Η Άννα Βίσση και ο Νίκος Καρβέλας έχουν συνδέσει το όνομά τους με δεκάδες τραγούδια που ακούστηκαν ξανά και ξανά σε πίστες, θέατρα και συναυλίες. Μετά το ΟΑΚΑ, όμως, η πολυετής καλλιτεχνική τους σχέση πέρασε σε μια νέα, δημόσια φάση, με τις δύο πλευρές να δίνουν διαφορετικές εκδοχές για όσα προηγήθηκαν και ακολούθησαν τη συναυλία.

Ο Καρβέλας, στην πολυσέλιδη ανακοίνωσή του, υποστήριξε ότι 47 από τα 50 τραγούδια που ερμήνευσε η Βίσση στο ΟΑΚΑ ήταν δικές του δημιουργίες και μίλησε για «σύγκρουση μεταξύ δύο ασύμβατων καλλιτεχνικών αντιλήψεων». Παράλληλα, ανέφερε ότι διαφώνησε με τον τρόπο οργάνωσης της συναυλίας και υποστήριξε ότι δεν του καταβλήθηκε η συμφωνημένη αμοιβή.

Η Άννα Βίσση απάντησε την επόμενη ημέρα με εξίσου αιχμηρή ανακοίνωση, ξεκινώντας με τη φράση «Εσύ μιλάς για συντριβή. Εγώ μιλάω για ντροπή». Στη δική της εκδοχή, υποστήριξε ότι ο Καρβέλας γνώριζε και είχε συμφωνήσει με το σχέδιο για το ΟΑΚΑ, ενώ ανέφερε και τη δική της πλευρά για τα οικονομικά ζητήματα που τέθηκαν πριν από τη συναυλία.

Και κάπου εδώ γεννιέται το ερώτημα που αφορά περισσότερο από οτιδήποτε άλλο το κοινό της Άννας Βίσση: Το κρίσιμο ερώτημα που πλέον απασχολεί τον μουσικό κόσμο-κι όχι μόνο- είναι αν ο Νίκος Καρβέλας θα επιχειρήσει να μπλοκάρει νομικά τη δημόσια εκτέλεση των τραγουδιών του από την Άννα Βίσση.

Ο κ. Δημητρακόπουλος αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο ο Νίκος Καρβέλας να προχωρήσει σε νομικές ενέργειες σχετικά με την ερμηνεία των τραγουδιών του από την Άννα Βίσση, υποστηρίζοντας ότι σε μια τέτοια περίπτωση το ζήτημα θα κριθεί από τη Δικαιοσύνη. «Αν συνεχίσει ο κ. Καρβέλας και κάνει επιθετικές ενέργειες, θα προσφύγουμε στη δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη θα κρίνει αν μπορεί να απαγορεύσει ο κ. Καρβέλας στην Άννα Βίσση να ερμηνεύει τα τραγούδια του», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο δικηγόρος της τραγουδίστριας ξεκαθάρισε παράλληλα ότι η πλευρά της Άννας Βίσση θα σεβαστεί οποιαδήποτε δικαστική απόφαση. «Αν ο κ. Καρβέλας προσφύγει στη δικαιοσύνη, δικαίωμά του. Αν απαγορεύσει η δικαιοσύνη να χρησιμοποιεί και να ερμηνεύει τα τραγούδια η Άννα Βίσση, θα σεβαστούμε την απόφαση», είπε.

Ποια είναι όμως τα τραγούδια που εάν υπάρξει απαγόρευση δεν θα ξανακούσουμε από τα χείλη της Άννας Βίσση. Η απάντηση περιλαμβάνει μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της καριέρας της.

Από το «Δώδεκα» και το «Λάμπω» μέχρι το «Αντίδοτο»

1. «Δώδεκα»

Το «Δώδεκα» είναι από τα τραγούδια που έχουν ταυτιστεί περισσότερο με τη φωνή της Βίσση. Κυκλοφόρησε το 1985 και η μουσική ανήκει στον Νίκο Καρβέλα, ενώ στους στίχους συμμετέχει και ο Φίλιππος Νικολάου.

2. «Λάμπω»

Το ομότιτλο τραγούδι από το άλμπουμ «Λάμπω» του 1992 ανήκει στη μεγάλη σειρά συνεργασιών της Βίσση με τον Καρβέλα. Ο συγκεκριμένος δίσκος αποτέλεσε ένα από τα σημαντικά κεφάλαια της κοινής τους δισκογραφίας.

3. «Αντίστροφη Μέτρηση»

Η «Αντίστροφη Μέτρηση» κυκλοφόρησε στις αρχές της δεκαετίας του ’90 και αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικά ντουέτα της Βίσση και του Καρβέλα. Η κοινή τους ερμηνεία έχει επιστρέψει αρκετές φορές στα live προγράμματά τους.

