάσημη ηθοποιός από τον πρώην σύζυγό της, Ολιβιέ Μαρτίνεζ.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που εξασφάλισε το Page Six, η νεαρή κοπέλα κατέθεσε γραπτή δήλωση στο ανώτατο δικαστήριο του Λος Άντζελες, περιγράφοντας τη μητέρα της ως έναν στοργικό και αφοσιωμένο γονέα και διαψεύδοντας κατηγορηματικά ότι έχει υπάρξει μάρτυρας οποιασδήποτε σωματικής κακοποίησης του μικρότερου αδελφού της, Μασέο Μαρτίνεζ.

Η παρέμβασή της έρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη στιγμή για τη Χάλι Μπέρι, καθώς ο Ολιβιέ Μαρτίνεζ την κατηγορεί ότι επιτέθηκε στον 13χρονο γιο τους, διεκδικώντας την αποκλειστική επιμέλειά του.

Halle Berry’s daughter Nahla, 18, speaks out over mom’s abuse claims in rare statement: docs https://t.co/FMXMj8fhiN https://t.co/Tkm3KmnkXC — New York Post (@nypost) October 7, 2026

«Δεν έχω δει ποτέ τη μητέρα μου να κακοποιεί τον αδελφό μου»

Στη δήλωσή της, η Νάλα Ομπρί, κόρη της Χάλι Μπέρι από την προηγούμενη σχέση της με τον Γκαμπριέλ Ομπρί, περιγράφει τη δική της εμπειρία από την οικογενειακή τους ζωή, επιμένοντας ότι όσα καταγγέλλονται δεν ανταποκρίνονται σε όσα η ίδια έχει δει. «Δεν έχω δει ποτέ τη μητέρα μου να χτυπά, να χαστουκίζει, να πιάνει από τον λαιμό ή να κακοποιεί σωματικά τον Μασέο με οποιονδήποτε τρόπο», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Γκαμπριέλ Ομπρί και Χάλι Μπέρι

Μάλιστα, γίνεται ακόμη πιο συγκεκριμένη, τονίζοντας: «Δεν έχω δει ποτέ τη μητέρα μου να βάζει τα χέρια της γύρω από τον λαιμό του Μασέο, να τον ακινητοποιεί με λαβή στραγγαλισμού, να περιορίζει την αναπνοή του ή να κάνει οτιδήποτε που να θυμίζει έστω και στο ελάχιστο τις καταγγελίες που έχουν διατυπωθεί εναντίον της».

Η 18χρονη, η οποία μεγάλωσε περνώντας τον χρόνο της ανάμεσα στο σπίτι της μητέρας της και σε εκείνο του πατέρα της, εξηγεί ότι έχει ζήσει με τον μικρότερο αδελφό της για το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του. Πρόσφατα μετακόμισε από την Καλιφόρνια στη Μασαχουσέτη για να ξεκινήσει τις πανεπιστημιακές της σπουδές.

Η ίδια περιγράφει τη Χάλι Μπέρι ως μια μητέρα που βρίσκεται διαρκώς δίπλα στα παιδιά της, παρακολουθεί τους αγώνες τους, τα συνοδεύει στις προπονήσεις και ενδιαφέρεται ενεργά για την εκπαίδευση και την καθημερινότητά τους. «Η μητέρα μου είναι ένας στοργικός και αφοσιωμένος γονέας. Μπορεί να είναι αυστηρή όταν χρειάζεται και περιμένει από τα παιδιά της να ακολουθούν κανόνες και να δείχνουν σεβασμό. Ταυτόχρονα, όμως, είναι ζεστή, υποστηρικτική και βαθιά αφοσιωμένη στη ζωή μας», σημειώνει, προσθέτοντας πως δεν έχει παρατηρήσει ποτέ κακοποιητική συμπεριφορά από την πλευρά της.

