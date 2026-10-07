Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών ο Αμερικανός μουσικός, Φρέντι Τζάκσον, γνωστός για τραγούδια όπως τα «You Are My Lady» και «Rock Me Tonight (For Old Times Sake)», που μνημονεύεται ως «θρυλική φωνή» μετά τον θάνατό του.

Γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη, ξεχώρισε για τις μελωδικές επιτυχίες του τη δεκαετία του 1980 και κατά τη διάρκεια της πολυετούς καριέρας του κατέκτησε την πρώτη θέση στα charts R&B του Billboard με 10 singles, ενώ έλαβε και δύο υποψηφιότητες για βραβείο Grammy.

Η οικογένειά του ανακοίνωσε με «βαθιά θλίψη και βαριά καρδιά» ότι ο «αγαπημένος» τους Φρέντι πέθανε το βράδυ της Δευτέρας, σε ανάρτηση που κοινοποιήθηκε στον λογαριασμό του στο Instagram την επόμενη μέρα.

«Ο Φρέντι ήταν κάτι παραπάνω από μια θρυλική φωνή. Ήταν μια καλόκαρδη και γενναιόδωρη ψυχή που αγαπούσε τους θαυμαστές, την οικογένεια, τους φίλους και τη μουσική του με όλο του το είναι. Για δεκαετίες μάς χάρισε τα τραγούδια που έγιναν το σάουντρακ των ιστοριών αγάπης μας, των γιορτών μας και των πιο πολύτιμων αναμνήσεών μας. Αυτό το δώρο θα ζει για πάντα», αναφέρεται στην ανάρτηση.

«Σε όλους όσοι τραγούδησαν μαζί του, χόρεψαν ή αισθάνθηκαν κάτι όταν ο Φρέντι ανέβαινε στη σκηνή: σας ευχαριστούμε. Ήσασταν οικογένεια γι’ αυτόν και έφερε πάντα μαζί του την αγάπη σας», σημειώνεται στην ανάρτηση, η οποία συνοδεύεται μουσικά από το τραγούδι του Φρέντι Τζάκσον «Complicated» (κυκλοφορίας 2023).

Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια, τραγουδοποιός και μουσική παραγωγός, Κάθι Σλετζ, η οποία έγινε διάσημη τη δεκαετία του 1970 από το μουσικό συγκρότημα Sister Sledge, έγραψε σε μήνυμά της: «Σπαρακτικά νέα!!! Αναπαύσου στον παράδεισο, Φρέντι».

Από την πλευρά του, ο ηθοποιός και τραγουδιστής, Πάλμερ Γουίλιαμς Τζ., δήλωσε: «Μόλις τραγουδούσα ένα από τα τραγούδια του που ερμήνευα παλιά, όταν έπαιζα σε συγκρότημα σε κλαμπ».

Ο Τζάκσον, όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, έμαθε να τραγουδά γκόσπελ στα νεανικά του χρόνια στην εκκλησία White Rock Baptist Church στο Χάρλεμ, όπου και μεγάλωσε.

Ο μουσικός εντάχθηκε στο συγκρότημα Mystic Merlin τη δεκαετία του 1970 αναλαμβάνοντας τα κύρια φωνητικά και κυκλοφόρησε τρία άλμπουμ.

Ο Φρέντι Τζάκσον κυκλοφόρησε το πρώτο του άλμπουμ, με τίτλο Rock Me Tonight, το 1985 και έγινε γρήγορα γνωστός για τη χαρακτηριστική, γεμάτη συναίσθημα φωνή του. Ο δίσκος έγινε πλατινένιος και του χάρισε δύο υποψηφιότητες για βραβείο Grammy.

Το επόμενο άλμπουμ του, Just Like The First Time (1987), έγινε επίσης πλατινένιο, ενώ ο ίδιος σημείωσε επιτυχία στα αμερικανικά charts καθ’ όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980 και των αρχών της δεκαετίας του 1990.

Το 2024, ο Φρέντι Τζάκσον αποκάλυψε ότι είχε διαγνωστεί με νεφρική νόσο, κοινοποιώντας βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο δήλωνε ότι θα αντιμετώπιζε την κατάσταση με «ειλικρίνεια και σθένος».