4. «Εμείς»

Το «Εμείς» κυκλοφόρησε το 1992, σε μια ιδιαίτερη περίοδο για την προσωπική και καλλιτεχνική σχέση των δύο. Μουσική και στίχοι είναι του Καρβέλα και το τραγούδι έγινε ο τίτλος ενός ολόκληρου άλμπουμ.

5. «Δεν Θέλω Να Ξέρεις»

Από το ίδιο άλμπουμ προέρχεται και το «Δεν Θέλω Να Ξέρεις», με μουσική και στίχους του Καρβέλα. Πρόκειται για μία από τις μπαλάντες της συγκεκριμένης περιόδου που παρέμειναν στο ρεπερτόριο της Βίσση.

6. «Κλίμα Τροπικό»

Το «Κλίμα Τροπικό» του 1996 έδωσε το όνομά του σε έναν από τους πιο χαρακτηριστικούς δίσκους της συνεργασίας τους. Ο Καρβέλας υπέγραψε τη μουσική και τους στίχους του ομότιτλου τραγουδιού.

7. «Παραλύω»

Στο ίδιο άλμπουμ βρίσκεται και το «Παραλύω», ένα από τα τραγούδια της Βίσση που συνδέθηκαν με την πιο έντονη pop και λαϊκή περίοδο της δεκαετίας του ’90.

8. «Εκατομμύρια»

Τα «Εκατομμύρια» κυκλοφόρησαν το 1996 στο «Κλίμα Τροπικό», με μουσική και στίχους του Νίκου Καρβέλα.

9. «Τραύμα»

Το «Τραύμα» έδωσε τον τίτλο στον δίσκο του 1997 και είναι ακόμη ένα χαρακτηριστικό δείγμα της συγκεκριμένης συνεργασίας. Ο Καρβέλας υπογράφει μουσική και στίχους.

10. «Αντίδοτο»

Το «Αντίδοτο» κυκλοφόρησε το 1998 και αποτελεί μία από τις μεγάλες επιτυχίες της Βίσση από τα τέλη της δεκαετίας του ’90. Τόσο η μουσική όσο και οι στίχοι είναι του Καρβέλα.

11. «Ατμόσφαιρα Ηλεκτρισμένη»

Η «Ατμόσφαιρα Ηλεκτρισμένη» περιλαμβάνεται στο άλμπουμ «Κραυγή» και φέρει την υπογραφή του Καρβέλα τόσο στη μουσική όσο και στους στίχους.

12. «Μεθυσμένη Μου Καρδιά»

Ένα τραγούδι που ξεχωρίζει από την πορεία τους είναι και η «Μεθυσμένη Μου Καρδιά», με μουσική και στίχους του Καρβέλα. Η ηχογράφηση κυκλοφόρησε και επίσημα από την Panik Records.

13. «Κακά Παιδιά»

Τα «Κακά Παιδιά» κυκλοφόρησαν το 2000 στο «Κραυγή», με μουσική και στίχους του Νίκου Καρβέλα.

14. «Αγάπη Υπερβολική»

Η «Αγάπη Υπερβολική» είναι από τα τραγούδια που συνδέθηκαν έντονα με τη Βίσση στις αρχές των 00s. Μουσική και στίχοι ανήκουν στον Καρβέλα.

15. «Όλα Τα Λεφτά»

Στο ίδιο άλμπουμ βρίσκεται και το «Όλα Τα Λεφτά», με μουσική, στίχους και ενορχήστρωση του Καρβέλα.

16. «Κραυγή»

Το «Κραυγή» αποτελεί ένα από τα κεντρικά τραγούδια του ομώνυμου διπλού άλμπουμ του 2000. Η συγκεκριμένη δισκογραφική περίοδος περιλαμβάνει πολλές ακόμη δημιουργίες του Καρβέλα.

17. «Σιγά!»

Το «Σιγά!» είναι ακόμη μία από τις χαρακτηριστικές δημιουργίες που βγήκαν μέσα από την κοινή τους δισκογραφία και συνδέθηκαν με τις ζωντανές εμφανίσεις της Βίσση.

18. «Αγαπούλα Μου»

Το «Αγαπούλα Μου» ανήκει επίσης στην περίοδο του «Κραυγή» και αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του ήχου που είχε διαμορφωθεί τότε γύρω από τη συνεργασία Βίσση και Καρβέλα.

19. «Χωρίς Το Μωρό Μου»

Ακόμη ένα τραγούδι από το «Κραυγή», το «Χωρίς Το Μωρό Μου» περιλαμβάνεται στον δίσκο που συγκέντρωσε μια μεγάλη σειρά τραγουδιών με τη δημιουργική υπογραφή του Καρβέλα.

20. «Απόλυτο Κενό»

Το «Απόλυτο Κενό» είναι μία από τις χαρακτηριστικές δημιουργίες της ίδιας περιόδου και ένα τραγούδι που συνδέθηκε στενά με τη φωνή της Βίσση.

21. «Το Πολύ Πολύ»

Από την ίδια περίοδο προέρχεται και το «Το Πολύ Πολύ», ακόμη ένα από τα τραγούδια του «Κραυγή» που φέρουν τη σφραγίδα του Καρβέλα.

