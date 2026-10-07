Στη σημερινή εκπομπή «Happy Day», ο δημοσιογράφος Διονύσης Θανασούλας αναφέρθηκε στην ανακοίνωση του Νίκου Καρβέλα, υποστηρίζοντας πως το κείμενο γράφτηκε από τον ίδιο τον συνθέτη. Όπως ανέφερε στον αέρα της εκπομπής, λίγο πριν από τη δημοσίευσή της ο Νίκος Καρβέλας φέρεται να προχώρησε σε μία σημαντική αλλαγή, αφαιρώντας δύο παραγράφους με ιδιαίτερα σκληρό περιεχόμενο.

«Ο Ν. Καρβέλας αφαίρεσε δύο πολύ σκληρές παραγράφους από την ανακοίνωση, λίγο πριν τη δημοσιεύσει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Διονύσης Θανασούλας. Όπως τόνισε, το κείμενο της ανακοίνωσης γράφτηκε από τον ίδιο τον Νίκο Καρβέλα, προσθέτοντας: «Είναι ο ίδιος δικηγόρος, απόφοιτος Νομικής».

Παράλληλα, σημειώθηκε πως μετά τη σκληρή ανακοίνωση του Νίκου Καρβέλα ήταν αναμενόμενο να υπάρξει και τοποθέτηση από την Άννα Βίσση, καθώς το θέμα είχε ήδη προκαλέσει πολλές συζητήσεις.

«Η Άννα Βίσση αναχώρησε για ταξίδι στην Ευρώπη με την κ. Κούστα»

Ο Διονύσης Θανασούλας αποκάλυψε ακόμη στον αέρα του «Happy Day» ότι «η Άννα Βίσση αναχώρησε για ταξίδι στην Ευρώπη με την κυρία Δήμητρα Κούστα», προσθέτοντας πως υπάρχει μεγάλη πιθανότητα η υπόθεση να έχει δικαστική συνέχεια και οι δύο πλευρές να βρεθούν τελικά στα δικαστήρια για να λύσουν τις διαφορές τους.