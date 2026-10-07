Ο Αποστόλης Τότσικας δεν θα είχε αντίρρηση να δει τον γιο και την κόρη του να ακολουθούν τον ίδιο επαγγελματικό δρόμο, αρκεί η επιλογή τους να προέρχεται από τη δική τους επιθυμία. «Δεν θα έχω κανένα πρόβλημα να γίνουν ηθοποιοί. Με νοιάζει να μην το κάνουν επειδή ήταν ο πατέρας τους ηθοποιός, αλλά επειδή τους οδηγεί κάτι μέσα τους να το κάνουν», είπε μιλώντας στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου.

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε στη συνέχεια στη σχέση που έχουν τα παιδιά του με την τέχνη, σημειώνοντας ότι έχουν ήδη εκδηλώσει καλλιτεχνικές ανησυχίες. Για τον ίδιο, όμως, μεγαλύτερη σημασία έχει να βρουν στη ζωή τους κάτι που θα τους δίνει πραγματική ικανοποίηση.

«Έχουν πολύ καλλιτεχνική φλέβα τα παιδιά μου. Αλλά για εμένα το σημαντικό είναι να είναι ευχαριστημένοι και ευτυχισμένοι με αυτό που θα κάνουν, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό ειδικά στη σημερινή κοινωνία να είσαι ευχαριστημένος και ευτυχισμένος με τη δουλειά σου γιατί δυστυχώς η δουλειά ορίζει πάρα πολλούς παράγοντες στη ζωή σου», ανέφερε.

«Καμία φορά είμαι αυστηρός μπαμπάς»

Ο Αποστόλης Τότσικας μίλησε και για τον τρόπο με τον οποίο είναι ως πατέρας, αποκαλύπτοντας ότι μπορεί να γίνει αυστηρός, χωρίς όμως να θέλει το σπίτι του να είναι ένας χώρος γεμάτος ένταση και σοβαρότητα.

«Καμία φορά είμαι αυστηρός μπαμπάς. Γυρνάνε συνάδελφοι και μου λένε “θα ήθελα πολύ να ήμουν το παιδί σου”, γιατί μου αρέσει να περνάμε καλά, θέλω να υπάρχει φως, να γελάμε. Δεν πιστεύω καθόλου ότι πρέπει να υπάρχει ένα πρόβλημα οπωσδήποτε, να είμαστε σκληροί και πάρα πολύ σοβαροφανείς. Δεν μου αρέσει το σκοτάδι, δεν συμφωνώ με το ότι πρέπει να υποφέρουμε. Δεν είναι κι εύκολο. Είναι μία συνεχής δουλειά που πρέπει να γίνεται», είπε.

Ο ίδιος εξήγησε πως έχει προσπαθήσει από νωρίς να ξεχωρίσει στα μάτια των παιδιών του τον άνθρωπο από το επάγγελμα, ώστε η υποκριτική να μην αντιμετωπίζεται ως κάτι περισσότερο από μια δουλειά.

«Προσπαθώ να δείξω στα παιδιά μου ότι αυτό που κάνω είναι μια δουλειά και ότι δεν έχει σημασία τίποτα άλλο. Δεν χρειάζεται να τρελαινόμαστε με οτιδήποτε άλλο, αρκεί να κάνουμε focus σε αυτό που αγαπάμε. Νομίζω ότι το έχουν καταλάβει και το βλέπουν πολύ χαλαρά, όπως το έβλεπα κι εγώ από τον πατέρα μου. Δηλαδή, για εμένα ήταν μία καθημερινότητα να βλέπω όλους αυτούς τους ανθρώπους που έβλεπα στον παλιό ελληνικό κινηματογράφο, στο θέατρο… και έβλεπα τις φιλίες, πόσο ωραίες ήταν».

Η επιρροή του πατέρα του και η απομυθοποίηση της υποκριτικής

Ο Αποστόλης Τότσικας αναφέρθηκε και στη δική του σχέση με το επάγγελμα, καθώς μεγάλωσε έχοντας από μικρός εικόνες από τον χώρο της υποκριτικής. Όπως περιέγραψε, αυτό τον βοήθησε να δει νωρίς την πραγματική διάσταση της δουλειάς.

«Δεν είχα ποτέ αίσθηση το πως είμαι. Δεν με ενδιέφερε να είμαι ωραίος, με ενδιέφερε από πολύ μικρός να γίνω ηθοποιός. Είχα και τις επιρροές μου λόγω του πατέρα μου. Ουσιαστικά γεννήθηκα μέσα σε αυτό και είχα καταλάβει κάποια πράγματα πολύ νωρίτερα. Τα απομυθοποίησα σε όλα τα επίπεδα. Ήθελα απλά να κάνω focus σε συνεργασίες και δουλειές και πράγματα».

Μιλώντας για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει σήμερα τη δουλειά του, ο ηθοποιός έδωσε μεγαλύτερη βαρύτητα σε όσα μπορεί να μεταφέρει στο κοινό μέσα από τους ρόλους του και λιγότερο στην εικόνα που συνοδεύει έναν ηθοποιό εκτός σκηνής ή τηλεοπτικού πλατό.

«Όταν είσαι μπροστά από τις κάμερες υπάρχει ένα παιχνίδι που πρέπει να το παίξεις σε εισαγωγικά. Εμένα με ενδιαφέρει να μιλάω μέσα από τη δουλειά μου και όλα τα άλλα νομίζω ότι δεν αφορούν τον κόσμο. Η δουλειά μας είναι όσο μπορούμε να προβληματίσουμε και να κινήσουμε εσωτετικά τους ανθρώπους», δήλωσε.