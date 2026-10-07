Μια ιδιαίτερα αιχμηρή ανάρτηση, που «φωτογραφίζει» την κόντρα της Άννας Βίσση με τον Νίκο Καρβέλα, έκανε η πρώην σύζυγος του Βασίλη Μπισμπίκη, Κωνσταντίνα Μπεκιάρη, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Χωρίς να κατονομάζει πρόσωπα στην ανάρτησή της, αναφέρθηκε σε ανθρώπους που μοιράστηκαν δεκαετίες κοινής ζωής, απέκτησαν παιδί και εγγόνια και τώρα βρίσκονται σε κόντρα για τα χρήματα. «Τόσες δεκαετίες κοινής ζωής. Ένα παιδί, εγγόνια, μια ολόκληρη ιστορία. Και τώρα να βγάζετε ο ένας τον άλλον στη σέντρα για τα γ…μημένα λεφτά», έγραψε αρχικά.

Στη συνέχεια, η Κωνσταντίνα Μπεκιάρη συνέχισε στο ίδιο ύφος, θέτοντας το ζήτημα της αξιοπρέπειας πάνω από τις οικονομικές διαφορές. «Θα σας μάθει κάποιος, έστω και στα γεράματα, ότι η αξιοπρέπεια δεν έχει τιμή; Και τώρα εμείς πρέπει να διαλέξουμε στρατόπεδο; Παιδάκια, δεν πάτε παρακάτω να πλακωθείτε για τα εκατομμύριά σας; Έχουμε άλλα προβλήματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.