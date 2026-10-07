Το «Money» των Pink Floyd επέλεξε ο Κάρλος Πέρεζ, ο κιθαρίστας που για 11 χρόνια συνεργάστηκε με την Άννα Βίσση, για την ανάρτησή του στα social media το βράδυ της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου. Η επιλογή του τραγουδιού έγινε λίγες ώρες μετά τη δημόσια αντιπαράθεση της τραγουδίστριας με τον Νίκο Καρβέλα και όπως ήταν αναμενόμενο σχολιάστηκε λόγω της συγκεκριμένης χρονικής συγκυρίας.

Ο Κάρλος Πέρεζ είχε αποχωρήσει από το πλευρό της Άννας Βίσση τον Απρίλιο, έπειτα από μια μακρά συνεργασία που τον είχε συνδέσει με τις ζωντανές εμφανίσεις και τις μουσικές δραστηριότητές της. Η αλλαγή είχε γίνει γνωστή λίγο μετά την ολοκλήρωση των εμφανίσεων της τραγουδίστριας στο Hotel Ερμού.

Όταν ο Νίκος Καρβέλας δημοσιοποίησε τη δική του θέση για την απουσία του από τη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ, και η τραγουδίστρια απάντησε δημόσια, ο πρώην συνεργάτης της έκανε τη συγκεκριμένη μουσική επιλογή. Το «Money», ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια των Pink Floyd, ήταν αρκετό για να ανοίξει συζήτηση γύρω από το αν η ανάρτηση είχε κάποιο υπονοούμενο ή αν επρόκειτο απλώς για μια μουσική επιλογή.

Δεν υπάρχει πάντως δημόσια δήλωση του Πέρεζ που να εξηγεί την επιλογή του τραγουδιού ή να τη συνδέει με την αντιπαράθεση της Βίσση με τον Καρβέλα.