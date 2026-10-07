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Η διήμερη επίσκεψη του πολιτικού και δικηγόρου που υπηρετεί ως Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ από το 2025, Μάρκο Ρούμπιο στην χώρα μας, αποκάλυψε και το αυστηρό στυλιστικό ύφος που ακολουθεί, που για πολλούς ονομάζεται «κλασικό διπλωματικό look».

Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ είχε αποκαλύψει πρόσφατα σε συνέντευξη του στο NBC News και στον δημοσιογράφο του Τομ Λάμας, και ανέδειξε στην συνέχεια το διεθνώς αναγνωρισμένο «Global Security», ότι «τα κουστούμια του είναι ως επί το πλείστoν σκούρα και τα έχει παραγγείλει, επειδή δυσκολεύεται να ξεχωρίζει ορισμένους χρωματικούς συνδυασμούς».

Ωστόσο στο παρελθόν έχουν γίνει κάποια σχόλια πως ο ισχυρός άνδρας των ΗΠΑ επιλέγει να τροφοδοτεί την γκαρνταρόμπα του με «κομμάτια» των οίκων «Brioni», «Armani» και «Brooks Brothers». Η «Vogue» ωστόσο που έχει σχολιάσει ιδιαίτερα το στυλ του Ρούμπιο, δεν τεκμηριώνει κάποια συγκεκριμένη μάρκα κοστουμιών ως σταθερή επιλογή του.

Το 2026 έγινε γνωστό ωστόσο το casual look που επιλέγει, καθώς ο ίδιος πραγματοποίησε μια εμφάνιση με «Nike Tech Fleece».

Εμφανίστηκε μάλιστα με το γκρι «Nike tracksuit» που είχε γίνει γνωστό από τον Νικολάς Μαδούρο. Με τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ να δηλώνει πάλι στο NBC «ότι απλώς το είχε επειδή είναι άνετο και ότι δεν υπήρχε κάποιο πολιτικό μήνυμα πίσω από αυτό».

Εκείνο ωστόσο που είναι ευρέως διαδεδομένο είναι οι επιλογές που κάνει στα παπούτσια του. Είναι πλέον γνωστό ότι φοράει «Florsheim». Μάλιστα, τόσο ο ίδιος όσο και ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, έλαβαν παπούτσια «Florsheim» μετά από σχόλιο του Ντόναλντ Τραμπ ότι «τα παπούτσια τους δεν ήταν αρκετά καλά».

Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ φοράει πλέον τα μαύρα Oxford της «Florsheim» που του έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Πρόκειται για τα «Florsheim Lexington», μαύρα cap-toe Oxford, που κοστίζουν περίπου 145 δολάρια, όπως κάνουν λόγο οι «Financial Times». Μάλιστα, ο ίδιος ο Ρούμπιο έχει επιβεβαιώσει ότι έχει δύο ζευγάρια «Florsheim», ένα κανονικό και ένα tuxedo.

Μάλιστα το κορυφαίο ανδρικό περιοδικό, το «GQ», είχε αναφερθεί στις επιλογές παπουτσιών του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ με ένα ολόκληρο άρθρο που συνοδεύτηκε από μια φωτογραφία από το 2016, όπου ο Μάρκο Ρούμπιο είχε εντοπιστεί να φοράει τις μπότες «Florsheim» μοντέλο «Duke Chelsea-Beatle» με τα χαρακτηριστικά τακούνια.