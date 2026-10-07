Την ελπίδα της πως η εξέλιξη θα ήταν διαφορετική μέχρι και την ύστατη ώρα εξέφρασε η Ιωάννα Λίλη, αναφερόμενη στον θάνατο που προκάλεσε βαθιά θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο. Η παρουσιάστρια τοποθετήθηκε για τον χαμό της στενής της φίλης, Γωγώς Μαστροκώστα, η οποία άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 56 ετών έπειτα από νοσηλεία δύο εβδομάδων στον 10ο όροφο του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός».

Μιλώντας στην κάμερα του Alpha το πρωί της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου, η Ιωάννα Λίλη στάθηκε στον χαρακτήρα της εκλιπούσης αλλά και στα συναισθήματα που τη διακατέχουν τέσσερις μήνες μετά την απώλειά της.

«Ήταν ένα πολύ λαμπερό πρόσωπο και φίλη»

Περιγράφοντας τον δεσμό που τις έδενε και τη μάχη που δόθηκε, η Ιωάννα Λίλη σημείωσε χαρακτηριστικά:

«Ήταν ένα πολύ λαμπερό πρόσωπο και φίλη. Πολύ λυπηρό και στενάχωρο και όντως πίστευα ότι μέχρι και την τελευταία στιγμή θα γίνει ένα θαύμα».

Η είδηση για την απώλεια της Γωγώς Μαστροκώστα στις 25 Μαΐου έγινε γνωστή από την κόρη της, Βικτώρια Δέλλα, μέσα από ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.