Η βασίλισσα Ελισάβετ δεν ντυνόταν απλώς για να είναι κομψή. Κάθε χρώμα, κάθε καπέλο, κάθε τσάντα και ακόμη και ο τρόπος που έπεφτε μια φούστα είχε λόγο ύπαρξης. Πίσω από το χαρακτηριστικό στιλ της βασίλισσας Ελισάβετ υπήρχαν κανόνες, πρακτικές λύσεις και μερικές εκπληκτικά παιχνιδιάρικες επιλογές.

Η έκθεση «Queen Elizabeth II: Her Life in Style», που παρουσιάζεται στη King’s Gallery του Buckingham Palace για τα 100 χρόνια από τη γέννησή της, φέρνει για πρώτη φορά μαζί περισσότερα από 300 κομμάτια από την προσωπική της γκαρνταρόμπα. Ανάμεσα στα φορέματα και τις επίσημες τουαλέτες υπάρχουν αντικείμενα που αποκαλύπτουν μια πολύ διαφορετική πλευρά της γυναίκας πίσω από την εικόνα της μονάρχη.

Η γκαρνταρόμπα της είχε κανόνες που δεν φαίνονταν με την πρώτη ματιά

1. Η διάφανη καπαρντίνα που άφηνε τα ρούχα της να φαίνονται

Στη δεκαετία του 1960 η Ελισάβετ φόρεσε μια ιδιαίτερα ασυνήθιστη διάφανη καπαρντίνα από πλαστικό, δημιουργία του Hardy Amies. Δεν ήταν ένα απλό αδιάβροχο. Το κομμάτι είχε διακοσμητικά στοιχεία, κουμπιά από φίλντισι και χρυσές λεπτομέρειες, ενώ άφηνε ολόκληρο το σύνολο από κάτω ορατό.

Η επιλογή είχε και πρακτική λογική. Η βασίλισσα μπορούσε να προστατευθεί από τη βροχή χωρίς να κρύψει το ρούχο που είχε επιλέξει για τη δημόσια εμφάνισή της. Η επιμελήτρια Caroline de Guitaut το συνδέει μάλιστα με την εμφάνιση των διάφανων ομπρελών που έγιναν αργότερα αναπόσπαστο κομμάτι της εικόνας της.

2. Η «φούστα-κανίς» που φόρεσε σε χορό στον Καναδά

Πολύ πριν από τα παστέλ ταγέρ και τα έντονα μονόχρωμα παλτά των τελευταίων δεκαετιών της βασιλείας της, η νεαρή πριγκίπισσα Ελισάβετ μπορούσε να εμφανιστεί με κάτι εντελώς διαφορετικό.

Το 1951, κατά την περιοδεία της στον Καναδά, πήγε μαζί με τον Φίλιππο σε πάρτι square dancing στην Οτάβα φορώντας μια περίφημη poodle skirt, τη φούστα-κανίς που είχε γίνει μόδα στις ΗΠΑ. Η συγκεκριμένη δημιουργία της Juli Lynne Charlot δεν είχε στην πραγματικότητα κανίς: πάνω της υπήρχαν φιγούρες του Ρωμαίου και της Ιουλιέτας, σε μια παιχνιδιάρικη αναφορά στον γάμο της με τον Φίλιππο.

Όταν ο Κάρολος είδε τη φούστα στην έκθεση, δεν έκρυψε τη διασκέδασή του. Η εμφάνιση είναι από εκείνες τις σπάνιες φωτογραφικές στιγμές που θυμίζουν ότι πριν γίνει η αυστηρά αναγνωρίσιμη βασίλισσα των επίσημων πορτρέτων, η Ελισάβετ ήταν μια νεαρή γυναίκα που χόρευε και διασκέδαζε.

3. Τα παπούτσια της δεν έφταναν ποτέ καινούργια στα πόδια της

Η Ελισάβετ είχε σταθερό μοντέλο παπουτσιού και η άνεση είχε προτεραιότητα. Όμως υπήρχε ένα μικρό μυστικό: τα παπούτσια της τα φορούσε πρώτα κάποιος άλλος.

Η Angela Kelly, η επί χρόνια προσωπική βοηθός και σύμβουλός της για την γκαρνταρόμπα, αναλάμβανε να «σπάσει» τα καινούργια παπούτσια, ώστε να μην προκαλούν πόνο στη βασίλισσα κατά τη διάρκεια των πολύωρων υποχρεώσεών της. Η πρακτική αυτή έχει επιβεβαιωθεί και από τον σχεδιαστή Stewart Parvin.

4. Ακόμη και οι φούστες της είχαν κρυφό βάρος

Το να κυματίζει ένα φόρεμα ή μια φούστα από τον αέρα μπορεί να είναι εντυπωσιακό σε μια πασαρέλα. Για μια μονάρχη όμως που χαιρετά πλήθη, ανεβαίνει σε εξέδρες και περπατά σε επίσημες εκδηλώσεις, μπορεί να γίνει πρόβλημα.

Γι’ αυτό σε ορισμένες φούστες της Ελισάβετ τοποθετούνταν μικρά βάρη, ώστε το ύφασμα να παραμένει στη θέση του. Ήταν μια από τις πολλές λεπτομέρειες που δεν φαίνονταν στις φωτογραφίες, αλλά εξασφάλιζαν ότι η εμφάνισή της θα παρέμενε ελεγχόμενη ακόμη και όταν φυσούσε.

