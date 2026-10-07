Σε νέα φάση περνά η δημόσια αντιπαράθεση ανάμεσα στον Νίκο Καρβέλα και την Άννα Βίσση, με τη συναυλία στο ΟΑΚΑ να βρίσκεται στο επίκεντρο της διαμάχης και τις δύο πλευρές να δίνουν διαφορετική εκδοχή για όσα συνέβησαν πριν από το μεγάλο μουσικό γεγονός.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες που μετέδωσε το Live News, ο Νίκος Καρβέλας φέρεται να ζήτησε ποσό ύψους 600.000 ευρώ και όχι το ποσό των 1,5 εκατομμυρίων ευρώ για τη συμμετοχή του στη συναυλία, ενώ ο ίδιος υποστηρίζει ότι τελικά δεν πληρώθηκε, καθώς από την πλευρά της παραγωγής έγινε γνωστό πως το κόστος της διοργάνωσης είχε ξεφύγει.

Η υπόθεση έχει πλέον πάρει διαστάσεις, καθώς η Άννα Βίσση και ο Νίκος Καρβέλας ανταλλάσσουν δημόσια αιχμές, με την τραγουδίστρια να απαντά στην ανακοίνωση του πρώην συζύγου της και να παρουσιάζει τη δική της εκδοχή για τη ρήξη.

Η συναυλία στο ΟΑΚΑ και η απουσία του Νίκου Καρβέλα

Η ένταση ανάμεσα στις δύο πλευρές φέρεται να είχε ξεκινήσει πριν από τη συναυλία στο Ολυμπιακό Στάδιο, η οποία πραγματοποιήθηκε με τα εισιτήρια να έχουν εξαντληθεί.

Η Άννα Βίσση προχώρησε μόνη της στις τελικές πρόβες, ενώ η απουσία του Νίκου Καρβέλα από τη συναυλία προκάλεσε ερωτήματα.

Ο συνθέτης είχε εκφράσει, σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν, σοβαρές επιφυλάξεις για την επιλογή του ΟΑΚΑ και τον τρόπο με τον οποίο οργανώθηκε το μεγάλο μουσικό event.

Από την πλευρά της, η Άννα Βίσση φέρεται να του υπενθύμισε ότι συμμετείχε κανονικά στις πρόβες, ενώ η ίδια υποστηρίζει ότι ο Νίκος Καρβέλας είχε πληρωθεί για τη συναυλία.

Οι δύο διαφορετικές εκδοχές για τα χρήματα

Το οικονομικό σκέλος βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης. Ο Νίκος Καρβέλας υποστηρίζει ότι δεν πληρώθηκε για τη συναυλία στο ΟΑΚΑ, καθώς η παραγωγή φέρεται να του ανέφερε ότι ο προϋπολογισμός της διοργάνωσης είχε ξεφύγει.

Την ίδια ώρα, η Άννα Βίσση υποστηρίζει από την πλευρά της ότι ο συνθέτης είχε πληρωθεί, αμφισβητώντας έτσι τη δική του εκδοχή για την οικονομική συμφωνία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Live News, στο παρασκήνιο είχε προηγηθεί έντονη συζήτηση γύρω από το κόστος της συναυλίας, με το ποσό των 600.000 ευρώ που φέρεται να ζητήθηκε από τον Νίκο Καρβέλα να αποτελεί ένα από τα σημεία της διαφωνίας.

Η κριτική Καρβέλα για το «φαραωνικό υπερθέαμα»

Ο Νίκος Καρβέλας έχει εκφράσει παράλληλα την ενόχλησή του για τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάστηκαν τα τραγούδια του στη συναυλία.

Ο συνθέτης, ο οποίος έχει συνδέσει το όνομά του με μεγάλο μέρος της μουσικής διαδρομής της Άννας Βίσση, φέρεται να θεωρεί ότι το μεγάλο θέαμα στο ΟΑΚΑ επισκίασε τα τραγούδια του, χαρακτηρίζοντας τη διοργάνωση ένα «φαραωνικό υπερθέαμα».

Παράλληλα, έχει αφήσει αιχμές για την επιλογή του χώρου, αλλά και για ζητήματα που αφορούν την οργάνωση και την ορατότητα των θεατών.

Η συγκεκριμένη διαμάχη έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς πρόκειται για την πρώτη φορά που μια τόσο έντονη αντιπαράθεση ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα εκτυλίσσεται δημόσια ενώ βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Στο επίκεντρο και τα πνευματικά δικαιώματα

Πλέον, ένα από τα βασικά ερωτήματα που τίθενται είναι τι θα συμβεί με τα τραγούδια του Νίκου Καρβέλα και τη δυνατότητα δημόσιας εκτέλεσής τους από την Άννα Βίσση στο μέλλον.

Το ζήτημα των πνευματικών δικαιωμάτων ενδέχεται να αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία στην περίπτωση που η αντιπαράθεση οδηγηθεί σε νομική σύγκρουση.

Το τι ακριβώς ισχύει θα εξαρτηθεί τόσο από το θεσμικό πλαίσιο για τα πνευματικά δικαιώματα όσο και από τα ιδιωτικά συμφωνητικά που έχουν υπογραφεί μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών.

Προς το παρόν, πάντως, το χάσμα ανάμεσα στους δύο καλλιτέχνες δείχνει να μεγαλώνει. Η Άννα Βίσση και ο Νίκος Καρβέλας, οι οποίοι έχουν συνδέσει για δεκαετίες τα ονόματά τους με μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της ελληνικής μουσικής, βρίσκονται πλέον σε μια πρωτοφανή δημόσια σύγκρουση.

Άνθρωποι από το περιβάλλον τους φέρεται να επιθυμούν να βρεθεί μια λύση και να αποφευχθεί μια οριστική ρήξη, πριν η υπόθεση πάρει τον δρόμο των δικαστηρίων.