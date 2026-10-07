Στην πλήρη εξόφληση των απαιτούμενων δικαιωμάτων προς τον αρμόδιο φορέα προχώρησε η πλευρά της παραγωγής για τη μεγάλη εμφάνιση της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα τη θέση της απέναντι στους ισχυρισμούς που προβάλλει ο Νίκος Καρβέλας. Όπως υπογραμμίζεται από τη διοργάνωση, όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες τηρήθηκαν στο ακέραιο πριν από τη διεξαγωγή του live, χωρίς να παραμένουν εκκρεμότητες.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία παραγωγής D&A Live Concerts επισημαίνει τη συνεργασία της με τον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης Μουσικών Πνευματικών Δικαιωμάτων AUTODIA, στον οποίο ο Νίκος Καρβέλας εκπροσωπείται για την είσπραξη των αμοιβών από τη δημόσια παρουσίαση του έργου του.

«Δεν υφίσταται έως σήμερα οποιαδήποτε άλλη αξίωση»

Αναλυτικά, στην επίσημη τοποθέτησή της η D&A Live Concerts αναφέρει: «Η εταιρεία D&A Live Concerts, ως παραγωγός της συναυλίας της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ, προς αποκατάσταση της αλήθειας και αποφυγή περαιτέρω εσφαλμένων εντυπώσεων, δηλώνει κατηγορηματικά ότι έχει εκπληρώσει στο ακέραιο κάθε νόμιμη και συμβατική υποχρέωσή της έναντι όλων των συντελεστών και λοιπών συνεργατών της, συμπεριλαμβανομένου του κ. Νίκου Καρβέλα.

Η εταιρεία απευθύνθηκε, ως όφειλε, στον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης Μουσικών Πνευματικών Δικαιωμάτων AUTODIA, στον οποίο ο κ. Καρβέλας έχει εκχωρήσει τη διαχείριση των περιουσιακών δικαιωμάτων από τη δημόσια εκτέλεση των έργων του, και προέβη, πριν από τη διεξαγωγή της συναυλίας, στην εξασφάλιση της απαιτούμενης άδειας, καθώς και στην εμπρόθεσμη καταβολή των ποσών που προβλέπονται βάσει του δημοσιευμένου αμοιβολογίου της AUTODIA και των όρων της σχετικής υπογραφείσας σύμβασης».

Παράλληλα, η διοργάνωση αποσαφηνίζει το συμβατικό πλαίσιο ανάμεσα στις δύο πλευρές, σημειώνοντας:

«Μεταξύ της Εταιρείας και του κ. Νίκου Καρβέλα δεν υφίσταται ουδεμία συμφωνία, ούτε γραπτή ούτε προφορική, που να αφορά την εν λόγω συναυλία καθώς επίσης και για καμία άλλη συναυλία ή παράσταση. Κατόπιν τούτων, και σύμφωνα με τα τηρούμενα λογιστικά και συμβατικά αρχεία της εταιρείας, δεν υφίσταται έως σήμερα οποιαδήποτε άλλη αξίωση κατά της D&A Live Concerts από τη συναυλία στο ΟΑΚΑ».

Κλείνοντας, η διοργανώτρια εταιρεία προειδοποιεί για την προσφυγή στη δικαιοσύνη εφόσον συνεχιστεί η διακίνηση αβάσιμων αναφορών που αφορούν τον Νίκο Καρβέλα και τις οικονομικές απαιτήσεις του:

«Κάθε αντίθετος ισχυρισμός είναι ανακριβής, στερείται συμβατικού και νόμιμου ερείσματος και δεν ανταποκρίνεται σε πραγματικά δεδομένα. Σε περίπτωση δε, που θα συνεχίσουν να εγείρονται νομικά αβάσιμες απαιτήσεις ή να διαδίδονται ανακριβείς και προσβλητικοί ισχυρισμοί, η εταιρεία δηλώνει ότι επιφυλάσσεται ρητά για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός της ενώπιον των αρμόδιων αρχών και Δικαστηρίων».