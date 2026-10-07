Οι Rainbow Mermaids βρέθηκαν στο σπίτι του Ηλία Ψινάκη για μια εφ’ όλης της ύλης συζήτηση.

Ο ίδιος μίλησε, μεταξύ άλλων, για τη γνωριμία του με τον Σάκη Ρουβά όταν εκείνος ήταν μόλις 17 ετών, για τη στιγμή που η Αλίκη Βουγιουκλάκη τού αποκάλυψε ότι έπασχε από καρκίνο, αλλά και για το τετ α τετ που είχε με τον Ανδρέα Παπανδρέου μετά τον σάλο που είχε προκαλέσει ψευδές δημοσίευμα περί γάμου του με τον Σάκη Ρουβά.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη σημερινή σχέση του με τον Σάκη Ρουβά, αποκαλύπτοντας ότι οι δυο τους δεν έχουν πλέον επαφές. Ο Ηλίας Ψινάκης εξήγησε πως πρόκειται για επιλογή του τραγουδιστή, την οποία σέβεται, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν θα συνεργαζόταν ξανά μαζί του, θεωρώντας πως ό,τι είχαν να κάνουν επαγγελματικά το έχουν ήδη κάνει. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στο τέλος της συνεργασίας τους, λέγοντας πως ο Σάκης Ρουβάς ουσιαστικά τον «απέλυσε» σε μια περίοδο κατά την οποία, όπως υποστήριξε, είχε ήδη προετοιμάσει σημαντικές επαφές και ευκαιρίες για εκείνον στην Αμερική.

Παράλληλα, ο Ηλίας Ψινάκης αναφέρθηκε και στη συγκατοίκησή του με τον Βλάσση Μπονάτσο, από την οποία, όπως αποκάλυψε, προέκυψε η ιδέα για τη σειρά «Οι Απαράδεκτοι».

Η γνωριμία του με τον 17χρονο Σάκη Ρουβά

Ο Ηλίας Ψινάκης αναφέρθηκε στη γνωριμία του με τον Σάκη Ρουβά, η οποία έγινε στην Κέρκυρα, όταν ο τραγουδιστής ήταν μόλις 17 ετών. Όπως αποκάλυψε, στη συνέχεια τον κάλεσε να έρθει στην Αθήνα και από τα πρώτα πρόσωπα στα οποία τον σύστησε ήταν η Άννα Βίσση και ο Νίκος Καρβέλας.

Για το δημοσίευμα που τον «πάντρεψε» με τον Ρουβά: «Σκέφτηκα να φύγω από την Ελλάδα»

Ο Ηλίας Ψινάκης θυμήθηκε ακόμη ένα περιστατικό από την εποχή που βρισκόταν μαζί με τον Σάκη Ρουβά σε σκάφος με προορισμό τις Σπέτσες. Όπως ανέφερε, τότε δέχτηκε τηλεφώνημα από τη Ζωή Λάσκαρη, η οποία τον ρώτησε αν είχε διαβάσει το περιοδικό «Λοιπόν». Στο δημοσίευμα αναφερόταν ότι εκείνος και ο Σάκης Ρουβάς είχαν παντρευτεί, γεγονός που προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση. Ο Ηλίας Ψινάκης αποκάλυψε πως, μόλις πληροφορήθηκε τι είχε γραφτεί, σκέφτηκε ακόμη και να φύγει από την Ελλάδα, ενώ ο Σάκης Ρουβάς ήταν ψύχραιμος.

Τι του είπε ο Ανδρέας Παπανδρέου μετά τον «γάμο» του με τον Σάκη Ρουβά

Ο Ηλίας Ψινάκης αναφέρθηκε και σε μια συνάντηση που είχε με τον Ανδρέα Παπανδρέου στη «Μεγάλη Βρεταννία», σε εκδήλωση στην οποία, όπως είπε, τους είχε καλέσει η Μελίνα Μερκούρη με αφορμή τα Γλυπτά του Παρθενώνα. Όπως θυμήθηκε, ο τότε πρωθυπουργός τού ζήτησε να του φέρει από το μπαρ ένα διπλό ουίσκι και, όταν του το παρέδωσε, του είπε: «Να σας δώσω ένα tip; Θέλω να έχετε υπόψη σας ότι ένα σκάνδαλο καλύπτεται μόνο με ένα μεγαλύτερο». Ο Ηλίας Ψινάκης αποκάλυψε πως η συγκεκριμένη φράση τον επηρέασε έντονα, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Εκεί μου ξεκλείδωσε ο εγκέφαλος τελείως».

