Η βασίλισσα Μέττε Μάριτ δεν πρόκειται να επιστρέψει σύντομα στα επίσημα βασιλικά καθήκοντα, καθώς το νορβηγικό Παλάτι ανακοίνωσε στις 7 Οκτωβρίου ότι η βασίλισσα θα παραμείνει σε αποκατάσταση και, «κατ’ αρχήν», δεν θα έχει επίσημο πρόγραμμα μέχρι το επόμενο καλοκαίρι. Την ίδια στιγμή, η κόρη της, η διάδοχος Ίνγκριντ Αλεξάνδρα, θα συνεχίσει να εμφανίζεται σε επιλεγμένες υποχρεώσεις πριν επιστρέψει στην Αυστραλία τον Φεβρουάριο του 2027 για τις σπουδές της.

Η ανακοίνωση έρχεται καθώς η περίοδος πένθους για τον βασιλιά Χάραλντ ολοκληρώνεται στις 9 Οκτωβρίου και η νορβηγική βασιλική οικογένεια αρχίζει σταδιακά να επιστρέφει στο επίσημο πρόγραμμά της. Για τη Μέττε Μάριτ, όμως, το επόμενο διάστημα θα είναι διαφορετικό, με την αποκατάστασή της να παραμένει προτεραιότητα.

Η είδηση έχει ιδιαίτερο βάρος και για την Ίνγκριντ Αλεξάνδρα, η οποία τους τελευταίους μήνες έχει βρεθεί να συμμετέχει σε περισσότερες δημόσιες υποχρεώσεις της οικογένειας. Η 22χρονη διάδοχος βρίσκεται αυτή την περίοδο στο Όσλο, όπου παρακολουθεί μαθήματα στο Πανεπιστήμιο του Όσλο, όμως αυτό θα αλλάξει ξανά μέσα στους επόμενους μήνες.

Η Ίνγκριντ Αλεξάνδρα επιστρέφει στην Αυστραλία

Το Παλάτι ανακοίνωσε ότι η Ίνγκριντ Αλεξάνδρα «θα συνεχίσει να δίνει προτεραιότητα στις σπουδές της και θα συμμετέχει σε ορισμένες επίσημες εκδηλώσεις μέχρι να επιστρέψει στην Αυστραλία για την έναρξη των σπουδών της τον Φεβρουάριο».

Η πριγκίπισσα είχε ξεκινήσει το 2025 τριετές πρόγραμμα στο Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ, με αντικείμενα τις διεθνείς σχέσεις και την πολιτική οικονομία. Τον περασμένο Ιούνιο επέστρεψε προσωρινά στη Νορβηγία, ενώ για το φθινοπωρινό εξάμηνο συνέχισε τις σπουδές της στο Πανεπιστήμιο του Όσλο.

Η επιστροφή της στην Αυστραλία τον Φεβρουάριο σημαίνει ότι η διάδοχος θα χρειαστεί και πάλι να συνδυάσει τη φοιτητική ζωή με τον ρόλο που έχει πλέον μέσα στη βασιλική οικογένεια. Το Παλάτι, πάντως, ξεκαθαρίζει ότι οι σπουδές της παραμένουν η βασική της προτεραιότητα.

Η Ίνγκριντ Αλεξάνδρα έχει ήδη αναλάβει ορισμένες εμφανίσεις στο πλευρό του πατέρα της, βασιλιά Χάακον, μεταξύ άλλων στην έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου. Η παρουσία της έγινε πιο συχνή μετά την αδυναμία της μητέρας της να συμμετέχει πλήρως στο επίσημο πρόγραμμα.

Ο Χάακον επιστρέφει, αλλά χωρίς μεγάλα ταξίδια

Την ίδια στιγμή, ο βασιλιάς Χάακον θα επαναφέρει σταδιακά το πρόγραμμά του μετά το πένθος για τον πατέρα του. Το Παλάτι αναφέρει ότι τους επόμενους μήνες θα πραγματοποιήσει επισκέψεις με θεματικές που αφορούν τη δημοκρατία, το περιβάλλον, την οικονομία, την άμυνα και την κοινωνική ένταξη.

Δεν θα υπάρξουν όμως μεγάλα επίσημα ταξίδια ή κρατικές επισκέψεις μέσα στο φθινόπωρο και τον χειμώνα. Η βασιλική οικογένεια βρίσκεται παράλληλα σε περίοδο προσαρμογής μετά την αλλαγή στον θρόνο, με το Παλάτι να αναφέρει ότι αρκετός χρόνος θα χρειαστεί για τις εσωτερικές διαδικασίες που συνοδεύουν τη διαδοχή.

Για τη Μέττε Μάριτ, το πρόγραμμα παραμένει ακόμη πιο περιορισμένο. Η βασίλισσα συνεχίζει την αποκατάστασή της μετά τη μεταμόσχευση πνεύμονα και δεν προβλέπεται να επιστρέψει στις επίσημες υποχρεώσεις πριν από το επόμενο καλοκαίρι.

Στο μεταξύ, η βασίλισσα Σόνια αναμένεται να συνεχίσει να εκπροσωπεί τη νορβηγική μοναρχία σε επίσημες εκδηλώσεις, έχοντας πλέον έναν πιο ενεργό ρόλο στο δημόσιο πρόγραμμα της οικογένειας. Η νέα εικόνα για τους επόμενους μήνες είναι έτσι αρκετά συγκεκριμένη: ο Χάακον επιστρέφει σταδιακά στα καθήκοντά του, η Σόνια αναλαμβάνει μέρος των επίσημων υποχρεώσεων, η Ίνγκριντ Αλεξάνδρα συνεχίζει για λίγο ακόμη τις εμφανίσεις της πριν επιστρέψει στο Σίδνεϊ και η Μέττε Μάριτ παραμένει εκτός επίσημου προγράμματος μέχρι το επόμενο καλοκαίρι