Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη βρέθηκε καλεσμένη στο νέο επεισόδιο του «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» με τον Λάκη Λαζόπουλο, το οποίο μεταδόθηκε από το MEGA το βράδυ της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου 2026.

Η γνωστή τραγουδίστρια, σε μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή της βραδιάς, αναφέρθηκε στον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος πέθανε αιφνιδίως σε ηλικία 54 ετών, και θέλησε να τιμήσει τη μνήμη του μέσα από μια ξεχωριστή μουσική αφιέρωση.

Με εμφανή τη συναισθηματική της φόρτιση, η Ελεωνόρα Ζουγανέλη μίλησε για το κενό που άφησε πίσω του ο καλλιτέχνης, αλλά και για την αγάπη που εκδηλώθηκε προς το πρόσωπό του μετά τον θάνατό του.

«Τον τελευταίο καιρό βιώνουμε, ο καθένας με τον δικό του τρόπο και η κοινωνία ολόκληρη, την απουσία του Γιώργου Μαζωνάκη. Μας έχει στιγματίσει όλους, είτε κάνουμε αυτή τη δουλειά είτε όχι. Η αγάπη που έχει δεχθεί είναι σπάνια και μοναδική. Δυστυχώς, κάποιες τέτοιες στιγμές ίσως χρειάζονται για να καταλαβαίνουμε πόσο πολύ αγάπη έχει ο ένας τον άλλον».

Στη συνέχεια, εξήγησε πως επέλεξε να μην ερμηνεύσει κάποιο τραγούδι του Γιώργου Μαζωνάκη, παρότι στο παρελθόν είχε τραγουδήσει αρκετά κομμάτια του, καθώς αυτή τη φορά ένιωθε ότι δεν είχε τη συναισθηματική δύναμη να το κάνει.

«Η αγάπη και η αποδοχή είναι κάτι το οποίο ο κάθε άνθρωπος, σε κάθε του στιγμή, έχει τρομερή ανάγκη. Το επόμενο τραγούδι θέλω να του το αφιερώσουμε, αν και δεν είναι ένα δικό του. Τραγούδαγα πάντα τραγούδια του Γιώργου, απλά αυτή τη στιγμή δεν ένιωθα το κουράγιο για να το κάνω».

Η τραγουδίστρια στάθηκε ακόμη στον τρόπο με τον οποίο η απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη την έκανε, όπως είπε, να επανεξετάσει πράγματα και επιλογές που αφορούν τη ζωή.

«Είναι ένα τραγούδι που με έχει στιγματίσει πολύ, το αφιερώνουμε και εγώ και οι συνεργάτες μου στον Γιώργο. Θα τον ευχαριστήσω κιόλας, παρότι δεν είναι εδώ αλλά ξέρω ότι το αισθάνεται, γιατί ακόμα και μέσα από την απουσία του μας έχει βάλει σε μια διαδικασία να αναθεωρήσουμε πολλά πράγματα για τη ζωή μας. Για τις επιλογές μας. Γιατί ο δρόμος του καθενός είναι μοναδικός».

Αμέσως μετά, η Ελεωνόρα Ζουγανέλη ερμήνευσε το «Που να εξηγώ» του Αντώνη Βαρδή, αφιερώνοντάς το μαζί με τους συνεργάτες της στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη.