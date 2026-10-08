Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ δεν σκοπεύουν να ζητήσουν συγγνώμη από τον πρίγκιπα Ουίλιαμ και την Κέιτ Μίντλετον για την πολυσυζητημένη συνέντευξη που είχαν παραχωρήσει στην Όπρα Γουίνφρεϊ το 2021, παρά τα δημοσιεύματα που υποστηρίζουν το αντίθετο.

Ο βασιλικός συντάκτης Τομ Σάικς απέρριψε κατηγορηματικά τις σχετικές πληροφορίες, δηλώνοντας την Τετάρτη στο Page Six: «Είναι εντελώς ανοησίες».

Ο συγγραφέας του βιβλίου «The Dukes» πρόσθεσε ότι ο Χάρι δεν έχει δείξει καμία διάθεση να απολογηθεί για όσα έχει πει δημόσια τα τελευταία χρόνια. «Ο Χάρι έλεγε πάντοτε ότι δεν πρόκειται ποτέ να ζητήσει συγγνώμη για τίποτα», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον Σάικς, ο δούκας και η δούκισσα του Σάσεξ δεν έχουν επίσης μετανιώσει για τη συνέντευξη που προκάλεσε μία από τις μεγαλύτερες κρίσεις στις σχέσεις τους με τη βρετανική βασιλική οικογένεια.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η βασιλική σχολιάστρια Κίνσεϊ Σκόφιλντ, η οποία αμφισβήτησε την αξιοπιστία των πληροφοριών περί επικείμενης συγγνώμης.

«Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν παραμένουν αμετακίνητοι», δήλωσε στο Page Six. «Οι δικές μου πηγές μού έχουν πει ότι αυτή η ιστορία δεν είναι σε καμία περίπτωση αληθινή».

«Αν μη τι άλλο, το μοτίβο παραμένει το ίδιο», πρόσθεσε. «Θα αντιμετώπιζα με μεγάλη επιφύλαξη τους ισχυρισμούς ότι τώρα μετανιώνουν για την Όπρα και ετοιμάζονται να “καταπιούν την περηφάνια τους”».

Το δημοσίευμα περί συγγνώμης σε Ουίλιαμ και Κέιτ

Η διάψευση έρχεται μετά από δημοσίευμα της Daily Express την Τρίτη, σύμφωνα με το οποίο η Μέγκαν και ο Χάρι σχεδίαζαν να «εκφράσουν τη λύπη τους» σε μέλη της βασιλικής οικογένειας για όσα είχαν ειπωθεί στη συνέντευξη με την Όπρα Γουίνφρεϊ.

Πηγή της εφημερίδας υποστήριξε ότι το ζευγάρι γνώριζε πως, μετά την απόφασή του να επιστρέψει στη Βρετανία, θα έπρεπε να κάνει ένα βήμα πίσω.

«Ο Χάρι και η Μέγκαν γνώριζαν πάντα, από τη στιγμή που αποφάσισαν να επιστρέψουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, ότι θα έπρεπε να καταπιούν την περηφάνια τους», ανέφερε η πηγή.

Κατά τον ίδιο ισχυρισμό, το μεγαλύτερο λάθος που θεωρούν ότι έκαναν μετά την αποχώρησή τους από τη βασιλική οικογένεια και τη μετακόμισή τους στις ΗΠΑ ήταν η συγκεκριμένη τηλεοπτική συνέντευξη.

«Η μεγάλη τους μετάνοια μετά την αποχώρησή τους από τη βασιλική οικογένεια για τις ΗΠΑ ήταν η συνέντευξή τους στην Όπρα και η Μέγκαν γνωρίζει ότι το μεγαλύτερο λάθος της ήταν ο ισχυρισμός της ότι μέλος της βασιλικής οικογένειας είχε συζητήσει για το χρώμα του δέρματος του Άρτσι», ανέφερε η πηγή.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο Χάρι βρισκόταν τότε σε έντονη σύγκρουση με την οικογένειά του και η Μέγκαν είχε ταχθεί στο πλευρό του.

«Όμως τώρα συνειδητοποιούν πόσο άσχημο χτύπημα ήταν. Και οι δύο γνωρίζουν ότι είναι παρορμητικοί και αντιλαμβάνονται ότι το παράκαναν», υποστήριξε η πηγή της Daily Express.

Το δημοσίευμα ανέφερε ακόμη ότι ένας από τους μακροπρόθεσμους στόχους του ζευγαριού μετά την επιστροφή του στη Βρετανία είναι η αποκατάσταση των σχέσεων με τον πρίγκιπα και την πριγκίπισσα της Ουαλίας.

