Στα άκρα έχει φτάσει πλέον η κόντρα ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα, δύο ανθρώπους που έχουν γράψει μαζί τη δική τους ιστορία στην ελληνική μουσική σκηνή. Η σχέση τους, που για δεκαετίες συνδύαζε τη μουσική δημιουργία με έναν ισχυρό προσωπικό δεσμό, δοκιμάζεται όσο ποτέ άλλοτε, με τις δημόσιες ανακοινώσεις και τις τελευταίες εξελίξεις να δίνουν νέα διάσταση στην αντιπαράθεσή τους.

Και κάπως έτσι, το «θα πάμε κόντρα κι όπου βγει», μια φράση που χρησιμοποίησε η ίδια η Άννα Βίσση στην ανακοίνωσή της, μοιάζει να τους ταιριάζει γάντι. Σχεδόν προφητικά, η τραγουδίστρια περιέγραψε με λίγες λέξεις μια σύγκρουση που πλέον έχει πάρει απρόβλεπτες διαστάσεις.

Το μεγάλο ερώτημα που προκύπτει τώρα είναι αν η Άννα Βίσση θα μπορεί από εδώ και πέρα να ερμηνεύει τα τραγούδια του Νίκου Καρβέλα, καθώς ο γνωστός συνθέτης έχει ξεκαθαρίσει ότι θέλει να έχει ο ίδιος τον τελευταίο λόγο και να δίνει την άδεια για τη ζωντανή ερμηνεία των τραγουδιών του. Πρόκειται για τραγούδια που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της καριέρας της και έχουν αγαπηθεί από πολλές γενιές. Υπάρχει, όμως, και μια άλλη παράμετρος: Ακόμη κι αν μπορεί να τα τραγουδά, θα θέλει η ίδια να συνεχίσει να τα ερμηνεύει μετά από όσα έχουν συμβεί;

Μέσα σε αυτό το κλίμα, τίτλοι τραγουδιών, όπως το «Κόντρα», το «Έρωτας ή Πόλεμος», η «Αντίστροφη Μέτρηση» και η «Ατμόσφαιρα Ηλεκτρισμένη» αποκτούν μια εντελώς διαφορετική σημασία, σαν να περιγράφουν τη σημερινή κατάσταση ανάμεσα στους δύο καλλιτέχνες. Άλλωστε, η γνωστή φράση «Ό,τι έχω ζήσει, το έχει πει η Βίσση» μοιάζει να βρίσκει ακόμα μία εφαρμογή, αυτή τη φορά στην ίδια τη ζωή της τραγουδίστριας.

Με αφορμή, λοιπόν, τις τελευταίες εξελίξεις, συγκεντρώσαμε μερικά από τα τραγούδια που έχει ερμηνεύσει η Άννα Βίσση και που, αν τα ακούσει κανείς σήμερα, μοιάζουν να περιγράφουν με έναν σχεδόν προφητικό τρόπο την κόντρα της με τον Νίκο Καρβέλα. Τον άνθρωπο που βρίσκεται πίσω από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της και τον οποίο η ίδια, στη μεγάλη συναυλία της στο ΟΑΚΑ, είχε αποκαλέσει «τον συνθέτη της καρδιάς της».

Η αφορμή για αυτή τη μουσική ματιά στη διαμάχη τους ήρθε από την ίδια την τραγουδίστρια, όταν επέλεξε να κλείσει τη δημόσια απάντησή της προς τον Νίκο Καρβέλα με τη φράση «Θα πάμε κόντρα κι όπου βγει», παραπέμποντας στο τραγούδι «Κόντρα». Και κάπως έτσι, αρχίσαμε να αναζητούμε κι άλλους τίτλους από το ρεπερτόριό της που θα μπορούσαν να αποτελούν το ιδανικό soundtrack της σημερινής τους αντιπαράθεσης. Γιατί, όπως φαίνεται, τα τραγούδια που κάποτε τους ένωναν, σήμερα μοιάζουν να αφηγούνται την ιστορία της ρήξης τους.

«Κόντρα», Στίχοι: Μυρτώ Κοντοβά, Μουσική: Dan Wilson

«Αντίστροφη μέτρηση», Στίχοι και Μουσική: Νίκος Καρβέλας

«Σαδισμός», Στίχοι και Μουσική: Νίκος Καρβέλας

«Έρωτας ή Πόλεμος», Στίχοι και Μουσική: Νίκος Καρβέλας

«Από μακριά και αγαπημένοι», Στίχοι: Μυρτώ Κοντοβά, Συνθέτης: Βίσση Άννα

«Δεν με αγαπάς», Στίχοι και Μουσική: Νίκος Καρβέλας

«Αγάπη και Μίσος», Στίχοι και Μουσική: Νίκος Καρβέλας

«Εμείς», Στίχοι και Μουσική: Νίκος Καρβέλας

«Άδικος ο χωρισμός μας», Στίχοι: Άννα Βίσση, Μουσική: Νίκος Καρβέλας

«Αγάπη από Nylon», Στίχοι και Μουσική: Νίκος Καρβέλας

«Προτιμώ», Στιχοί και Μουσική: Νίκος Καρβέλας

«Είναι αστείο», Στίχοι και Μουσική: Νίκος Καρβέλας

«Ο τελευταίος χορός», Στίχοι και Μουσική: Νίκος Καρβέλας

«Ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη», Στίχοι και Μουσική: Νίκος Καρβέλας

«Αλήτισσα Ψυχή», Στίχοι: Βάγια Καλαντζή, Μουσική: Γιάννης Κυφωνίδης

«Και έχω τόσα να θυμάμαι», Στίχοι: Άννα Βίσση, Μουσική: Νίκος Καρβέλας

«Φως», Στίχοι και Μουσική: Νίκος Καρβέλας

«Μέτρα», Στίχοι και Μουσική: Νίκος Καρβέλας