Η Άντζελα Κέλι γνώριζε μια πλευρά της βασίλισσας Ελισάβετ που ελάχιστοι άνθρωποι είχαν την ευκαιρία να δουν. Για σχεδόν τρεις δεκαετίες δεν περιορίστηκε στον ρόλο της γυναίκας που φρόντιζε τα ρούχα της μονάρχη, αλλά έγινε προσωπική βοηθός, σύμβουλος και ένα από τα πρόσωπα που απολάμβαναν την εμπιστοσύνη της. Τώρα η σχέση τους μεταφέρεται στη μεγάλη οθόνη.

Η ταινία Trouble βρίσκεται σε ανάπτυξη για τη Fox Searchlight, με τον βραβευμένο με BAFTA σεναριογράφο Τζέρεμι Μπροκ να έχει αναλάβει το πρωτότυπο σενάριο. Η ιστορία θα επικεντρώνεται στη φιλία της Ελισάβετ και της Κέλι, μιας σχέσης που ξεκίνησε μέσα από το βασιλικό προσωπικό και εξελίχθηκε πολύ πέρα από τα όρια μιας τυπικής επαγγελματικής συνεργασίας.

Η Κέλι μπήκε στον Βασιλικό Οίκο το 1994, έχοντας προηγουμένως γνωρίσει την Ελισάβετ και τον πρίγκιπα Φίλιππο το 1992, όταν εργαζόταν ως οικονόμος στη βρετανική πρεσβεία στη Γερμανία. Η πρόσληψή της στο Παλάτι ήταν η αρχή μιας συνεργασίας που θα διαρκούσε μέχρι τις τελευταίες ημέρες της ζωής της βασίλισσας.

Αρχικά εργάστηκε ως βοηθός ενδυματολόγου και στη συνέχεια ανέλαβε ολοένα περισσότερες ευθύνες. Ο επίσημος ρόλος της περιλάμβανε καθήκοντα προσωπικής βοηθού και συμβούλου της Ελισάβετ, ενώ ήταν επίσης επιμελήτρια της γκαρνταρόμπας, των κοσμημάτων και των βασιλικών διακριτικών της. Η θέση της την έφερνε σε επαφή με τη μονάρχη σε στιγμές που δεν είχαν καμία σχέση με τις δημόσιες υποχρεώσεις της.

Η σχέση που ξεπέρασε τα όρια του Παλατιού

Η Ελισάβετ είχε αποκαλέσει κάποτε την Κέλι και τον εαυτό της «αδελφές», ενώ η ίδια η Κέλι έχει μιλήσει επανειλημμένα για τη βαθιά προσωπική σχέση που είχαν αναπτύξει. Οι δυο γυναίκες συζητούσαν για ρούχα, κοσμήματα και μακιγιάζ, αλλά και για πολύ πιο καθημερινά πράγματα.

Η Κέλι γνώριζε επίσης τις μικρές πρακτικές λεπτομέρειες της ζωής της βασίλισσας. Μεταξύ άλλων, είχε αναλάβει να «στρώνει» τα καινούργια παπούτσια της, να φροντίζει τα μαλλιά της και, σύμφωνα με τις δικές της μαρτυρίες, ακόμη και να της κάνει μασάζ στα πόδια. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, όταν οι συνθήκες είχαν περιορίσει την πρόσβαση των συνεργατών της Ελισάβετ, η Κέλι ανέλαβε επιπλέον να περιποιείται τα μαλλιά της και να της κάνει περμανάντ.

Άντζελα Κέλι, προσωπική βοηθός της βασίλισσας Ελισάβετ Β΄. Κατά την κρατική επίσκεψη της βασίλισσας Ελισάβετ Β΄ στη Γερμανία, στις 25 Ιουνίου 2015

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Η καθημερινότητά τους είχε στιγμές που δύσκολα θα μπορούσε κάποιος να φανταστεί για μια βασίλισσα. Η Κέλι έχει περιγράψει, για παράδειγμα, πως άκουγαν μουσική μαζί και χόρευαν στο ιδιωτικό περιβάλλον του Παλατιού. Η ίδια θυμάται την Ελισάβετ να τραγουδά το «Dancing Queen» των ABBA και να γελά μαζί της.

