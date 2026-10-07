Η Ολυμπία ντε Γκρες μιλά για τη ζωή της στα 30, την οικογένειά της, τη μόδα και την εικόνα που σχηματίζουν οι άλλοι πριν καν τη γνωρίσουν. Σε νέα συνέντευξή της, η κόρη του Παύλου Ντε Γκρες και της Μαρί Σαντάλ εξηγεί γιατί συχνά οι πρώτες εντυπώσεις απέχουν από την πραγματικότητα.

«Κάθε φορά που γνωρίζω κάποιον, μου λέει: “Νόμιζα ότι θα ήσουν πολύ σφιγμένη και όχι τόσο διασκεδαστική”», λέει η ίδια. Η αντίδρασή της; Γελάει, αλλά την ίδια στιγμή αυτό την κάνει να θέλει ακόμη περισσότερο να δείξει ποια πραγματικά είναι.

«Το προσπερνάω γελώντας, αλλά με κάνει ακόμη πιο αποφασισμένη να αποδεικνύω ότι δεν είμαι αυτή που νομίζετε. Όλη η οικογένειά μου είναι στην πραγματικότητα πολύ χαλαρή και αστεία. Κάνουμε όλοι πλάκα ο ένας με τον άλλον και αυτό εκπλήσσει τους ανθρώπους».

Η Ολυμπία ντε Γκρες, που φέτος γιόρτασε τα 30ά γενέθλιά της, πέρασε μέρος του καλοκαιριού στο Αιγαίο μαζί με την οικογένεια και τους φίλους της. Στη συνέντευξη στο Country & Town House, με αφορμή τη συνεργασία της με την Tiffany & Co., μίλησε και για τον τρόπο με τον οποίο έχει αλλάξει η ίδια τα τελευταία χρόνια.

Η Μαρί Σαντάλ, τα τέσσερα αδέλφια και η ανεξαρτησία

Ως το μεγαλύτερο από τα πέντε παιδιά του Παύλου και της Μαρί Σαντάλ, η Ολυμπία μεγάλωσε έχοντας τέσσερις μικρότερους αδελφούς. Όπως λέει, η οικογένειά της συνέβαλε σημαντικά στο να γίνει πιο ανεξάρτητη.

«Λατρεύω το ότι περιβάλλομαι από τους τέσσερις αδελφούς μου, γιατί με έκαναν ανεξάρτητη. Ο πατέρας μου πάντα με ενθάρρυνε να μιλάω για όσα πιστεύω. Μου αρέσει να παίρνω πρωτοβουλίες και να κάνω αυτό που θέλω, χωρίς να αφήνω κανέναν να με κρατά πίσω».

Για τη μητέρα της έχει να διηγηθεί και μια ιστορία που ξεχωρίζει. Η Μαρί Σαντάλ, όπως αποκάλυψε, είχε εργαστεί στα 16 της για τον Άντι Γουόρχολ στο The Factory και τον είχε καλέσει στην αποφοίτησή της.

«Η μητέρα μου είναι πραγματικά μια ανατρεπτική προσωπικότητα. Στα 16 της δούλεψε για τον Άντι Γουόρχολ στο The Factory και μάλιστα τον είχε καλέσει να έρθει στην αποφοίτησή της. Φόρεσε νυφικό στην τελετή αποφοίτησής της».

Η Μαρία Ολυμπία με τη μητέρα της, Μαρί Σαντάλ, με την οποία διατηρεί στενή σχέση και μοιράζεται την αγάπη για τη μόδα

Η ίδια περιγράφει τον χαρακτήρα της ως πιστό αλλά και πεισματάρικο, ενώ θυμάται και ένα περιστατικό από το καλοκαίρι στην Ύδρα, όταν πήδηξε από έναν μεγάλο βράχο στη θάλασσα και χτύπησε το αυτί της.

«Δεν ήθελα να είμαι η αδύναμη», ανέφερε για την απόφασή της να μην παραδεχθεί αμέσως ότι είχε πονέσει.

«Τώρα ντύνομαι για μένα»

Η σχέση της με τη μόδα έχει αλλάξει με τα χρόνια. Η Ολυμπία παραδέχεται ότι παλαιότερα επηρεαζόταν ακόμη και από τις σχέσεις της, προσαρμόζοντας το στιλ της στους ανθρώπους που είχε δίπλα της.

«Συνήθιζα να μεταμορφώνομαι σε όποιον κι αν έβγαινα. Κοιτάζω τον παλιό μου εαυτό και βλέπω πώς προσπαθούσα να γίνω εκείνη η εκδοχή του, χωρίς καν να το συνειδητοποιώ. Τώρα έχω περισσότερη επίγνωση και ντύνομαι για μένα».

Παρά τις εμφανίσεις με δημιουργίες μεγάλων οίκων, η ίδια περιγράφει τον καθημερινό της εαυτό πολύ πιο απλά: «Levi’s, μπαλαρίνες και ένα μεγάλο T-shirt». Την ίδια στιγμή, απολαμβάνει να πειραματίζεται, ακόμη και με εντυπωσιακά extensions στα μαλλιά της.

Η Tiffany έχει επίσης ιδιαίτερη θέση στη ζωή της. Το πρώτο κόσμημα του οίκου που απέκτησε ήταν ένα βραχιόλι που της χάρισε ο πατέρας της.

«Το πρώτο μου κόσμημα Tiffany ήταν ένα όμορφο βραχιόλι που μου αγόρασε ο πατέρας μου. Νομίζω ότι γι’ αυτό πάντα συνδέω την Tiffany με την αγάπη».

Η Ολυμπία λέει ακόμη ότι όσο μεγαλώνει αισθάνεται μεγαλύτερη σιγουριά για τον εαυτό της. Και αυτή η αλλαγή, όπως φαίνεται, περνά και μέσα από τον τρόπο με τον οποίο επιλέγει να ντύνεται, χωρίς πλέον να προσπαθεί να ανταποκριθεί στην εικόνα που περιμένουν οι άλλοι από εκείνη.

Η νέα φωτογράφιση για το Country & Town House έγινε από τον David Reiss, με την Ολυμπία να φορά κοσμήματα Tiffany & Co., ανάμεσά τους κομμάτια από τις συλλογές HardWear και Knot.