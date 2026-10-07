Μια άγνωστη ιστορία από το παρελθόν με τον Γιώργο Μαζωνάκη μοιράστηκε ο Βασίλης Ζούλιας, κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην εκπομπή «Καλύτερα αργά» με την Αθηναΐδα Νέγκα, το βράδυ της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου στο Action 24.

Ο γνωστός σχεδιαστής μόδας μίλησε, μεταξύ άλλων, για την απώλεια του τραγουδιστή, αποκαλύπτοντας ότι πριν από περίπου 15 χρόνια είχαν προγραμματίσει να συναντηθούν. Εκείνο το ραντεβού, ωστόσο, δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ, καθώς ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν εμφανίστηκε.

Ανατρέχοντας σε εκείνη την περίοδο, ο Βασίλης Ζούλιας ανέφερε χαρακτηριστικά: «πριν από δεκαπέντε χρόνια, είχαμε ένα ραντεβού με τον Γιώργο. Είχαμε ένα ραντεβού στο οποίο δεν ήρθε. Θα μπορούσαν να ‘χαν αλλάξει τα πράγματα, πολύ».

Στη συνέχεια εξήγησε γιατί ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη τού έχει προκαλέσει, πέρα από θλίψη, και ένα αίσθημα οργής, επισημαίνοντας ότι όσο ένας άνθρωπος βρίσκεται στη ζωή εξακολουθεί να έχει την ευκαιρία να αλλάξει την πορεία του.

«Όταν λέω πως αυτός ο θάνατος ήταν άδικος και λίγο μας έχει νευριάσει όλους κάπως, είναι γιατί αυτός ο άνθρωπος, ό,τι κι αν έκανε, αν ζούσε, θα είχε την δυνατότητα, την πιθανότητα να αλλάξει ρότα κάποια στιγμή».

Ο Βασίλης Ζούλιας αναφέρθηκε ακόμη στη σημασία που μπορούν να έχουν οι ομάδες ανθρώπων με κοινές εμπειρίες, τονίζοντας ότι, κατά την άποψή του, η υποστήριξη μέσα από ένα τέτοιο περιβάλλον μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική.

«Ο τρόπος που θεωρώ ότι “δουλεύει” σ’ αυτές τις περιπτώσεις είναι οι ομάδες. Οπωσδήποτε υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν κάνει κάτι μόνοι τους και μπράβο τους, αλλά το περισσότερο ποσοστό θα έλεγα ότι είναι άνθρωποι που έχουν απευθυνθεί σε ομάδες με ανθρώπους που έχουν περάσει τα ίδια» πρόσθεσε ο Βασίλης Ζούλιας στη συζήτησή του με την Αθηναΐδα Νέγκα.