22. «Φωτιά»

Ένα από τα τραγούδια που έδωσαν και τον τίτλο στον δίσκο Φωτιά του 1989. Ο Νίκος Καρβέλας υπογράφει τόσο τη μουσική όσο και τους στίχους, σε ένα κομμάτι που συνδέθηκε με την πιο παθιασμένη πλευρά της συνεργασίας του με την Άννα Βίσση.

23. «Ψεύτικα»

Από τα τραγούδια του Φωτιά που ξεχώρισαν για τον έντονο ερωτικό και δραματικό τους χαρακτήρα. Το «Ψεύτικα» φέρει την υπογραφή του Νίκου Καρβέλα σε μουσική και στίχους και αποτελεί μία ακόμη χαρακτηριστική στιγμή της κοινής δισκογραφικής τους πορείας.

24. «Σε σκέφτομαι συνέχεια»

Μία από τις πιο αναγνωρίσιμες μπαλάντες της Άννας Βίσση από το Φωτιά. Κυκλοφόρησε το 1989 και γράφτηκε εξ ολοκλήρου από τον Νίκο Καρβέλα. Χρόνια αργότερα, η Βίσση το επανέφερε και στις ζωντανές εμφανίσεις της, διατηρώντας το σταθερά στο ρεπερτόριό της.

25. «Μπαλωματάκι»

Ένα ακόμη τραγούδι από την περίοδο του Φωτιά, με τη χαρακτηριστική παιχνιδιάρικη γραφή του Καρβέλα. Το «Μπαλωματάκι» κινείται γύρω από μια σχέση που έχει φθαρεί, με την ηρωίδα του τραγουδιού να επιμένει να τη διατηρήσει, ακόμη κι όταν όλα δείχνουν πως έχει πια γεμίσει «μπαλώματα».

26. «Αυτή Τη Φορά»

Το «Αυτή Τη Φορά» είναι ακόμη μία από τις δημιουργίες που περιλαμβάνονται στο «Κραυγή», έναν δίσκο στον οποίο η παρουσία του Καρβέλα είναι ιδιαίτερα έντονη.

27. «Επιλογή Μου»

Η «Επιλογή Μου» συμπληρώνει τη σειρά των τραγουδιών της περιόδου 2000, με τη μουσική και στιχουργική ταυτότητα του Καρβέλα να παραμένει βασικό στοιχείο της συγκεκριμένης δουλειάς.

28. «Σ’ Αγαπώ, Μ’ Αγαπάς»

Το «Σ’ Αγαπώ, Μ’ Αγαπάς» ανήκει στα τραγούδια που συνδέθηκαν με τη χαρακτηριστική pop πλευρά της Βίσση και τη δημιουργική γραφή του Καρβέλα.

29. «Σεντόνια»

Τα «Σεντόνια» αποτελούν ακόμη μία από τις γνωστές συνεργασίες τους και έχουν παραμείνει αναγνωρίσιμα στο κοινό της Βίσση μέσα από τις ζωντανές εμφανίσεις και τις συλλογές της.

30. «Δαίμονες»

Οι «Δαίμονες» έχουν ξεχωριστή θέση στην κοινή τους ιστορία. Δεν πρόκειται απλώς για ένα τραγούδι, αλλά για τη μουσική του ομώνυμου ροκ μιούζικαλ, που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1991, με μουσική του Νίκου Καρβέλα και τη Βίσση στον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Από το «Δώδεκα» και το «Λάμπω» μέχρι το «Αντίδοτο», την «Αγάπη Υπερβολική», τα «Κακά Παιδιά» και τους «Δαίμονες», η λίστα δείχνει πόσο μεγάλο μέρος του συναυλιακού ρεπερτορίου της Άννας Βίσση είναι δεμένο με τη μουσική διαδρομή του Νίκου Καρβέλα.

Η σημερινή αντιπαράθεση έχει πλέον και μια καθαρά μουσική πλευρά. Ο Καρβέλας μιλά για τη σχέση του με την ερμηνεία και την παρουσίαση των τραγουδιών του, ενώ η Βίσση έχει δώσει τη δική της εκδοχή για όσα συνέβησαν πριν από το ΟΑΚΑ. Η παραγωγή, από την πλευρά της, δηλώνει ότι έχει εξοφλήσει τα απαιτούμενα δικαιώματα και ότι δεν υπάρχει άλλη συμφωνία με τον δημιουργό.

Έτσι, τα τραγούδια που επί δεκαετίες ακούγονταν ως αυτονόητο μέρος ενός προγράμματος της Βίσση αποκτούν πλέον μια διαφορετική επικαιρότητα. Όχι επειδή έχει ανακοινωθεί ότι σταματά να τα τραγουδά, αλλά επειδή η δημόσια σύγκρουση των δύο δημιουργών έχει ανοίξει το ερώτημα για το πώς θα διαμορφωθεί το ρεπερτόριό της από εδώ και πέρα.