Ο δικηγόρος της Άννας Βίσση, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, μίλησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» για την ρήξη που έχει προκύψει ανάμεσα στην τραγουδίστρια και τον Νίκο Καρβέλα, δίνοντας διευκρινίσεις τόσο για την επιστολή που έγραψε η ίδια όσο και για το ενδεχόμενο η υπόθεση να οδηγηθεί στη Δικαιοσύνη.

Όπως αποκάλυψε, το κείμενο γράφτηκε εξ ολοκλήρου από την Άννα Βίσση, χωρίς καμία παρέμβαση από τρίτο πρόσωπο, ενώ ξεκαθάρισε πως μετά το δελτίο Τύπου του συνθέτη δεν υπάρχει εντολή για εξωδικαστικό συμβιβασμό. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στο ζήτημα των πνευματικών δικαιωμάτων, τονίζοντας πως ο Νίκος Καρβέλας έχει το δικαίωμα, βάση νόμου, να της απαγορεύσει την ερμηνεία τραγουδιών του.

«Θέλω να γνωρίζετε πως την επιστολή αυτή την έγραψε από την αρχή μέχρι το τέλος μόνη της η Άννα Βίσση χωρίς τη συμβολή κανενός», είπε ο κ. Δημητρακόπουλος. «Μου την έστειλε στις 3:20 τα ξημερώματα, την διάβασα και δεν μπόρεσα να κάνω καμία παρέμβαση. δεν χρειάστηκε, ήταν απίστευτα καλογραμμένη. Αυτά είναι τα συναισθήματά της, αυτή είναι η θέση της και η απόφασή της», ανέφερε ο δικηγόρος της Άννας Βίσση. «Αφού επέλεξε ο κύριος Καρβέλας να βγάλει δελτίο Τύπου όπου φαίνεται ότι θα προσφύγει στη Δικαιοσύνη και η κυρία Βίσση του λέει να προσφύγει στη Δικαιοσύνη και η Δικαιοσύνη ό,τι αποφασίσει», πρόσθεσε.

«Υπάρχει μια αξίωση 1,5 εκατομμύριο ευρώ από την πλευρά του Νίκου Καρβέλα, η οποία δεν έχει καμία νομιμοποιητική βάση και απειλούσε ότι αν δεν δοθούν αυτά τα χρήματα δεν θα επέτρεπε να γίνει η συναυλία. Αυτό είναι μια πραγματικότητα», πρόσθεσε στη συνέχεια και τόνισε ότι «όλα ήταν εν γνώσει του Νίκου Καρβέλα».

Τι θα γίνει με τα τραγούδια της Άννας Βίσση που έχει γράψει ο Ν. Καρβέλας

«Ο Νίκος Καρβέλας ως συνθέτης και στιχουργός μπορεί βάσει νόμου για τα πνευματικά δικαιώματα να απαγορεύσει στην Άννα Βίσση να ερμηνεύει τα τραγούδια του. Αυτό είναι ένα αναμφισβήτητο γεγονός. Αν ο Νίκος Καρβέλας αποφασίσει να το κάνει, τότε θα υπάρχουν απώλειες και για τις δύο πλευρές. Δεν θα έχει μόνο οικονομικό πρόβλημα η Άννα Βίσση, αλλά και ο Νίκος Καρβέλας. Δεν θα ζημιωθεί μόνο η Άννα Βίσση αλλά κι εκείνος αφού δεν θα λαμβάνει πλέον τα πνευματικά δικαιώματα και τα ποσοστά από τις συναυλίες που λάμβανε», σημείωσε στον Alpha ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος και αποκάλυψε ότι έχει σαφή εντολή τόσο από την Άννα Βίσση όσο και από τη Δήμητρα Κούστα να μην υπάρξει εξωδικαστικός συμβιβασμός.