«Άλλη γυναίκα δεν έχω παρακαλέσει, όχι. Μόνο την Άννα». Πολύ πριν από τις δημόσιες αιχμές και τη σημερινή αντιπαράθεση, ο Νίκος Καρβέλας περιέγραφε με αυτά τα λόγια τον έρωτά του για την Άννα Βίσση. Σε παλιό τηλεοπτικό απόσπασμα, ο συνθέτης αφηγείται πώς μια κρίση στη σχέση τους τον οδήγησε στη «Νεράιδα», το νυχτερινό κέντρο όπου εκείνη τραγουδούσε, για μια πρόταση γάμου μπροστά σε όλο το μαγαζί.

Η αφήγηση φωτίζει μια διαφορετική εποχή στη σχέση τους, την ώρα που η συναυλία στο ΟΑΚΑ έχει γίνει αφορμή για ανοιχτή σύγκρουση. Ο Καρβέλας έχει εκφράσει καλλιτεχνικές και οικονομικές διαφωνίες, ενώ η Βίσση έχει απαντήσει αμφισβητώντας τη δική του εκδοχή για όσα προηγήθηκαν της συναυλίας.

Το σημείωμα στο σπίτι και η προσπάθεια να τη βρει

Στο παλιό βίντεο, ο Καρβέλας ξεκινά την ιστορία από έναν καβγά, χωρίς να ξεκαθαρίζει τι ακριβώς είχε συμβεί.

«Κάτι είχα κάνει πάντως. Και μπήκα σπίτι και είδα ένα χαρτί, να μη με ξαναδεί στα μάτια της, να φύγω, και τα λοιπά», λέει.

Όταν ερωτάται αν υπήρχε άλλη γυναίκα, δεν επιβεβαιώνει κάτι τέτοιο και συνεχίζει την αφήγησή του με την προσπάθεια να πλησιάσει ξανά τη Βίσση.

«Το τι κυνήγι της έκανα μετά… Ξέρεις πώς την κατέκτησα; Με έφτυνε συνέχεια, δεν μπορούσα να τη βρω πουθενά, πήγαινα σπίτι, με πέταγε έξω και τα λοιπά», περιγράφει.

Ώσπου αποφάσισε να πάει εκεί όπου ήξερε ότι θα τη συναντούσε: στη «Νεράιδα», όπου εμφανιζόταν εκείνη την περίοδο.

Ανέβηκε στη σκηνή και της πήρε το μικρόφωνο

Ο Καρβέλας δεν περιορίζεται στην περιγραφή. Ζητά από τη συνομιλήτριά του να σηκωθεί και να υποδυθεί την Άννα Βίσση, αναπαριστώντας όσα, κατά την αφήγησή του, συνέβησαν στο κατάμεστο κέντρο.

«Μπαίνω μέσα στον κόσμο, ανεβαίνω πάνω στη σκηνή, της παίρνω το μικρόφωνο και της λέω «Σ’ αγαπάω, το κατάλαβες;»», αφηγείται.

Η αντίδραση της τραγουδίστριας, όπως τη μεταφέρει ο ίδιος, ήταν να τον ρωτήσει αν είναι τρελός και να του ζητήσει να κατέβει, ώστε να μιλήσουν αργότερα. Εκείνος όμως επέμενε να πάρει απάντηση εκείνη τη στιγμή.

«Όχι, λέω, τώρα. Θα με παντρευτείς;»

Σύμφωνα με την περιγραφή του, είχε μπει στο μαγαζί φορώντας και μάσκα, κάνοντας την εμφάνισή του ακόμη πιο απρόσμενη για όσους παρακολουθούσαν.

Τα φιλιά και οι σερβιτόροι που τον τραβούσαν από το πάλκο

Η σκηνή, όπως την αφηγείται ο συνθέτης, συνεχίστηκε με εκείνον να της ζητά να τον φιλήσει και τη Βίσση να απαντά ότι δεν μπορούσε. Ο ίδιος περιγράφει ότι τη φίλησε, πέταξε τα μικρόφωνα και οι σερβιτόροι άρχισαν να τον απομακρύνουν από το πάλκο.

«Με τραβάγανε έξω κλοτσηδόν. Τα γκαρσόνια, γιατί της την έπεσα πάνω στο πάλκο», αναφέρει.

Μέσα σε αυτή την αναστάτωση, επέμενε στην ίδια ερώτηση. «Της λέω «πες μου ότι θα με παντρευτείς». Και μου λέει «θα σε παντρευτώ» και έφυγα, αφού με τραβάγανε».

Η δική του ερμηνεία για το περιστατικό ήταν ξεκάθαρη: «Ήθελε να με παντρευτεί, απλώς της την είχα σπάσει».

«Εδώ μιλάμε για έναν έρωτα μεγάλο»

Στην ερώτηση αν έχει παρακαλέσει κάποια άλλη γυναίκα, ο Καρβέλας απαντά χωρίς περιστροφές: «Άλλη γυναίκα δεν έχω παρακαλέσει, όχι. Μόνο την Άννα».

Και όταν η συζήτηση φτάνει στο αν εκείνη ήταν ο μεγάλος έρωτας της ζωής του, δίνει μια απάντηση που συνδυάζει την εξομολόγηση με το χαρακτηριστικό του χιούμορ:

«Ε, βέβαια. Εδώ μιλάμε για έναν έρωτα μεγάλο και εσύ μου ψήνεις αυγά».

Το απόσπασμα καταγράφει τον τρόπο με τον οποίο μιλούσε τότε για τη Βίσση. Με φόντο τη σημερινή τους σύγκρουση, θυμίζει πόσο προσωπική υπήρξε μια σχέση που το κοινό γνώρισε και μέσα από τα τραγούδια τους.