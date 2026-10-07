Μια έντονη αντιπαράθεση είχαν στον αέρα της εκπομπής «Το Πρωινό» ο Γιώργος Λιάγκας και η Νόρα Καούρη, με αφορμή ένα σχόλιο της δημοσιογράφου για τον παρουσιαστή του ΑΝΤ1.

«Για πολλούς είσαι love to hate ή hate to love», ανέφερε η νεαρή δημοσιογράφος, Νόρα Καούρη, με τον Γιώργο Λιάγκα να αντιδρά έντονα.

Πιο συγκεκριμένα ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1 σημείωσε: «Κάνεις τεράστιο λάθος. Αυτή την αίσθηση την έχεις εσύ απέναντί μου, ούσα τόσα χρόνια απέναντί μου, βλέποντάς με σε ένα μόνιτορ και λέγοντας πράγματα για μένα, γιατί αυτό έκανες. Αν νομίζεις ότι εγώ έχω κάνει μια καριέρα 30 τόσα χρόνια επειδή ο κόσμος με μισεί, πρέπει να το κοιτάξεις. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος να κάνει 30 χρόνια καριέρα επειδή ο κόσμος τον μισεί. Θέλω, λοιπόν, να σε καλέσω ένα απόγευμα να κάνουμε μια βόλτα στη Γλυφάδα, στο Περιστέρι, να δούμε αν θα έχεις την ίδια άποψη με μένα. Κάνω 30 χρόνια καριέρα, κάποιοι με πληρώνουν ακριβά επειδή με μισεί ο κόσμος; Αλήθεια τώρα; Το λες σοβαρά αυτό; Είναι κουτό να το λες αυτό».