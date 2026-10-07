Την ένταση ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα σχολίασε η Σίσσυ Χρηστίδου, μιλώντας για μια κατάσταση που, όπως ανέφερε, της «πατάει διάφορα κουμπιά».

Η παρουσιάστρια αναφέρθηκε στη δημόσια αντιπαράθεση των δύο καλλιτεχνών και στις τελευταίες εξελίξεις που έχουν απασχολήσει έντονα την επικαιρότητα, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Εμένα δεν θα σας κρύψω ότι μου πατάει διάφορα κουμπιά όλη αυτή η συνθήκη».

«Είναι πάρα πολύ περίεργο και πάρα πολύ δύσκολο να το διαχειριστείς για ανθρώπους που ξέρουμε και αγαπάμε όλα αυτά τα χρόνια και εννοώ σαν φιλοθεάμον κοινό, σαν ανθρώπους που τους αγαπάμε πάρα πολύ, που έχουμε τραγουδήσει τα τραγούδια τους, έχουμε κλάψει, έχουμε πονέσει».

«Όλο αυτό, το λιγότερο που μας κάνει να νιώθουμε είναι άβολα. Παρ’ όλα αυτά έχει γίνει δημόσιο, έχουν επιλέξει οι ίδιοι να το κάνουν, οπότε όλο αυτό θα είναι κεντρικό θέμα σήμερα», συμπλήρωσε.