Η Νάλα Ομπρί δηλώνει επίσης «σοκαρισμένη, πολύ λυπημένη και αναστατωμένη» από τις κατηγορίες, ενώ εκφράζει την ανησυχία της για τον μικρότερο αδελφό της. Όπως αποκαλύπτει, η τελευταία φορά που μίλησε μαζί του ήταν στις 29 Σεπτεμβρίου, όταν η μητέρα τους τον μετέφερε στο σχολείο. Σύμφωνα με την ίδια, ο Μασέο Μαρτίνεζ ακουγόταν χαρούμενος και δεν έδειχνε αναστατωμένος. «Θέλω πάρα πολύ να μιλήσω με τον αδελφό μου και να δω πώς είναι. Θέλω να ξέρει ότι τον αγαπώ», αναφέρει, εξηγώντας ότι διστάζει να επικοινωνήσει μαζί του επειδή δεν γνωρίζει τι επιτρέπεται βάσει των δικαστικών διαδικασιών.

Παράλληλα, απορρίπτει και τους ισχυρισμούς του Ολιβιέ Μαρτίνεζ ότι η Χάλι Μπέρι έχει χρησιμοποιήσει φυλετικά προσβλητικές εκφράσεις, υποστηρίζοντας ότι η μητέρα τους έχει διδάξει στα παιδιά της να σέβονται τη διαφορετικότητα και να αποδέχονται την ταυτότητά τους.

Η καταγγελία για σωματική βία και η δικαστική μάχη για την επιμέλεια

Η νέα οικογενειακή αντιπαράθεση ξέσπασε όταν ο Ολιβιέ Μαρτίνεζ κατέθεσε αίτημα περιοριστικών μέτρων εις βάρος της Χάλι Μπέρι, υποστηρίζοντας ότι στις 26 Σεπτεμβρίου η ηθοποιός έπιασε τον γιο τους από τον λαιμό κατά τη διάρκεια έντονου καβγά στο σπίτι της.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, το περιστατικό ξεκίνησε την ώρα που ο 13χρονος έπαιζε ένα παιχνίδι εικονικής πραγματικότητας. Ο Γάλλος ηθοποιός υποστήριξε επίσης ότι είχαν προηγηθεί και άλλες σωματικές συγκρούσεις ανάμεσα στη μητέρα και το παιδί.

Μετά τις καταγγελίες, ο Ολιβιέ Μαρτίνεζ ζήτησε την αποκλειστική επιμέλεια του γιου τους. Το δικαστήριο του παραχώρησε προσωρινά την κύρια επιμέλεια, περιορίζοντας την επικοινωνία της Χάλι Μπέρι με το παιδί σε δύο ημέρες την εβδομάδα και κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο, μέχρι την επόμενη ακροαματική διαδικασία, που έχει οριστεί για τις 16 Οκτωβρίου.

Η 60χρονη ηθοποιός αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες. Μέσω της δικηγόρου της, Μαρίνα Μπεκ, υποστηρίζει ότι υπάρχουν εκτενή στοιχεία και προηγούμενες δικαστικές αποφάσεις που αποδεικνύουν ότι ο Ολιβιέ Μαρτίνεζ έχει παραβιάσει επανειλημμένα δικαστικές εντολές και έχει παρεμποδίσει αναγκαίες θεραπευτικές και εκπαιδευτικές παρεμβάσεις για τον γιο τους.

Στη δική της απάντηση προς το δικαστήριο, η Χάλι Μπέρι ζητά την επαναφορά της κοινής επιμέλειας σε ποσοστό 50%-50%, υποστηρίζοντας ότι ο πρώην σύζυγός της επηρεάζει αρνητικά τη στάση του παιδιού απέναντί της, με αποτέλεσμα ο Μασεό Μαρτίνεζ να επιστρέφει από το σπίτι του πατέρα του θυμωμένος και επιθετικός.

Η Χάλι Μπέρι και ο Ολιβιέ Μαρτίνεζ παντρεύτηκαν το 2013 και χώρισαν το 2016. Σήμερα, δέκα χρόνια μετά τον χωρισμό τους, βρίσκονται ξανά αντιμέτωποι στις δικαστικές αίθουσες, με επίκεντρο την επιμέλεια του γιου τους.

Η γραπτή παρέμβαση της Νάλα Ομπρί προσθέτει πλέον μια νέα διάσταση στην υπόθεση, καθώς η 18χρονη παίρνει ξεκάθαρα θέση υπέρ της μητέρας της, ενώ η δικαστική διαμάχη παραμένει ανοιχτή.