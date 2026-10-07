Η διήμερη επίσκεψη του πολιτικού και δικηγόρου που υπηρετεί ως Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ από το 2025, Μάρκο Ρούμπιο στην χώρα μας, αποκάλυψε και το αυστηρό στυλιστικό ύφος που ακολουθεί, που για πολλούς ονομάζεται «κλασικό διπλωματικό look».

Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ είχε αποκαλύψει πρόσφατα σε συνέντευξη του στο NBC News και στον δημοσιογράφο του Τομ Λάμας, και ανέδειξε στην συνέχεια το διεθνώς αναγνωρισμένο «Global Security», ότι «τα κουστούμια του είναι ως επί το πλείστoν σκούρα και τα έχει παραγγείλει, επειδή δυσκολεύεται να ξεχωρίζει ορισμένους χρωματικούς συνδυασμούς».

Ωστόσο στο παρελθόν έχουν γίνει κάποια σχόλια πως ο ισχυρός άνδρας των ΗΠΑ επιλέγει να τροφοδοτεί την γκαρνταρόμπα του με «κομμάτια» των οίκων «Brioni», «Armani» και «Brooks Brothers». Η «Vogue» ωστόσο που έχει σχολιάσει ιδιαίτερα το στυλ του Ρούμπιο, δεν τεκμηριώνει κάποια συγκεκριμένη μάρκα κοστουμιών ως σταθερή επιλογή του.



Το 2026 έγινε γνωστό ωστόσο το casual look που επιλέγει, καθώς ο ίδιος πραγματοποίησε μια εμφάνιση με «Nike Tech Fleece».

Secretary Rubio rocking the Nike Tech ‘Venezuela’ on Air Force One! 😂 https://t.co/yi1b1mR8M0 — Steven Cheung (@StevenCheung47) May 12, 2026

Εμφανίστηκε μάλιστα με το γκρι «Nike tracksuit» που είχε γίνει γνωστό από τον Νικολάς Μαδούρο. Με τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ να δηλώνει πάλι στο NBC «ότι απλώς το είχε επειδή είναι άνετο και ότι δεν υπήρχε κάποιο πολιτικό μήνυμα πίσω από αυτό».

Nicolas Maduro on board the USS Iwo Jima. https://t.co/omF2UpDJhA — The White House (@WhiteHouse) January 3, 2026

Εκείνο ωστόσο που είναι ευρέως διαδεδομένο είναι οι επιλογές που κάνει στα παπούτσια του. Είναι πλέον γνωστό ότι φοράει «Florsheim». Μάλιστα, τόσο ο ίδιος όσο και ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, έλαβαν παπούτσια «Florsheim» μετά από σχόλιο του Ντόναλντ Τραμπ ότι «τα παπούτσια τους δεν ήταν αρκετά καλά».

😱 Marco Rubio fue captado en el Capitolio con zapatos de vestir visiblemente más grandes que su talla. 👞 Las imágenes coinciden con la revelación de que Donald Trump regala zapatos Oxford Florsheim (de 145 dólares) a miembros de su gabinete, legisladores y personal. El problema: Trump adivina las tallas sin medir. Y según una funcionaria, "todos tienen miedo de no usarlos". El vicepresidente JD Vance contó cómo Trump interrumpió una reunión en el Despacho Oval para decirles: "Tienen zapatos de mi*rda. Les conseguiré unos mejores". Hojeó un catálogo, preguntó tallas (Rubio dijo 11.5, Vance calza 13) y hasta bromeó sobre un tercero que usa talla 7. 📱 En redes, las reacciones no se hicieron esperar. El exfuncionario Miles Taylor lo llamó "un acto privado de sumisión, especialmente cuando la talla es errónea y terminas con zapatos de payaso". En X, usuarios hablan de "dinámicas de secta" y hasta el crítico de moda Derek Guy solo publicó "hmm" junto a la foto de Rubio. Entre los regalados están Pete Hegseth, Howard Lutnick, Sean Duffy, Lindsey Graham, Sean Hannity y altos cargos de la administración. No es la primera vez que el calzado de Rubio da que hablar: en 2016, durante su campaña presidencial, sus botines de tacón también fueron Florsheim. 🇺🇸 ¿Usarías unos zapatos que no son de tu talla solo porque alguien importante te los regaló? 🤔 #EEUU #MarcoRubio #Viral 📷: Archivo / Redes Sociales — EL IMPARCIAL (@elimparcialcom) March 13, 2026

Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ φοράει πλέον τα μαύρα Oxford της «Florsheim» που του έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Πρόκειται για τα «Florsheim Lexington», μαύρα cap-toe Oxford, που κοστίζουν περίπου 145 δολάρια, όπως κάνουν λόγο οι «Financial Times». Μάλιστα, ο ίδιος ο Ρούμπιο έχει επιβεβαιώσει ότι έχει δύο ζευγάρια «Florsheim», ένα κανονικό και ένα tuxedo.



Μάλιστα το κορυφαίο ανδρικό περιοδικό, το «GQ», είχε αναφερθεί στις επιλογές παπουτσιών του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ με ένα ολόκληρο άρθρο που συνοδεύτηκε από μια φωτογραφία από το 2016, όπου ο Μάρκο Ρούμπιο είχε εντοπιστεί να φοράει τις μπότες «Florsheim» μοντέλο «Duke Chelsea-Beatle» με τα χαρακτηριστικά τακούνια.