«Θέλουν να επικεντρωθούν στο μέλλον και ελπίζουν ότι κάποια στιγμή αυτό θα περιλαμβάνει και μια συμφιλίωση», ανέφερε η ίδια πηγή. «Θέλουν πραγματικά να καθίσουν μαζί τους ώστε να συζητήσουν όσα είπαν και η Μέγκαν θα ζητήσει συγγνώμη».

Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί, πάντως, απορρίπτονται από τον Σάικς και τη Σκόφιλντ, οι οποίοι επιμένουν ότι δεν υπάρχει τέτοια πρόθεση από την πλευρά των Σάσεξ.

Η συνέντευξη που προκάλεσε σεισμό στο Παλάτι

Η δίωρη συνέντευξη του Χάρι και της Μέγκαν στην Όπρα Γουίνφρεϊ, η οποία μεταδόθηκε από το CBS το 2021, προκάλεσε παγκόσμια αίσθηση, καθώς το ζευγάρι προχώρησε σε σειρά αποκαλύψεων για τη ζωή του εντός της βασιλικής οικογένειας.

Η Μέγκαν, η οποία τότε ήταν έγκυος στην κόρη τους Λίλιμπετ, υποστήριξε ότι πριν από τη γέννηση του Άρτσι είχαν γίνει «αρκετές» συζητήσεις στο εσωτερικό της βασιλικής οικογένειας σχετικά με το πόσο σκούρο θα μπορούσε να είναι το χρώμα του δέρματός του.

Είχε επίσης ισχυριστεί ότι της είχε γνωστοποιηθεί πως ο Άρτσι δεν θα αποκτούσε βασιλικό τίτλο και δεν θα δικαιούνταν προστασία ασφαλείας.

Ο Χάρι είχε επιβεβαιώσει ότι είχε υπάρξει σχετική συζήτηση, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει ποιος την είχε ξεκινήσει.

«Αυτή τη συζήτηση δεν πρόκειται ποτέ να την αποκαλύψω, αλλά εκείνη τη στιγμή ήταν άβολη, σοκαρίστηκα λίγο», είχε πει.

Η Μέγκαν είχε ακόμη αποκαλύψει ότι, κατά την περίοδο που βρισκόταν στη βασιλική οικογένεια, είχε αντιμετωπίσει αυτοκτονικές σκέψεις. Παράλληλα, είχε ανατρέψει την εκδοχή που είχε κυκλοφορήσει στον βρετανικό Τύπο για ένταση με την Κέιτ πριν από τον γάμο της με τον Χάρι, υποστηρίζοντας ότι ήταν η Κέιτ εκείνη που την έκανε να κλάψει και όχι το αντίστροφο.

Η ρήξη με Ουίλιαμ και Κέιτ

Ο Χάρι και η Μέγκαν εγκατέλειψαν τα καθήκοντά τους ως εργαζόμενα μέλη της βασιλικής οικογένειας το 2020 και εγκαταστάθηκαν στο Μοντεσίτο της Καλιφόρνιας.

Η αποχώρησή τους, αλλά κυρίως οι δημόσιες καταγγελίες που ακολούθησαν, επιδείνωσαν δραματικά τις σχέσεις τους με τον Ουίλιαμ και την Κέιτ.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Page Six, μετά από έξι χρόνια στις ΗΠΑ, το ζευγάρι ανακοίνωσε τον Αύγουστο την επιστροφή του στη Βρετανία.

Μετά την επιστροφή τους, ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄ προχώρησε σε μια σπάνια διευκρίνιση, επισημαίνοντας ότι ο μικρότερος γιος του και η σύζυγός του εξακολουθούν να είναι ιδιώτες και δεν πρόκειται να αναλάβουν επίσημα βασιλικά καθήκοντα.

Έκτοτε, ο Χάρι και η Μέγκαν έχουν κρατήσει σχετικά χαμηλό προφίλ, αν και έχουν πραγματοποιήσει ορισμένες διακριτικές δημόσιες εμφανίσεις στα Κότσγουολντς, όπου φέρονται να διαμένουν αυτή την περίοδο.

Παρότι οι σχέσεις τους με τον Κάρολο εμφανίζονται, σύμφωνα με το Page Six, να έχουν βελτιωθεί, η απόσταση από τον Ουίλιαμ και την Κέιτ φαίνεται να παραμένει. Και, τουλάχιστον σύμφωνα με τις πηγές που επικαλείται το αμερικανικό μέσο, μια συγγνώμη για τη συνέντευξη στην Όπρα δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα σχέδια του ζευγαριού.