«Δεν μιλάμε με τον Σάκη, είναι δική του επιλογή»

Ο Ηλίας Ψινάκης αναφέρθηκε και στη σημερινή σχέση του με τον Σάκη Ρουβά, αποκαλύπτοντας ότι οι δυο τους πλέον δεν έχουν καμία επαφή. «Δεν μιλάμε με τον Σάκη, είναι δική του επιλογή. Δεν έχουμε καμία σχέση. Είναι δικαίωμά του», είπε χαρακτηριστικά, ξεκαθαρίζοντας πως σέβεται την απόφαση του τραγουδιστή να μην διατηρούν πλέον επικοινωνία.

«Δεν θα συνεργαζόμουν ξανά με τον Σ. Ρουβά»

Ο Ηλίας Ψινάκης ξεκαθάρισε ακόμη πως δεν θα επέλεγε να συνεργαστεί ξανά με τον Σάκη Ρουβά, εξηγώντας ότι ο κύκλος της επαγγελματικής τους σχέσης έχει ολοκληρωθεί. «Με τον Σάκη, ό,τι ήταν να κάνουμε, το κάναμε. Ταρακουνήσαμε όλη την Ελλάδα. Εγώ όταν συνεργάζομαι με έναν καλλιτέχνη δεν κάνω συζήτηση, δίνω εντολές. Πρέπει να υπάρχει τυφλή εμπιστοσύνη. Ο Σάκης μού είχε τυφλή εμπιστοσύνη και δεν με ρωτούσε», ανέφερε χαρακτηριστικά. Στη συνέχεια, με χιούμορ, πρόσθεσε: «Τώρα τι να κάνουμε, δύο γεροντάκια; Τώρα θα έχει και άποψη και θα πρέπει να εξηγώ».

«Ο Σάκης δεν είναι αχάριστος – Εγώ έχω κερδίσει πιο πολλά»

Ο Ηλίας Ψινάκης θέλησε ακόμη να απαντήσει σε όσους χαρακτηρίζουν τον Σάκη Ρουβά «αχάριστο», ξεκαθαρίζοντας ότι ο ίδιος δεν συμμερίζεται αυτή την άποψη. «Λένε κάποιοι ότι ο Σάκης είναι αχάριστος, αλλά δεν είναι. Εγώ έχω κερδίσει πιο πολλά. Πέρασα καταπληκτικά. Με ποιο δικαίωμα κάποιος κρίνει;», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μιλώντας για την κοινή τους πορεία, ο Ηλίας Ψινάκης στάθηκε και στον ρόλο που είχε ο ίδιος στην εξέλιξη της καριέρας του τραγουδιστή, λέγοντας: «Εγώ έκανα τον Σάκη Ρουβά».

«Ο Σάκης με απέλυσε ενώ του τα είχα όλα στρωμένα στην Αμερική»

Ο Ηλίας Ψινάκης αναφέρθηκε και στο τέλος της επαγγελματικής του συνεργασίας με τον Σάκη Ρουβά, λέγοντας πως ο τραγουδιστής ουσιαστικά τον «απέλυσε» σε μια περίοδο κατά την οποία, όπως υποστήριξε, είχε ήδη ανοίξει σημαντικές πόρτες για εκείνον στην Αμερική. «Ο Σάκης με απέλυσε με κάποιον τρόπο, ενώ του τα είχα όλα στρωμένα στην Αμερική, με την Πάρις Χίλτον, τον Τομ Χανκς και τον Σπίλμπεργκ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι «Απαράδεκτοι» προέκυψαν από την συγκατοίκησή μου με τον Β. Μπονάτσο

