Για την προσωπική της ζωή, μετά το διαζύγιο με τον Νεκτάριο Νικολόπουλο, τις κόρες τους και την εγκυμοσύνη της συντρόφου του πρώην συζύγου της, μίλησε η Κατερίνα Λάσπα, σε συνέντευξή της στο περιοδικό «ΟΚ!».

Η παρουσιάστρια, σχολιάζοντας την είδηση ότι η ηθοποιός και σύντροφος του επιχειρηματία, Ηρώ Πεκτέση, είναι έγκυος, έστειλε τις ευχές της στο ζευγάρι.

Σε ερώτηση για το πώς διαχειρίστηκαν οι κόρες της το γεγονός ότι θα αποκτήσουν αδελφάκι, η Κατερίνα Λάσπα το μόνο που είπε ήταν: «Καλώς να έρθει η νέα ψυχούλα, με υγεία και πολλή τύχη. Αυτό θα πω μόνο».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η παρουσιάστρια μίλησε και για τις αλλαγές που έφερε στη ζωή τους το διαζύγιο.

«Νομίζω ότι παράλληλα το διαχειρίστηκαν με τον ίδιο τρόπο. Με βαθιά ενσυναίσθηση, αγάπη και ωριμότητα που πιθανότατα να μην άρμοζε και στην ηλικία τους. Κάποιες φορές εγώ παίρνω μαθήματα από τις κόρες μου, που είναι και αρκετά διαφορετικές στον χαρακτήρα, παρά εκείνες από εμένα. Η Σάρα είναι πάρα πολύ κάθετη και δεν θέλει καθόλου εκπτώσεις σε οτιδήποτε. Θεωρεί ότι αρκετές φορές είμαι πολύ διπλωμάτισσα, και τις μισές από αυτές έχει δίκιο. Επίσης, επιμένει ότι τα μηνύματα πρέπει να περνιούνται από την αρχή με ευθύ τρόπο. Η Άντρια, από την άλλη, αρκετές φορές που μπορεί να γκρεμίζεται το σύμπαν, θα μου πει με πολύ σοβαρό ύφος: “Μαμά, άσ’ το να φύγει. Αύριο θα είναι αλλιώς”», σημείωσε.

Σχετικά με το κατά πόσο το διαζύγιο την έκανε πιο δυνατή, η Κατερίνα Λάσπα υποστήριξε ότι «Ποτέ δεν έχασα τη δύναμη που έχω μέσα μου. Απλά έπρεπε να ενεργοποιήσω πάλι τους άξονές μου. Η μεγάλη μου κόρη, η Σάρα, με χαρακτηρίζει σκληρή, επειδή ενδεχομένως έτσι εισπράττει τον δυναμισμό μου. Σκληρή μεν, μαλακή σαν βούτυρο μετά, αλλά θέλω να πιστεύω ότι έχω καταφέρει να τα διαρθρώνω».

Επίσης, αναφέρθηκε στο πώς το διαζύγιο επηρέασε τις ισορροπίες στη συνύπαρξή τους ως γονείς: «Ήταν αρρύθμιστη και μέχρι ενός σημείου απάλευτη η κατάσταση, αλλά νομίζω ότι έχουμε μπει σε έναν καλό δρόμο. Τα κορίτσια τα λατρεύει. Είναι παρών. Ακόμα και κάνοντας νέα οικογένεια η Σάρα και η Άντρια, θα είναι για πάντα τα κορίτσια του».