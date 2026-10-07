Ο Φάνης Μουρατίδης μίλησε στην εκπομπή «Happy Day» για τη σχέση με τη σύζυγό του, Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους, αλλά και για το μεγαλύτερό ελάττωμά του.

«Έχω πολλά ελαττώματα. Το μεγαλύτερο είναι ότι είμαι αφηρημένος. Το βασικό μου είναι ότι θα γυρίσω τρεις φορές πίσω. Δηλαδή θα έχω ξεχάσει το κινητό. Μετά θα έχω πάρει το κινητό, θα έχω αφήσει τα ακουστικά, θα έχω πάρει κινητό και ακουστικά, αλλά θα έχω αφήσει τα κλειδιά. Οπότε θα ξαναχτυπάω τα κουδούνια για να βγεις εσύ. Οπότε, κάπου ξέρουν όλοι ας πούμε ότι έφυγα και περιμένουν ότι σε πέντε λεπτά θα γυρίσω. Πάλι καλά που θυμάμαι και έρχομαι. Το ξέρουν όλοι, ότι έχω ξεχάσει τα παιδιά μου και πήγα στο σχολείο χωρίς τα παιδιά μου. Αυτό είναι γεγονός. Πήγα με τις τσάντες. Δηλαδή είναι ένα τραύμα που έχω προσφέρει με μεγάλη γενναιοδωρία», ανέφερε ο Φάνης Μουρατίδης.

«Δεν γκρινιάζω στη σύζυγό μου. Είμαι και τόσο γκρινιάρης με όλα τα υπόλοιπα που δεν προλαβαίνω να γκρινιάξω στο σπίτι. Έχω αρχίσει να γκρινιάζω παντού, ώστε να έχω εκτονωθεί στη γκρίνια μου και να αφήνω το σπίτι εκτός γκρίνιας», πρόσθεσε ο ηθοποιός.