Ο Ηλίας Ψινάκης αποκάλυψε πως η ιδέα για τη σειρά «Οι Απαράδεκτοι» γεννήθηκε μέσα από τη συγκατοίκησή του με τον Βλάσση Μπονάτσο. «Μια περίοδο έμενε μαζί μου ο Βλάσσης. Ο Μπέζος ήμουν εγώ. Έτσι βγήκαν οι “Απαράδεκτοι”», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ξεκαρδιστική ιστορία με την Α. Βουγιουκλάκη και τον Β. Μπονάτσο

Ο Ηλίας Ψινάκης μίλησε με ιδιαίτερη ζεστασιά για τον Βλάσση Μπονάτσο, τον οποίο χαρακτήρισε πολύ καλό του φίλο και «τη χαρά της ζωής». Όπως αποκάλυψε, για ένα διάστημα οι δυο τους έμεναν μαζί στο σπίτι του Ηλία Ψινάκη καθώς η Αλίκη Βουγιουκλάκη ήθελε να γνωρίζει τι έκανε ο πρώην σύντροφός της και, σύμφωνα με τον Ηλία Ψινάκη, μέσω εκείνου μπορούσε να έχει εικόνα για την καθημερινότητά του.

Ο Ηλίας Ψινάκης αποκάλυψε πως μια μέρα ο Βλάσσης Μπονάτσος πήρε ένα πριόνι και έκοψε ένα δέντρο στο εξοχικό της Αλίκης Βουγιουκλάκη στον Θεολόγο, το οποίο είχε φυτέψει ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ. Όπως ανέφερε, αφορμή στάθηκε το γεγονός ότι η Αλίκη Βουγιουκλάκη αναφερόταν με ιδιαίτερη θέρμη στο συγκεκριμένο δέντρο ως «το δέντρο του Δημήτρη», κάτι που, σύμφωνα με τον ίδιο, ενόχλησε τον Βλάσση Μπονάτσο.

«Όταν μου είπε η Αλίκη ότι έχει καρκίνο, πάγωσα»

Ο Ηλίας Ψινάκης αναφέρθηκε και στη συγκλονιστική στιγμή που η Αλίκη Βουγιουκλάκη τού αποκάλυψε ότι είχε καρκίνο. Όπως είπε, όταν εκείνη θέλησε να του μιλήσει προσωπικά, αρχικά πίστεψε ότι επρόκειτο να του εκμυστηρευτεί κάτι για την προσωπική της ζωή και σε καμία περίπτωση δεν περίμενε να ακούσει μια τόσο σοβαρή είδηση. «Νόμιζα ότι θα μου πει κάτι γκομενικό. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα πάθει καρκίνο η Αλίκη. Μου λέει “στο πάγκρεας και στο συκώτι”. Ήξερα ότι ήταν θέμα μηνών και πάγωσα. Έτρεμαν τα χέρια μου», εξομολογήθηκε.

Όπως θυμήθηκε, παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης, η Αλίκη Βουγιουκλάκη παρέμενε ψύχραιμη. Η ίδια του απάντησε: «Πρέπει να το αντιμετωπίσουμε και θα το αντιμετωπίσουμε».

Για Γιώργο Μαζωνάκη: «Ήταν πολύ γλυκός, είχε πάρα πολλή πλάκα»

Ο Ηλίας Ψινάκης αναφέρθηκε και στη γνωριμία του με τον Γιώργο Μαζωνάκη, η οποία, όπως είπε, έγινε το 1990. «Ήταν πολύ γλυκός, είχε πάρα πολλή πλάκα», θυμήθηκε, εξηγώντας ότι εκείνη την εποχή ο τραγουδιστής συνεργαζόταν με τον Νίκο Μουρατίδη. Καθώς ο ίδιος ήταν φίλος με τον Νίκο Μουρατίδη, έτσι προέκυψε και η γνωριμία τους.

Όπως τόνισε, από την αρχή δεν έβλεπε τον Γιώργο Μαζωνάκη μόνο ως καλλιτέχνη, αλλά περισσότερο ως φίλο. «Τον είχα συμπαθήσει από την πρώτη στιγμή. Όταν ήθελε κάτι και μου το ζητούσε με σεμνό τρόπο, το κανόνιζα αμέσως», ανέφερε χαρακτηριστικά.