Μια χειραψία, ένα χαμόγελο και μια κίνηση που δεν έγινε ήταν αρκετά για να ξεκινήσει η συζήτηση. Η Ζεντάγια χαιρέτησε την Μπριζίτ Μακρόν στην επίδειξη της Louis Vuitton, αλλά παρέμεινε καθιστή. Και κάπως έτσι, η πρώτη σειρά ενός σόου μόδας μετατράπηκε στα social media σε άτυπο μάθημα καλών τρόπων.

Η συνάντηση έγινε την Τρίτη 6 Οκτωβρίου, στην Cour Carrée του Λούβρου, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού. Το βίντεο προκάλεσε αντικρουόμενα σχόλια: ορισμένοι θεώρησαν αγενή τη στάση της ηθοποιού, ενώ άλλοι είδαν μια σύντομη, φιλική ανταλλαγή χαιρετισμών που πήρε δυσανάλογες διαστάσεις.

Zendaya girl…. you gotta get up when the First Lady of France is trying to say hello to you 😭😭😭😭😭 https://t.co/YoJs70NCiN — Louis Pisano (@LouisPisano) October 6, 2026

Η χειραψία που μπήκε στο μικροσκόπιο

H Ζεντάγια χαιρετά αρχικά τον Μπερνάρ Αρνό από τη θέση της και στη συνέχεια στρέφεται προς την άλλη πλευρά. Πίσω του βρίσκεται η σύζυγος του Γάλλου προέδρου, η οποία την πλησιάζει και τη χαιρετά.

Η ηθοποιός αντιλαμβάνεται την παρουσία της, χαμογελά και της δίνει το χέρι, χωρίς να σηκωθεί. «Γεια σας, χαίρομαι που σας γνωρίζω», λέει. Η Μπριζίτ Μακρόν στη συνέχεια απομακρύνεται για να καθίσει στη θέση της.

Αυτό ακριβώς το σημείο – η απόφαση της Ζεντάγια να παραμείνει καθιστή – έγινε το επίκεντρο της κριτικής. Η χειραψία πραγματοποιήθηκε κανονικά.

«Την επόμενη φορά τουλάχιστον σήκω»

Στα σχόλια κάτω από τις αναρτήσεις, αρκετοί χρήστες υποστήριξαν ότι το να σηκώνεται κανείς όταν τον πλησιάζουν για να τον χαιρετήσουν αποτελεί βασικό κανόνα ευγένειας.

«Κορίτσι μου, την επόμενη φορά τουλάχιστον σήκω», ήταν ένα από τα σχόλια που αναπαρήγαγαν τα ξένα δημοσιεύματα. Άλλοι τόνισαν ότι η παρουσία της πρώτης κυρίας της Γαλλίας έκανε ακόμη πιο αναμενόμενη μια τέτοια κίνηση.

Γαλλόφωνοι χρήστες αναρωτήθηκαν γιατί η ηθοποιός δεν σηκώθηκε από την καρέκλα της. Η συζήτηση επικεντρώθηκε περισσότερο στους άγραφους κανόνες κοινωνικής συμπεριφοράς παρά στα λόγια που αντάλλαξαν οι δύο γυναίκες.

Οι υπερασπιστές της και οι ερμηνείες που παραμένουν εικασίες

Υπήρξαν, όμως, και χρήστες που θεώρησαν υπερβολική την αντίδραση. Επισήμαναν ότι η Ζεντάγια ανταπέδωσε τον χαιρετισμό και χαμογέλασε, ενώ άλλοι υποστήριξαν ότι μπορεί να αιφνιδιάστηκε από την προσέγγιση.

Διατυπώθηκε επίσης η υπόθεση ότι ίσως δεν αναγνώρισε αμέσως την Μπριζίτ Μακρόν. Πρόκειται, ωστόσο, για ερμηνείες χρηστών, χωρίς επιβεβαίωση από την ίδια την ηθοποιό. Το στιγμιότυπο δεν αρκεί για να τεκμηριώσει πρόθεση προσβολής.

Το λευκό σακάκι είχε τη δική του ιστορία

Πριν η συζήτηση στραφεί στον χαιρετισμό, η εμφάνιση της Ζεντάγια είχε ήδη τραβήξει την προσοχή των περιοδικών μόδας. Η ηθοποιός φόρεσε λευκό σακάκι με εντυπωσιακά βολάν, συνδυασμένο με απλό λευκό τοπ και μπλε τζιν.

Το σακάκι είχε εμφανιστεί ξανά στην παρισινή πρεμιέρα της ταινίας «The Odyssey», τον Ιούλιο, τότε σε έναν πιο επίσημο συνδυασμό. Αυτή τη φορά απέκτησε πιο χαλαρό χαρακτήρα, στην παρουσίαση της συλλογής Louis Vuitton Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027.

Τελικά, ένα σύντομο στιγμιότυπο έδωσε περισσότερη τροφή για σχόλια από μια προσεγμένη εμφάνιση. Ανέδειξε, όμως, και πόσο εύκολα μια αυθόρμητη δημόσια στιγμή μετατρέπεται σε κρίση για τον χαρακτήρα ενός ανθρώπου – ακόμη κι όταν το μόνο βέβαιο είναι ότι δύο γυναίκες αντάλλαξαν μια χειραψία.