Η σχέση τους είχε φυσικά και εντάσεις. Η Κέλι δεν ήταν ένας άνθρωπος που απέφευγε να εκφράζει τη γνώμη του, ακόμη και όταν συνομιλούσε με τη βασίλισσα. Σε συνέντευξή της το 2007, είχε πει για τη μεταξύ τους δυναμική: «Δεν ξέρω γιατί η βασίλισσα φαίνεται να με συμπαθεί – γιατί δεν της κάνω τη ζωή εύκολη!» Η ίδια εξηγούσε ότι η Ελισάβετ εκτιμούσε την άποψή της, χωρίς όμως να χάνει ποτέ τον τελικό λόγο.

Αυτή η ευθύτητα ήταν ένας από τους λόγους για τους οποίους η Κέλι απέκτησε το παρατσούκλι «AK-47», από τα αρχικά του ονόματός της και το γνωστό σοβιετικής σχεδίασης όπλο. Η προσωπικότητά της ήταν αρκετά ισχυρή ώστε να δημιουργεί εντυπώσεις και στο εσωτερικό του βασιλικού περιβάλλοντος, ενώ η στενή πρόσβασή της στη βασίλισσα την έκανε ιδιαίτερα υπολογίσιμη παρουσία.

Η γυναίκα που γνώριζε την ιδιωτική Ελισάβετ

Η Κέλι δεν περιορίστηκε στη δουλειά της μέσα στο Παλάτι. Είχε επίσης τη σπάνια δυνατότητα να γράψει δημόσια για τη συνεργασία της με τη βασίλισσα.

Το 2019 κυκλοφόρησε το βιβλίο της The Other Side of the Coin: The Queen, the Dresser and the Wardrobe, το οποίο παρουσίαζε τη σχέση τους και την καθημερινή δουλειά πίσω από τις δημόσιες εμφανίσεις της μονάρχη. Το βιβλίο κυκλοφόρησε με την έγκριση της Ελισάβετ. Είχε προηγηθεί το Dressing the Queen: The Jubilee Wardrobe, αφιερωμένο στην ενδυματολογική εικόνα της βασίλισσας κατά το Διαμαντένιο Ιωβηλαίο της.

Η θέση της Κέλι δίπλα στην Ελισάβετ παρέμεινε ιδιαίτερη μέχρι το τέλος. Ήταν στο Μπαλμόραλ κατά τις τελευταίες ημέρες της ζωής της βασίλισσας το 2022 και παρέμεινε κοντά της μέχρι το τέλος της υπηρεσίας της. Η ίδια έχει περιγράψει εκείνη την περίοδο ως την τελευταία πράξη μιας σχέσης που είχε ξεκινήσει σχεδόν τριάντα χρόνια νωρίτερα.

Η ιστορία αυτή είναι πλέον η βάση για το Trouble. Το γεγονός ότι το πρότζεκτ εξελίσσεται ως δραματική ταινία και όχι ως ντοκιμαντέρ αφήνει στους δημιουργούς μεγαλύτερο περιθώριο να αναπαραστήσουν τη σχέση των δύο γυναικών και τα γεγονότα που εκτυλίσσονταν πίσω από τις πόρτες του Παλατιού.

Ο σεναριογράφος Τζέρεμι Μπροκ έχει ήδη ασχοληθεί με βασιλική ιστορία μέσα από το A Very Royal Scandal, τη δραματοποιημένη σειρά του 2024 για τη συνέντευξη του πρίγκιπα Άντριου στην Έμιλι Μέιτλις. Το νέο του πρότζεκτ στρέφεται σε μια πολύ διαφορετική σχέση: εκείνη της Ελισάβετ με μια γυναίκα που ξεκίνησε ως μέλος του προσωπικού της και κατέληξε να γνωρίζει από κοντά την καθημερινότητα της μονάρχη.