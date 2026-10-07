Τη δική του οπτική για τη μετωπική σύγκρουση στην οποία έχει εξελιχθεί η σχέση της Άννας Βίσση και του Νίκου Καρβέλα κατέθεσε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου το πρωί της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου. Σχολιάζοντας τις ραγδαίες εξελίξεις και το ενδεχόμενο η διαμάχη τους να οδηγηθεί στις αίθουσες των δικαστηρίων, ο ραδιοφωνικός παραγωγός στάθηκε στο αποτύπωμα που αφήνει αυτή η δημόσια αντιπαράθεση σε δύο ανθρώπους με κοινή πορεία δεκαετιών.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου αναφέρθηκε αρχικά στην ηλικία και την προσωπική διαδρομή των πρωταγωνιστών, σημειώνοντας:

«Η Άννα έχει φτάσει στα εβδομήντα. Αυτή η υπέροχη τραγουδίστρια δεν το κρύβει. Ο Νίκος να είναι πιο μεγάλος; Εγώ τον Καρβέλα δεν τον έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Με την Άννα έχουμε βρεθεί. Έχουμε ανταλλάξει και μηνύματα. Έχει βγει και εδώ στην εκπομπή. Την έχω πολύ μεγάλη συμπάθεια. Γιατί ρε Νίκο τώρα;».

«Πληγώνομαι τώρα που στην δύση της καριέρας και των δυο…»

Συνεχίζοντας την τοποθέτησή του στον αέρα του Sfera, ο παρουσιαστής χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη τροπή ως μια ιδιαίτερα αρνητική εξέλιξη για την εικόνα και την ιστορία τους, τονίζοντας το μέγεθος της καλλιτεχνικής τους προσφοράς:

«Είναι μια κακή στιγμή. Είμαι σίγουρος ότι έχουν υπάρξει και άλλες κακές στιγμές. Είναι τεράστιοι καλλιτέχνες, έχουν αφήσει πολύ ωραία πράγματα. Πληγώνομαι τώρα που στην δύση της καριέρας και των δυο… Μακάρι να είναι γεροί, να δημιουργούν για άλλα τριάντα χρόνια. Αυτούς τους δύο ανθρώπους τους έχουμε στο μυαλό μας μαζί. Ακόμη και να μη μιλάνε ή οτιδήποτε άλλο, δεν θα ήθελα να ξεφτιλίζονται».

Κλείνοντας, εστίασε στη μακρόχρονη συνεργασία τους και στους οικονομικούς όρους πάνω στους οποίους ξέσπασε η διαφωνία, εκφράζοντας την ευχή να υπάρξει εκτόνωση:

«Είναι σχέση ζωής. Άφησαν πολύ ωραία δουλειά πίσω τους και τώρα κάθομαι για τα διακόσια, τριακόσια, όταν έχουν περάσει εκατομμύρια από τα χέρια τους όλα αυτά τα πενήντα χρόνια. Μαγαζιά, δικαιώματα, τραγουδάρες. Με πληγώνει. Μακάρι να μην τα χαλάσει ούτε ο ένας ούτε ο άλλος και να τα βρουν».