5. Η τσάντα της μπορούσε να λειτουργήσει σαν κρυφό μήνυμα

Η μαύρη Launer τσάντα έγινε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα αξεσουάρ της Ελισάβετ. Δεν ήταν όμως απλώς ένα αντικείμενο που συμπλήρωνε το σύνολό της.

Ο τρόπος με τον οποίο κρατούσε την τσάντα μπορούσε να δώσει σήμα στους ανθρώπους του προσωπικού της. Αν την άλλαζε χέρι, μπορούσε να σημαίνει ότι ήθελε να ολοκληρώσει μια συνομιλία. Τοποθετημένη σε συγκεκριμένο σημείο, μπορούσε επίσης να λειτουργήσει ως διακριτική ένδειξη για το τι ήθελε να γίνει στη συνέχεια.

6. Η διάφανη ομπρέλα δεν ήταν απλώς λύση για τη βροχή

Από το 1967 η Ελισάβετ χρησιμοποιούσε διάφανες ομπρέλες της Fulton. Η επιλογή τους δεν ήταν τυχαία: ακόμη και όταν έβρεχε, το πρόσωπο και το έντονο χρώμα του ρούχου της έπρεπε να παραμένουν ορατά.

Αργότερα οι ομπρέλες αποκτούσαν χρωματιστό τελείωμα που ταίριαζε με το σύνολό της. Έτσι, ακόμη και η βροχή εντασσόταν στον σχεδιασμό της εμφάνισής της.

7. Το έντονο χρώμα είχε πολύ συγκεκριμένο σκοπό

Το κίτρινο, το φούξια, το πράσινο, το μπλε και το πορτοκαλί έγιναν χαρακτηριστικά της εικόνας της, ιδιαίτερα στα τελευταία χρόνια της βασιλείας της. Η επιλογή των φωτεινών αποχρώσεων δεν αφορούσε μόνο το προσωπικό της γούστο.

Η Ελισάβετ έπρεπε να ξεχωρίζει ανάμεσα σε εκατοντάδες ανθρώπους. Το έντονο χρώμα έκανε αμέσως αναγνωρίσιμη τη μικροκαμωμένη μονάρχη στα πλήθη, στις φωτογραφίες και στις τηλεοπτικές μεταδόσεις. Το ίδιο το Royal Collection Trust περιγράφει τη γκαρνταρόμπα της ως ένα εργαλείο που συνδύαζε την προσωπική της εικόνα με τις απαιτήσεις του δημόσιου ρόλου της.

8. Τα ρούχα της δεν ήταν μόνο για μία εμφάνιση

Η εντύπωση ότι κάθε ρούχο της βασίλισσας εμφανιζόταν μία φορά και στη συνέχεια εξαφανιζόταν από τη γκαρνταρόμπα της δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Τα αρχεία της δείχνουν ότι αρκετά κομμάτια τροποποιούνταν και φοριούνταν ξανά, ενώ υπήρχε λεπτομερής καταγραφή των εμφανίσεων. Η γκαρνταρόμπα της ήταν οργανωμένη με τρόπο που επέτρεπε στο προσωπικό να γνωρίζει πού και πότε είχε φορεθεί κάθε σύνολο.

9. Ακόμη και οι τσέπες είχαν τη δική τους «ιεραρχία»

Μια από τις πιο απρόσμενες λεπτομέρειες που αποκαλύφθηκαν από τη νέα έρευνα αφορά τις τσέπες.

Η θέση και η λειτουργία τους δεν αντιμετωπίζονταν ως μια απλή σχεδιαστική λεπτομέρεια. Στη γκαρνταρόμπα της βασίλισσας υπήρχε ολόκληρη λογική γύρω από το τι έπρεπε να είναι διαθέσιμο, πού και με ποιον τρόπο, ώστε το ρούχο να παραμένει πρακτικό χωρίς να χαλάει η σιλουέτα του.

10. Η Ελισάβετ συμμετείχε πολύ περισσότερο στο σχεδιασμό των ρούχων της απ’ όσο νομίζαμε

Ίσως η μεγαλύτερη αποκάλυψη της έκθεσης δεν αφορά ένα συγκεκριμένο φόρεμα αλλά τον τρόπο με τον οποίο δημιουργούνταν ολόκληρη η εικόνα της.

Τα αρχεία περιλαμβάνουν σχέδια, δείγματα υφασμάτων και χειρόγραφη αλληλογραφία που δείχνουν πόσο στενά συμμετείχε η ίδια στις αποφάσεις για την γκαρνταρόμπα της. Η έκθεση παρουσιάζει περισσότερα από 300 αντικείμενα από τη ζωή της, μαζί με κομμάτια που φωτίζουν όχι μόνο τις επίσημες εμφανίσεις αλλά και τα ρούχα που φορούσε στο Windsor, στο Balmoral και στις ιδιωτικές της δραστηριότητες.

Αυτό είναι ίσως και το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της βασίλισσας Ελισάβετ ως style icon. Πίσω από το φόρεμα, το καπέλο και την τσάντα που έβλεπε το κοινό υπήρχε ένα εξαιρετικά λεπτομερές σύστημα. Και ανάμεσα στα αυστηρά πρωτόκολλα υπήρχε χώρος ακόμη και για μια φούστα με τον Ρωμαίο και την Ιουλιέτα.